“Lluvia constante” la obra teatral que fue interpretada por Hugh Jackman y Daniel Craig llega a Colombia

Lluvia Constante ©Auditorio Sonia Fajardo Forero, actores: Tiberio Cruz y Rafael Rubio

La obra “Lluvia constante” que se estrenó el pasado 17 de febrero y se presentará hasta el 26 de marzo en el auditorio Sonia Fajardo Forero de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, todos los jueves, viernes y sábados, desea sorprender durante noventa minutos a los espectadores tanto con su guión escenografía, juego de luces, musicalización y un trabajo en grupo de varias personas que conjunto de varias para entregar el nuevo montaje teatral dirigido por Juan Fischer.

La obra protagonizado por Tiberio Cruz y Rafael Rubio. Una historia policiaca sobre una amistad puesta a prueba por una serie de hechos desafortunados, narra la historia de Rolo y Dani, dos policías jóvenes, que son amigos entrañables desde la infancia y compañeros de trabajo. Dos personajes con notables diferencias. Uno está casado y tiene hijos. El otro está soltero y es alcohólico. Pero en una noche de lluvia deben atender una llamada de rutina que cambiará sus vidas para siempre. Una situación confusa unida a una larga cadena de malas decisiones, donde cada uno lucha por imponer su verdad.

Hasta el momento en su semana de estreno ha dejado buenas impresiones, así se puede evidenciar en la reseña hecha por la columnista Gloria Arias de el Espectador, quién no se ahorró elogios sobre el montaje escénico que invita constantemente a lo más profundo del ser humano: “Uno siente que entre el escenario y las sillas rojas pasa un corredor de conjuros, dolor y realidades, por el que uno no sabe si es mejor caminar, respirar o dejar en pausa el tiempo. No importa si afuera el cielo está despejado, de todas formas, seguirá lloviendo”.

Escrita por el reconocido escritor y productor de teatro y televisión, Keith Huff, responsable de producciones como House of Cards, Mad Men, American Crime. La obra“Lluvia constante” se montó por primera vez en 2006, en el New York y luego en el Chicago. La obra de Brodway ha contado con las actuaciones de Hugh Jackman (X-Men; Los miserables) y Daniel Craig (James Bond), batiendo el récord de espectadores semanales para una obra teatral no musical. Desde entonces, se ha presentado con gran éxito en importantes teatros de todo el mundo.

Juan Fischer, director de cine y actor de teatro, cine y televisión, quien ha dirigido películas como ‘El séptimo cielo’ (1999) y ‘Buscando a Miguel’ (2007). Hace que en su adaptación Rolo y Dani a través de diálogos intensos, flashbacks, monólogos que interpelan al público, miradas incendiarias y una declaración judicial descarnada, los personajes desnudan sus emociones y reconstruyen la serie de acontecimientos, poniendo sobre la mesa sus definiciones de familia, honor, lealtad, miedo, venganza, prejuicios y sus conflictos morales. El recuerdo que cada uno tiene sobre lo que sucedió en aquellos pocos días en los que la lluvia no cesó de caer, los confronta y transforma de forma inevitable. Un torbellino emocional del cual nadie podrá salir indemne.

Esta pieza teatral se ha producido con éxito rotundo en Broadway, Paris, Reino Unido, Sudáfrica, Canadá, México, España y Argentina, entre otros lugares. Ahora llega a Colombia, desde el 17 de febrero, para presentarse todos los jueves, viernes y sábados en el Auditorio Sonia Fajardo Forero, de Bogotá, en una producción de Espacio Privado y la Fundación Konrad Lorenz.

