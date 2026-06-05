Gustavo Petro aseguró que nunca ha pensado en reelegirse y dio detalles sobre el fin de su mandato: “Me alejaré de aquí”

Durante una ceremonia militar en Bogotá, el presidente enfatizó que siempre ha actuado dentro de los límites de la Constitución y rechazó las versiones que lo señalaban de buscar permanecer en el poder - crédito Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro aseguró que nunca ha contemplado la posibilidad de permanecer en el poder más allá del periodo para el que fue elegido y señaló que su mandato concluirá el 6 de agosto de 2026, fecha en la que entregará el cargo al ganador de las elecciones presidenciales.

Las declaraciones fueron realizadas el viernes 5 de junio durante la ceremonia de ascenso a general del comandante del Ejército Nacional, mayor general Royer Gómez Herrera, y de otros 309 nuevos subtenientes, entre ellos 19 mujeres; en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en Bogotá.

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Durante su intervención ante integrantes de las Fuerzas Militares y autoridades asistentes, el jefe de Estado se refirió a las versiones que durante su gobierno han planteado la posibilidad de una eventual permanencia en el poder y enfatizó que su actuación se ha ajustado a la Constitución y a la ley.

En su discurso, Petro afirmó que ha respetado el mandato otorgado por los ciudadanos y sostuvo que la voluntad popular es la única que determina el rumbo político del país. “Es el pueblo el que designa, y yo obedezco al pueblo. Lo obedecí cuando recibí su mandato, allá en el año 2022. Murmullos, ínfulas de que me iba a quedar en el poder, etcétera”, señaló.

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El jefe de Estado sostuvo que la única autoridad con capacidad para definir el rumbo político del país es el pueblo colombiano a través de las urnas - crédito Presidencia de la República

Y agregó: "Creo que ningún general de los que ha participado, almirante, en los consejos de seguridad de la Nación puede tener alguna queja mía sobre algún tipo de indicación, orden, que tenga que ver con quebrantar la ley y la Constitución de Colombia. Si algo tiene que hacer un demócrata en el poder, en el mandato conferido por el pueblo, es obedecer a su pueblo, su mandato y su mandato termina el 6 de agosto por venir. Y me alejaré de aquí“.

Sobre lo que está por definirse en el país, Petro fue contundente en señalar que: “Otros serán los destinos del país. El pueblo decide libremente. Nadie más tiene aquí ninguna atribución, ni poder extranjero ni nacional, que no sea la libre voluntad del pueblo de Colombia”, manifestó.

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Las declaraciones se producen cuando el país se encuentra a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio. Según los resultados oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil correspondientes a la primera vuelta realizada el 31 de mayo, Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% de la votación, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90%.

Retiro de la propuesta de una constituyente

Petro afirmó que la iniciativa constituyente buscaba fortalecer los derechos fundamentales y destrabar reformas que, según señaló, no avanzaron en el Congreso de la República - crédito @Registraduria/X

Las afirmaciones de Petro sobre el final de su mandato también se conocen un día después de que quedara suspendida oficialmente la iniciativa ciudadana que promovía la convocatoria de una asamblea nacional constituyente mediante la recolección de firmas.

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El comité promotor anunció el retiro de la propuesta y, posteriormente, el presidente se pronunció a través de sus redes sociales para referirse a la decisión. “La constituyente no tenía más objetivo que mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y garantizar de una vez sus derechos fundamentales consignados en la constitución de 1991”, expresó.

Asimismo, mencionó que la propuesta pretendía impulsar temas relacionados con las reformas laboral y pensional, además de iniciativas sobre servicios públicos, minería y educación. “Buscaba llenar el vacío que el actual congreso de la república que por un voto no permitió la consulta popular y frenó las reformas para el pueblo (sic)”, escribió el mandatario.

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Petro reiteró su llamado a construir un acuerdo nacional alrededor de las reformas sociales y aseguró que la prioridad inmediata es la elección del próximo gobierno que asumirá el poder el 7 de agosto - crédito Presidencia

En el mismo pronunciamiento, Petro relacionó la suspensión de la iniciativa con el escenario político y electoral que atraviesa el país. “La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones al reflejar una profunda división ciudadana no permite que la constituyente se convoque y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento”, señaló.

El presidente añadió que el futuro de las reformas impulsadas durante su administración dependerá de las decisiones que adopten los ciudadanos en las urnas durante la elección presidencial. En su mensaje también sostuvo que los ciudadanos deben participar en el proceso electoral que definirá quién ocupará la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto.

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“En estos momentos cualquier luchador o luchadora por la Vida debe unirse para detener el peligro que se cierne sobre Colombia y con ella sobre la humanidad. El fascismo siempre crece cuando crece el discurso del odio, la mentira y el miedo”, manifestó.