Gustavo Petro y María Fernanda Cabal se enfentaron por el aborto: “La mujer no se puede reducir a un animal”

Senadores colombianos Gustavo Petro y María Fernanda Cabal. Fotos: Colprensa.

Luego de que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, como era de esperarse, las voces a favor y en contra no esperaron. Inclusive, ese fallo generó un duro pulso entre los senadores, ya muy conocidos por sus enfrentamientos, María Fernanda Cabal y Gustavo Petro.

Por su parte, la congresista uribista rechazó el fallo del alto tribunal y, al igual que varios políticos derechistas del país, dijo que promoverá un referendo para que sean los colombianos quienes elijan el futuro de las embarazadas.

Además, Cabal no perdió oportunidad para criticar al precandidato presidencial Petro, quien dejó un ambiguo mensaje tras el fallo de la Corte colombiana: no se mostró a favor ni en contra, pero sí felicitó a las mujeres de movimientos sociales como Causa Justa que trabajaron durante años para que las autoridades del país tomaran esa polémica determinación.

“Felicito a las mujeres que libraron la lucha contra la criminalización del aborto que las criminalizaba y las mataba a ellas. De ellas es su triunfo. El empoderamiento de la mujer que surge de aquí, la educación sexual y las libertades son mejor camino para proteger la vida”, manifestó Petro en la mañana de este martes.

Dicho comentario no le gustó para nada a la senadora del Centro Democrático, quien la emprendió contra Petro y le recordó un pronunciamiento del año 2017 cuando criticó con vehemencia las corridas de toros en el país, práctica que en ese entonces calificaba como “una diversión de una élite de poder con la muerte de los demás”.

En su publicación, María Fernanda Cabal dijo que para su colega en el Senado de la República valía “más más la vida de un animal que la de un bebé por nacer”, añadió, mientras que envió otra dura pulla.

“Relativismo moral” de los zurdos; como todas sus ocurrencias”, señaló.

La publicación de Cabal, que contó hasta con capturas de pantalla de los trinos del senador Petro, se viralizó rápidamente en la red social del pájaro azul y llegó a más 2 de mi likes y cientos de retuits. Petro, por su parte, no dejó pasar desapercibida la arremetida de la parlamentaria uribista en su contra y abogó por las féminas que mueren al practicarse un aborto clandestino.

“Estimada senadora Cabal, la mujer no se puede reducir a un animal. No se puede al criminalizar a la mujer por abortar, conducirla a la muerte en el aborto clandestino”, señaló el aspirante por el Pacto Histórico, quien pidió que no se criminalice más a quienes deciden interrumpir de manera voluntaria un embarazo.

“No maten más mujeres. Permítanles ser poder y tener capacidad de decisión sin amenaza de cárcel o de muerte”, agregó Petro.

Petro / Twitter

Por ahora, Cabal no se ha referido más el tema, pero el tuit de respuesta ya se lleva más de 7 mil likes y miles de comentarios tanto a favor en contra de la posición del exalcalde de Bogotá, así como del fallo emitido por la Corte Constitucional en el que la única condición para abortar es que la embarazada se someta al proceso a más tardar en la semana 24 de gestación, después de este tiempo sí regirán las tres causales establecidas que tiene que ver con malformación del feto o que la madre corra peligro o haya sido abusada.

“La conducta de abortar prevista en el Código Penal solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos fijados en la Sentencia C-355 de 2006″, aseveró la Corte este 21 de febrero.

SEGUIR LEYENDO: