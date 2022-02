Tres hinchas del América heridos en ataque de aficionados del Junior

Esto domingo, que se disputó la octava jornada de la Liga BetPlay el Junior de Barranquilla recibió al América de Cali. En este duelo los ‘tiburones’ se llevaron la victoria por la mínima diferencia, logrando así sumar los tres puntos y ubicarse en la casilla número 8 con 12 unidades y un gol en contra. El encargado de abrir el marcador fue Luis Daniel González que, tras una asistencia de Omar Albornoz, logró anotar en el arco de Diego Novoa en el minuto 53′.

En las tribunas del Metropolitano de Barranquilla se volvió a vivir una situación de intolerancia y violencia entre la hinchada escarlata y los locales, siendo estos los que iniciaron el pleito. Según informe de la policía de la capital del departamento del Atlántico, 3 personas resultaron heridas que se encontraban en la tribuna occidental.

De acuerdo con algunas versiones publicadas a través de las redes sociales, la pelea se dio luego que un grupo de barristas del Junior comenzaran a buscar hinchas del América en la mencionada localidad. En esta parte de la tribuna encontraron a un hombre identificado con el nombre de Jeyman Emilio Gómez, quien recibió dos puñaladas mientras fue golpeado por decenas de personas. Los hinchas de América, que estaban en la tribuna sur, se saltaron la seguridad para defenderlo y se creó una batalla campal.

Los aficionados que se encontraban cerca a los hechos decidieron resguardarse en las cabinas de prensa, espacio que se convirtió en una zona segura, aunque también se reportaron algunas afectaciones en este lugar.

Tras los hechos, el comandante de la Policía Metropolitana, Jhon Sepúlveda confirmó la situación vivida en el Metropolitano y explicó que: “Se lograron controlar dos riñas, por lo menos 60 hinchas del América fueron retirados del estadio. Además, tres menores conducidos a la UCJ, se presentaron dos lesionados al interior del estadio y uno más en la parte externa del estadio”.

Por su parte, el hincha que terminó herido, quien además pagó una boleta en la zona occidental vip del escenario deportivo, escribió por medio de su cuenta Twitter que: “No me da dolor las dos puñaladas que me dieron hoy en el estadio, ni la cantidad de puños que recibí, me da tristeza saber que el fútbol se acabó hace rato por culpa de los vándalos y delincuentes, no le guardaré rencor a nadie, al contrario, le deseo mucho amor y paz a la gente que me agredió hoy, porque vi en sus ojos mucho odio y se nota que están muy lejos de tener a Dios en su corazón”.

Por último, el próximo duelo del equipo dirigido por Juan Carlos Osorio será el domingo ante el Once Caldas, en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, y el pitido inicial será a las 8:15 p.m.. Así mismo, el siguiente compromiso del Junior de Barranquilla tendrá lugar el sábado a las 6:15 p.m. en el Manuel Murillo Toro ante el Tolima. Duelo que podría tener algún limitante en el ingreso de la hinchada barranquillera.

