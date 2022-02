Video: Yina Calderón se despachó contra Epa Colombia por las cirugías que anunció: “Soy una hijuep... frentera”

En la tarde de este martes, Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se haría varios procedimientos estéticos en su rostro, incluyendo una remodelación de rinoplastia y la aplicación de botox. Diferentes reacciones llegaron contra la decisión de la empresaria, pero una que llamó la atención de mucho fue la de, justamente, una de sus detractoras.

Yina Calderón se enteró de las ‘InstaStories’ que compartió Barrera en su perfil donde promociona las keratinas que vende, y no dudó en enviar una fuerte crítica a su colega, pues anteriormente ella se había despachado contra la también DJ cuando se mandó realizar las múltiples cirugías para convertirse en la nueva ‘Barbie colombiana’.

Ahora, quien se aprovechó del momento fue la dueña de un negocio de fajas, se despachó contra Epa Colombia y envió una indirecta que terminó siendo muy directa.

“Nenes, nenes, nenes, no escupan para arriba porque en la cara les ha de caer; es por eso que yo les digo que la gente tiene una máscara, pueden jugar a un personaje por un tiempo pero luego van a salir como realmente son”, sentenció Calderón a través de varias ‘InstaStories’. Después, se refirió a la doble moral que tienen algunos, y a pesar que no mencionó nombres, muchos asumieron que fue un dardo a Barrera y complementó advirtiendo que no se puede “andar con esos juegos”.

“Es mejor ser como uno es: real, sincero y no tratar de agradarle a todo el mundo para caer en lo mismo. Por eso es mejor quedarse callado”, sostuvo Yina ante la cámara. Acto seguido, respondió al interrogante de por qué se atrevió a reaccionar después de lo anunciado por Daneidy, argumentando que ella no puede ocultar su enojo ante determinadas situaciones, y esta no fue la excepción.

“Yo soy una hijueputa frentera, y la pelada se vino a burlar de mí y dijo que si me seguía operando, iba a quedar mal (...) Mi amor, ¿sí ve? La gente de doble moral, ¡falsos!” sentenció la DJ de guaracha.

Finalmente, reiteró que ella prefiere ser frentera y que no le interesa caerle bien a todo el mundo. “Las cosas de frente y sin anestesia”, concluyó en el video que fue replicado por varias cuentas de entretenimiento, entre ellas ‘ChismesHoyCol’, generando todo tipo de reacciones.

“Me caes mal, pero has dicho una verdad como un templo”; “Y lo peor es que esa payasa tiene la razón”; “Bueno, ¿y esta no había dicho pues que no iba a volver a nombrar a la epa? Definitivamente busca pegarse de cualquier cosa para poder ser vista”; “Puro plan de ellas para generar controversia”; “Es verdad, te tiran a ti por las cirugías y van en las mismas. Doble moral” y “Sí tiene razón... Epa muy sapa criticando y va por el mismo camino” fueron las reacciones destacadas.

Por otra parte, Epa Colombia subió una historia donde aparece con un gorro quirúrgico y un sobre; sin embargo, no dijo si las cirugías serían para ella o para su amiga Koral Costa. Adjunto, escribió el mensaje “Invierte en ti, vale la pena”.

