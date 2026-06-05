Colombia

Así transcurrió la reunión en Medellín que tiene a Blessd en la mira de la Fiscalía por secuestro extorsivo: el caso involucra presiones y amenazas

El ente acusador investiga lo sucedido en un encuentro donde el denunciante asegura haber sido intimidado y retenido por integrantes del equipo del cantante

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Las tensiones en la reunión que puso a Blessd ante la justicia por secuestro extorsivo - crédito @dimelojara/ Instagram
Las tensiones en la reunión que puso a Blessd ante la justicia por secuestro extorsivo - crédito @dimelojara/ Instagram

La reunión que dio origen al proceso judicial contra el cantante urbano Blessd —Stiven Londoño— y varios miembros de su equipo, se desarrolló el 1 de junio de 2022 en una disquera del barrio El Poblado de Medellín.

El encuentro fue convocado por Santiago Jaramillo, conocido en la industria como “Dímelo Jara” y mánager de Blessd, quien citó a Andrés Felipe Sánchez (artísticamente “Yo me llamo Ozuna”) y a otro artista representado por él. La cita, en un principio, tuvo un ambiente cordial y profesional, según el relato del denunciante ante la Fiscalía General de la Nación.

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A medida que avanzó la reunión, la atmósfera cambió. Sánchez relató que los presentes le exigieron la firma inmediata de un contrato que lo comprometía a no volver a realizar presentaciones imitando a Blessd. La presión fue escalando y, según la denuncia, se le advirtió que debía suscribir el documento de inmediato o “lo iban a embalar”. Al intentar registrar lo que ocurría en un audio a través de su teléfono, Santiago Jaramillo le habría exigido que entregara el dispositivo, acompañado de una presunta agresión física.

Blessd, investigado en Medellín por presunto secuestro y amenazas tras denuncia de robo de joyas - crédito Colprensa
La tensión aumentó cuando, según la denuncia, Daniel Velásquez habría exhibido un arma de fuego para intimidar al denunciante durante la reunión - crédito Colprensa

“Me dicen que tenía que firmar un contrato, que no podía volver a hacer shows imitando a Blessd el original, que era una ‘gonorrera’, que debía firmar ese contrato ya o me iban a embalar. Asustado, intento grabar un audio en mi celular. En ese momento, Santiago se da cuenta y me dice ‘¿Qué estás grabando con ese celular?, que le pasara el celular porque me lo iba a estallar’. Acto seguido, me pega dos cachetadas en el cuello y otra en la cara. Después me hace desbloquear mi celular para que se lo entregara", dice Sánchez en su declaración para la Fiscalía.

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La tensión aumentó con la intervención de Daniel Velásquez, otro integrante del equipo, a quien Sánchez acusa de haber exhibido un arma de fuego y de intimidarlo, sugiriendo incluso que su vida corría peligro si no accedía a las exigencias.

“El otro manager, Daniel Velásquez, saca una pistola con la cual me intimida diciéndome lo siguiente: ‘vos sabías que yo te puedo matar con esa propiedad privada, nosotros somos de la calle y tenemos gente en la oficina y si no firmaba ese contrato, te podíamos mandar a matar’”, recordó en la declaración.

En medio de la situación, Sánchez sostuvo una conversación telefónica con Blessd, quien, según el denunciante, le recordó que conocía su identidad y domicilio, y que debía obedecer las instrucciones de los presentes. De acuerdo con su declaración, el cantante le habría advertido sobre posibles represalias y amenazas físicas si no cumplía.

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En el relato, Sánchez relató que Blessd intervino telefónicamente y le advirtió sobre represalias si no obedecía las instrucciones del equipo, según consta en la denuncia judicial - crédito @dimelojara/IG

“Me dice lo siguiente: ‘mi niño, yo sé quién es usted, sé lo que hace usted, sabe dónde vive, él es de la calle, que él no es como Jara (Santiago Jaramillo), que si estuviera ahí me destrozaría la cara y traía unas liendras que me podían matar’”, dijo Andrés Felipe Sanchez en su declaración sobre la llamada que habría tenido con Blessd.

En el relato presentado ante la Fiscalía, Sánchez aseguró que, tras negarse a firmar el contrato, los asistentes intentaron tranquilizarlo y convencerlo de que no existía peligro alguno. Sin embargo, sostuvo que fue retenido contra su voluntad y obligado a entregar su teléfono móvil cuando trató de contactar a un amigo policía.

Al finalizar la reunión, según Sánchez, fue escoltado hasta el parqueadero, esperando la llegada de un cuadrante policial. Consiguió retirarse del lugar y refugiarse en la vivienda de una amiga, y posteriormente recuperó su automóvil con acompañamiento de uniformados.

La Fiscalía logró constatar que los tres uniformados atacaron al joven sin pruebas contundentes - crédito Colprensa
A raíz de estos hechos, la Fiscalía citó a audiencia a Blessd y a los otros implicados, y solicitará su imputación por secuestro extorsivo agravado tras varios interrogatorios realizados en la investigación - crédito Colprensa

El denunciante afirmó que días después recibió el contrato, el cual incluía cláusulas que le impedían iniciar acciones legales o revelar lo sucedido, además de obligaciones de confidencialidad. A raíz de estos hechos, la Fiscalía ha citado a audiencia tanto a Blessd como a los otros implicados y solicitará imputación por secuestro extorsivo agravado, luego de haber realizado varios interrogatorios en el marco de la investigación.

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