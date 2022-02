James contempla retirarse en la MLS mientras practica pádel en su tiempo libre

James contempla retirarse en la MLS mientras practica pádel en sus tiempos libres

“Estoy compitiendo y haciendo las cosas bien personalmente, haciendo goles y pases. En la parte grupal, como que no nos hemos entendido mucho, pero al final es todo nuevo, ojalá terminemos de la mejor manera. Es un tema que tengo que pensar mucho, pero sí me gustaría irme ya para otro lado, no sé dónde. ¿Ustedes qué piensan? ¿A dónde podría ser? Donde me quieran, obvio, y donde me quieran poner”, fueron las palabras del futbolista colombiano de 30 años, James Rodríguez, desde una transmisión de Twitch titulada “Hablando un poco de todo”.

El volante ofensivo nortesantandereano estuvo conversando con sus seguidores sobre su futuro pese a tener continuidad en el Al Rayyan de Catar. Con miras a terminar su carrera deportiva en el mejor nivel posible, Rodríguez Rubio reveló que sería de su total agrado cerrar el ciclo como profesional en el balompié estadounidense, más concretamente en la Major League Soccer (MLS).

En el abanico de opciones de James está llegar a Estados Unidos y una de sus opciones de retiro serviría para estar más cerca de su hija Salomé, que actualmente reside en Miami:

No sé dónde me voy a retirar, es una buena pregunta, quisiera Estados Unidos, es un país que me gusta mucho, estaría más cerca a mi hija, que está en Miami, la cultura de allá me encanta, siempre voy en vacaciones allá

Estas declaraciones no cayeron del todo bien en el entorno directivo de la liga de fútbol estadounidense. En diálogo con Media Day, Don Garber, actual comisionado de la MLS, dijo que tanto las declaraciones de James como de Neymar Jr. de llegar a Estados Unidos para tener tres meses de vacaciones no van de la mano con el proyecto de liga que planean en Norteamérica:

No necesitamos traer a un jugador de renombre al final de su carrera porque han decidido que les gustaría retirarse en la MLS. Cuando Zlatan se fue, nadie dijo que se iba a retirar a Italia. Y, francamente, eso me insultó. Queremos que nuestra historia sea sobre jugadores jóvenes que vienen aquí en las primeras etapas o en la flor de su carrera y hacen de nuestra liga su liga preferida. Como todas las mejores ligas del mundo, se trata de comprar y vender jugadores

Hace no mucho el futbolista colombiano reapareció en su canal de Twitch para tocar con sus seguidores temas tanto personales como deportivos, entre ellos, los supuestos problemas con otros compañeros de la selección Colombia, de los insultos que les dijo a los hinchas en Barranquilla y de su futuro profesional.

Mientras define su futuro y si continuará o no en el fútbol asiático, Rodríguez Rubio ha aprovechado para distraerse un poco y dejar de lado sus prácticas de fútbol. Así se pudo evidenciar en un video compartido en redes sociales por uno de sus familiares (Santiago Rodríguez), en el que se lo ve al futbolista jugando pádel:

El futbolista colombiano se alejó de las canchas de fútbol para hacerse de una raqueta y una bola en Catar

Sobre el Pádel:

Este deporte surgió en 1990 y a la fecha ha contado con gran aceptación por parte de sus practicantes. Ha ganado visibilidad al tratarse de un juego por parejas o individual en el que se usan raquetas o palas para vencer por puntos como en el tenis con la única diferencia de que se juega por todo el campo y la bola puede rebotar en las paredes.

De hecho, el puntaje del pádel es igual al del tenis, de a 15 puntos por cada punto ganado. Además, si hay empate se lleva a cabo un Tie Break para definir al vencedor o vencedores del juego.

