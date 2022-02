‘Yo me llamo’: sin Carlos Calero como presentador, ‘Leonardo Favio’ se llevó los $55 millones de la noche

Leonardo Favio, se convirtió en el imitador que más veces se ha llevado el millonario premio a su casa. En esta oportunidad ganó 55 millones de pesos. Tomada de Canal Caracol en vivo.

Luego de la increíble presentación que tuvieron los participantes la noche del lunes 21 de febrero, además de la presencia de J Balvin entre los jurados, llegó una nueva gala de premiación en la que los imitadores participaron por el millonario premio de 55 millones de pesos. En esta oportunidad, Carlos Calero fue el gran ausente de la noche como presentador y en su reemplazo estuvo Rochi Stevenson, quien acompañó a Melina Ramírez.

El primero de los participantes que se presentó en el escenario fue ‘Camilo Sesto’ con la canción ‘Vivir así es morir de amor’, quien se enfrentó al reto de dejar de lado sus miedos para continuar enamorando a los jurados, en especial, a Amparo Grisales a quien erizó cuando interpretó por primera vez esta canción.

Con todo el power en el escenario, la diva de los colombianos lo felicitó por el buen manejo que le dio a las dinámicas en su presentación: “es un tema que empieza arriba y sigue arriba y se va al Everest en el coro, pero estás divino”, además, le llamó la atención con el tema de la gestualidad para que marque mejor las notas en sus siguientes presentaciones y lo detalló detenidamente con su lupa.

Camilo Sesto se presentó en el escenario de 'Yo me llamo' y se llevó elogios del jurado. Tomada de Canal Caracol en vivo.

De la balada el salto fue generacional cuando al escenario arribó ‘Maluma’ con la canción ‘Borró cassette’. Sin embargo, debido a falta de dedicación en su entrenamiento físico, debió recurrir a una técnica de maquillaje para que sus abdominales se vieran marcados como le pidió el jurado.

Nuevamente fue analizado por la actriz con su lupa, quien destacó que la técnica utilizada para resaltar su falta de abdominales funcionó, sin embargo, causó molestias en el jurado masculino que se sintieron opacados por el atractivo y el coqueteo del imitador con Amparo Grisales.

La presentación de Maluma estuvo marcada por la calidad de su show, y el detalle en la marcación de sus abdominales. Tomada de Canal Caracol en vivo.

Del género urbano se pasó nuevamente a la balada romántica con ‘Leonardo Favio’, uno de los más elogiados en lo que va de la competencia por el talento que tiene para imitar al argentino pero que debió aprender a caminar con plataformas al interior de sus zapatos para darle la altura necesaria y su imitación cada vez llegue más a la perfección.

Con la canción ‘Ella… Ella ya me olvidó’, el jurado quedó derretido a sus pies pues como en la anterior interpretación de este tema musical, los elogios llegaron de todos los flancos.

“Estamos sin palabras, solamente tengo elogios porque te creciste … tú siempre nos has mostrado shows con altura, pero en este caso arrancaste con una sutileza la canción, le diste un vuelo, un crecimiento porque siempre decíamos que en el escenario pueden dar nervios, uno ataca las canciones con fuerza por los nervios y te tomaste el trabajo de disfrutarla con las dinámicas, nos fuiste llevando en toda esa emoción, la afinación impecable”, le recalcó el maestro César Escola.

Leonardo Favio fue el gran ganador de la noche al salir ganador con los 55 millones de pesos que entregaron de premio. Tomada de Canal Caracol en vivo.

Siguiendo por la onda romántica, el turno fue para ‘Carlos Gardel’ con la canción ‘Caminito’, en esta oportunidad el concursante debió someterse a clases de dicción para perfeccionar el acento, las costumbres y conocer más de la cultura argentina.

Carlos Gardel en su presentación de 'Yo me llamo'. Tomada de Canal Caracol en vivo.

El turno fue para ‘Bruno Mars’ quien llegó recargado al escenario con la canción ‘Locked out of heaven’ con la que el jurado se llevó una grata sorpresa al ver al participante tocando la batería al compás del metrónomo.

Luego de su presentación, el artista fue elogiado por la calidad del show pero se llevó un leve llamado de atención con respecto a sus notas agudas y le pidieron que bajara más el largo de su pelo.

“Siento que fue una buena presentación sin sacar a un lado que el mismo grado de dificultad te lleva a ponerte en aprietos en algunas partes de la canción”, expresó Yeison Jiménez.

La presentaciónn de Bruno Mars en 'Yo me llamo' llevó unos llamados de atención por el esfuerzo que tuvo que hacer para llegar a las notas altas. Tomada de Canal Caracol en vivo.

Cerró la gala de premiación el género urbano con la presentación de ‘J Balvin’ con la canción ‘Mi gente’ y en esta oportunidad, los jurados destacaron su interpretación, que estuvo acompañada por una segunda voz.

“Me encanta porque me hiciste mover, me hiciste entrar en tu onda y me alegraste el momento muchísimo, me encanta como estás y me parece que tu evolución también ha sido maravillosa”, expresó Amparo Grisales.

J Balvin encontró su complemente perfecto para esta presentación en 'Yo me llamo'. Tomada de Canal Caracol en vivo.

Finalmente, el premio de 55 millones de pesos se quedó en las manos de ‘Leonardo Favio’, nuevamente.

SEGUIR LEYENDO: