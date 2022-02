Senador Laureano Acuña es llamado a rendir versión libre ante la Corte Suprema por presunta corrupción electoral

Senador Laureano Acuña

En la tarde de este 22 de febrero, la Corte Suprema de Justicia citó al senador del Partido Conservador Laureano Acuña a rendir versión libre para que responda por presuntamente estar relacionado a un caso de corrupción electoral. El político está vinculado a dos casos que ya adelantaba el alto tribunal, por lo que será escuchado en dos fechas durante el mes de marzo.

La audiencia principal quedó para el próximo 28 de marzo, cuando la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, puntualmente el despacho del magistrado Francisco Farfán Molina, escuchará a Acuña por presuntamente haber comprado votos. Antes de esta fecha, el congresista declarará el próximo viernes 4 de marzo como testigo de Edisson Massa, candidato a la Cámara de Representantes, quien también está involucrado en presunta corrupción electoral.

Es importante mencionar que la audiencia fue convocada unas horas después de que Miguel Ángel del Río, abogado de Aida Merlano, radicara ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, una serie de audios e imágenes que probarían que el senador Acuña incurrió en corrupción electoral. El material fue enviado junto a unas cartas en las que se especifica que se indica que Del Río envió una memoria USB en la que hay 29 audios que sumados equivalen a más de tres horas de grabación recopiladas entre octubre y noviembre del año pasado.

Por la reacción inmediata de la Corte, Del Río celebró el llamado del alto tribunal y aseguró que se deben seguir citando a todos los presuntos delincuentes que habitan en la costa Caribe. Incluso, aseguró que el próximo en responder debe ser el precandidato presidencial del Equipo por Colombia Alejandro ‘Alex’ Char. Cabe recordar que Aida Merlano señaló a este político de haber financiado la compra de votos de su campaña.

“Laureano Acuña llamado a versión libre en la Corte. Vamos por todos los bandidos de esta mafia de la costa. El siguiente debe ser Alejandro Char”, escribió Del Río en su cuenta de Twitter.

En cuanto al caso de Acuña, entre las pruebas que le hizo llegar formalmente este martes Del Rio a la Corte y a la Procuraduría hay un audio entre el senador Acuña y el candidato Edison Massa en la que expresan su deseo de comprar al menos 70.000 votos en el Atlántico. Este registro particular, que se extiende dos minutos y medio, habría sido grabado en plena sesión del Congreso.

Aunque hay segmentos inaudibles, se escucha el que sería el plan de compra de votos en el Atlántico. Según el abogado, “los audios involucran a una empresa criminal liderada por el señor Laureano Acuña Diaz, Edison Massa, Heymi Camargo y demás personajes de la Gobernación del Atlántico mencionados”.

“Tenemos que revisar que es lo que tenemos que movilizar aquí en el Atlántico, para poder cuadrar 70.000 votos; mínimo tenemos que comprar 70.000 votos y de ahí nos vamos empujados. Esto está claro, son mínimo 70.000 votos”, se escucha en la grabación.

Acuña inicialmente habla de zonificar electores en distintos municipios y llevar el control para no perder votos. El senador señaló la importancia de planear el delito con los líderes del partido en cada punto del departamento.

“Yo no quiero hacer una campaña loca; vamos a coger y vamos a zonificar 150.000 o 200.000 para después decir que apenas van 140.000. Si nosotros vamos a hacer una campaña donde vamos a coger municipio por municipio, vamos a decir, por ejemplo en Luruaco, vamos a poner 800 votos. Ahí nosotros debemos poner a fulano o a fulana y preguntarles si pueden recoger los votos”, afirmó.

Durante la conversación Acuña corrobora que los votos que planea zonificar y tener controlados serán pagos. Al parecer el dinero iría a los electores y a los líderes que lo ayuden a reunir a las personas.

“Les vamos a pagar para eso y ahí hijueputa no nos podemos bajar porque usted sabe que se jode esa mondá (sic). Después en Santa Lucía y cogemos no sé qué y no sé qué y ya, nos reunimos en cada municipio”, dijo.

