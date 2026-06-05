Colombia

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Fiscalía solicitó declarar como personas ausentes a siete cabecillas de la Segunda Marquetalia

La solicitud fue presentada ante un juez de control de garantías para que se permita imputar cargos a los presuntos responsables, mientras siguen vigentes las circulares rojas de Interpol para lograr sus capturas

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El senador del Centro Democrático señaló la proximidad de cultivos ilícitos de coca a la ciudad de Cúcuta - crédito Colprensa
La petición incluye a alias Iván Márquez, “John 40”, “Zarco Aldinever”, “Rusbel”, “Enrique Marulanda”, “Gonzalo” y “Yako” - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación solicitó ante un juez de control de garantías avanzar en la declaratoria de persona ausente contra siete cabecillas de la Segunda Marquetalia, con el propósito de continuar el proceso de judicialización relacionado con el magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La petición involucra a alias Iván Márquez, “John 40”, “Zarco Aldinever”, “Rusbel”, “Enrique Marulanda”, alias Gonzalo y alias Yako, quienes son señalados por el ente investigador de tener presunta responsabilidad como determinadores del crimen ocurrido el 7 de junio de 2025. A casi un año del crimen, la solicitud fue radicada ante un juez, que deberá decidir si avala la medida para que la Fiscalía avance hacia la audiencia de imputación de cargos sin la presencia física de los procesados.

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La declaratoria de persona ausente permitiría a la Fiscalía continuar el proceso penal pese a que los señalados no han sido capturados ni comparecen ante la justicia. Mientras se define la solicitud presentada ante el juez de control de garantías, las autoridades mantienen activas las notificaciones rojas de Interpol con el fin de lograr la ubicación y captura de los presuntos responsables mediante mecanismos de cooperación internacional.

La investigación ha buscado establecer la cadena de mando que habría dado origen a la orden criminal. Dentro de ese proceso, uno de los elementos considerados centrales por los investigadores es el testimonio de Simeón Pérez, alias El Viejo, quien se convirtió en una pieza clave para reconstruir la presunta estructura de responsabilidades detrás del homicidio. Según la hipótesis de la Fiscalía, la orden para asesinar a Miguel Uribe Turbay habría sido impartida directamente por alias Zarco Aldinever, identificado como uno de los principales cabecillas de la Segunda Marquetalia.

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Las autoridades colombianas no confirman la muerte de alias Zarco Aldinever, segundo comandante de la Segunda Marquetalia - crédito Ejército Nacional / Facebook; X.
La Fiscalía sostiene que la orden para asesinar al senador y excandidato presidencial habría sido impartida directamente por alias Zarco Aldinever, uno de los máximos cabecillas de la Segunda Marquetalia - crédito Ejército Naciona y X

La información recopilada por los investigadores también señala a alias Yako como una figura relevante dentro de la presunta coordinación del plan criminal. De acuerdo con el expediente, habría sido la persona que contactó meses antes a alias El Viejo y quien posteriormente lo puso en comunicación con “Zarco Aldinever” durante un encuentro realizado en la frontera con Venezuela.

Las pesquisas indican que, tras ese acercamiento, la coordinación operativa del atentado habría quedado bajo la responsabilidad de alias El Viejo. Según la Fiscalía, este se encargó de establecer los contactos con la estructura delincuencial urbana que finalmente ejecutó el crimen en la capital del país.

Nueve personas ya han sido vinculadas al proceso

Durante la audiencia de imputación, alias El Viejo reveló la implicación de alias Yako en el crimen del senador del Centro Democrático en 2025 - crédito Reuters/Fiscalía General de la Nación
Durante la audiencia de imputación, alias El Viejo reveló la implicación de alias Yako en el crimen del senador del Centro Democrático en 2025 - crédito Reuters/Fiscalía General de la Nación

Hasta el momento, la Fiscalía ha vinculado formalmente a nueve personas por su presunta participación en los hechos relacionados con el magnicidio. Entre ellas se encuentra alias El Viejo, quien alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía que contempla una condena de 22 años de prisión. Su colaboración ha sido considerada relevante dentro de la investigación debido a la información aportada sobre la presunta planeación y ejecución del atentado.

También fueron condenados mediante preacuerdos Katherine Andrea Martínez Martínez, señalada de entregar el arma utilizada en el ataque; Carlos Eduardo Mora, conductor de uno de los vehículos involucrados; y Harold Barragán, señalado de contactar al menor conocido como alias “Tianz”, quien habría ejecutado el asesinato. Los tres procesados aceptaron condenas de 21 años de prisión tras reconocer su participación dentro de los hechos investigados.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, ha insistido en que la investigación debe esclarecer todas las hipótesis alrededor del crimen, incluida la posibilidad de que los hechos puedan estar relacionados con un eventual crimen de Estado - crédito Sergio Acero Yate/REUTERS
María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, ha insistido en que la investigación debe esclarecer todas las hipótesis alrededor del crimen, incluida la posibilidad de que los hechos puedan estar relacionados con un eventual crimen de Estado - crédito Sergio Acero Yate/REUTERS

Asimismo, en los próximos días un juez deberá definir si avala o no el preacuerdo suscrito con José Arteaga, alias Chipi, señalado por la Fiscalía como uno de los jefes operativos y planeadores del atentado cometido en Bogotá. De ser aprobado el acuerdo judicial, “Chipi” recibiría una condena de 26 años de prisión. La decisión hará parte de las actuaciones que continúan desarrollándose dentro del expediente que busca establecer las responsabilidades de todos los presuntos participantes en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

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