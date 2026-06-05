El trío Los Panchos regresa a Colombia con dos conciertos inolvidables en Medellín y Bogotá

El trío Los Panchos llega a Colombia con dos conciertos exclusivos: el sábado 6 de junio en el Teatro Colegio Montessori de Bogotá y el domingo 7 de junio en el Teatro El Tesoro de Medellín.

La llegada del trío Los Panchos a Colombia como parte de su Nostalgia Tour representa uno de los acontecimientos más esperados del año para los fanáticos del bolero y la música latinoamericana. El conjunto ofrecerá dos conciertos exclusivos: el sábado 6 de junio en el Teatro Colegio Montessori de Bogotá y el domingo 7 de junio en el Teatro El Tesoro de Medellín.

Ambas funciones prometen reencontrar al público con los boleros románticos más célebres de la agrupación en sus escenarios característicos, donde cada presentación se asume como una verdadera celebración musical.

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El recorrido de la agrupación, fundada en 1944 por Alfredo Gil, Chucho Navarro y Hernando Avilés, ha cambiado la historia de la música romántica en español. Su carácter binacional, la invención del requinto por Alfredo Gil y su consolidación como referentes del género han permitido que el grupo goce de vigencia internacional, convirtiéndose en patrimonio cultural de América Latina.

La historia y relevancia de Los Panchos

En la actualidad el trío Los Panchos mantiene vivo su legado con Gabriel “Gabi” Vargas Aguilar al frente de la dirección musical, del grupo, creado en 1942.

En la actualidad el trío Los Panchos mantiene vivo su legado con Gabriel “Gabi” Vargas Aguilar al frente de la dirección musical, del grupo, creado en 1942, una trayectoria de más de 80 años en la que la agrupación ha participado en más de 50 películas y ha conformado una discografía con cerca de 2.500 canciones, consolidando un repertorio que marcó el bolero romántico dentro y fuera de México.

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El sonido característico del grupo, definido por el requinto y el sello melódico mexicano, marcó la época dorada de la música romántica y propagó el bolero más allá de las fronteras latinoamericanas. El repertorio de Los Panchos ha sido parte fundamental del proceso de internacionalización del género y ha consolidado su relevancia hasta el presente.

Gabriel “Gabi” Vargas Aguilar, actual director musical, comenzó a tocar el requinto a los ocho años y fue presentado como un niño prodigio por su dominio temprano de ese instrumento.

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El sonido característico del grupo, definido por el requinto y el sello melódico mexicano, marcó la época dorada de la música romántica.

El requinto que toca Vargas fue inventado por Alfredo “El Güero” Gil. El instrumento, inmortalizado por Los Panchos hacia 1945, es una guitarra pequeña de entre 65 y 67 centímetros.

“Estamos representando este legado con mucho cariño; este zapato grande que me dejó el fundador del trío Los Panchos, Alfredo El Güero Gil”.

Gil llevó a Vargas a la Ciudad de México cuando tenía 15 años, en un momento en que ya tocaba el requinto con gran maestría. Después de varios años de preparación técnica para alcanzar un ritmo parecido al del fundador, en 1977 lo dejó en su lugar y desde 1978 Vargas lo sustituyó al frente de la dirección artística.

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La música de Los Panchos es un patrimonio de los mexicanos “que llegó para quedarse”. Artistas como Luis Miguel, Vicente Fernández y José Luis Rodríguez El Puma rindieron tributo al grupo en más de una ocasión con sus interpretaciones.

Clásicos y repertorio: el bolero que une generaciones

Las presentaciones en Colombia permitirán al público disfrutar de piezas icónicas como “Sabor a mí”, “Contigo”, “Si tú me dices ven” y “Caminemos”.

Las presentaciones en Colombia permitirán al público disfrutar de piezas icónicas como “Sabor a mí”, “Contigo”, “Si tú me dices ven” y “Caminemos”, todas asociadas a historias de amor y recuerdos compartidos. Los conciertos ofrecen un ambiente íntimo, propicio para reunir familias y distintas generaciones en torno a las melodías que han acompañado el sentimiento romántico a lo largo de décadas.

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El estilo vocal y los arreglos instrumentales de Los Panchos continúan conectando con nuevos públicos, adaptando su legado sin perder la autenticidad ni la emoción que ha caracterizado sus interpretaciones desde mediados del siglo XX. La vigencia de su repertorio es prueba del impacto que han tenido en la música latina y en la memoria colectiva.

Esta gira representa una oportunidad para sumergirse en el universo poético y musical del trío, y refuerza la vigencia de un género que sigue siendo banda sonora de la vida de miles de personas, confirmando por qué Los Panchos son un pilar de la cultura latinoamericana.

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