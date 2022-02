La sorprendente revelación que hizo Neymar sobre su futuro

El delantero, de 30 años, piensa en un futuro lejos de Europa (REUTERS/Stephane Mahe)

En medio de una temporada signada por las lesiones, Neymar busca reinsertarse en el PSG de las estrellas. A los 30 años, tiene contrato hasta 2025 con el conjunto francés, pero ya piensa en los pasos que dará en el futuro. En una entrevista con el podcast Fenómenos, del que participa Ronaldo Nazario, el delantero confirmó que piensa en volver a brillar en el fútbol brasileño. “Tengo muchas ganas de volver a jugar en el Santos, lo que realmente echo de menos es jugar en el pueblo, Dios mío, aquel estadio maravilloso”, dijo.

Pero antes planea una escala. “También tengo muchas ganas de jugar en Estados Unidos, al menos una temporada... Es un campeonato corto. Tienes tres o cuatro meses de vacaciones, ja”, argumentó sobre las bondades de la MLS, que además pregona un fútbol ofensivo y esa característica se vincula sobre su espíritu deportivo.

Ney viene de anotar un gol y fallar un penal en la victoria del Nantes 3-1 frente al PSG por la Ligue 1. Gritó tras una asistencia de caño de su amigo Lionel Messi: enganchó y remató con pericia. Pero luego, tras infracción a Mbappé, se hizo cargo del lanzamiento desde los 12 pasos, ensayó una carrera corta y... le entregó el balón en las manos al portero Alban Lafont.

Posteriormente, al minuto 73, Mauricio Pochettino dijo “basta” y lo sustituyó por Ángel Di María, que tampoco pudo cambiar la ecuación.

En el podcast, además, se refirió a la particular situación que vive hoy la selección brasileña: líder en las Eliminatorias sudamericanas y clasificada al Mundial de Qatar, no logra enamorar a los fanáticos, más aún después de haber perdido la final de la Copa América como local.

“Cuando ganamos, el apoyo es increíble, el amor que recibimos de los fanáticos brasileños... No hay mejores que los torcedores brasileños, son maravillosos, porque cuando están juntos, algo increíble pasa”, prologó su mirada. “Hoy en día la selección brasileña está alejada de los fanáticos. No sé cuál es el motivo, no sé cuándo comenzó eso, mucha gente no ve los partidos, o no sabe cuándo son los partidos. Es triste. Hay muchos que hoy piensan que cuando juega la selección brasileña no es importante”, semblanteó lo que sucede con el elenco dirigido por Tite.

“Tengo la esperanza de que el torcedor brasileño vuelva a identificarse con la selección brasileña, que estemos juntos”, concluyó, poniendo como posible nuevo inicio lo que ocurra en la Copa del Mundo, que comenzará en noviembre en Asia.

