Las críticas que recibió Taliana Vargas por su posición en contra de la despenalización del aborto

Foto: redes sociales

El lunes 21 de febrero una decisión histórica se tomó en la Corte Constitucional con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mjeres. Después de meses de discusión sobre la despenalización del aborto en Colombia se falló a favor de que las mujeres puedan acceder a este procedimiento en el país sin tener en cuenta sus razones, esto durante las primeras 24 semanas de gestación, luego de esto sí regirán las tres causales preestablecidas.

Taliana Vargas, actriz y modelo colombiana, reaccionó a esta desición con una publicación que causó revuelo en su Instagram. Con un video corto en el que se le ve en estado de embarazo, la exvirreina universal de belleza, hizo énfasis en las semanas hasta las que se permitió el aborto. “Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mi”, escribió la mujer en la descripción.

El impacto de este video en la red social se destaca entre sus otras publicaciones, las cuales alcanzan miles de ‘me gusta’ y al menos 100 comentarios; sin embargo este video supera las 115 mil reacciones y los 9.000 comentarios.

“Desde la semana (no mes sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir”, continuó Vargas con su texto y luego agregó que un aborto en la semana 24 de embarazo debe causar un daño emocional y psicológico a la madre que ella no se puede imaginar.

La modelo finalizó su mensaje a sus más de 3 millones de seguidores diciendo: “No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o nuestra humanidad”.

Además de recibir miles de reacciones, la mayoría criticándola, su video traspasó las barreras de las redes y el nombre de Taliana Vargas se hizo tendencia en Twitter. En los comentarios, muchas mujeres a favor de la desición de la Corte le comentaron a la modelo recordándole que este fallo va mucho más allá de los privilegios con los que ella ha contado.

Camila Esguerra, integrantedel rgupo musical Ventino, le escribió a Vargas: “Ojalá todas las maternidades fueran deseadas como la tuya. Lastimosamente ese no es el caso de muchas mujeres en nuestro país que no cuentan con los privilegios que tú y yo sí contamos. Ojalá la empatía nos permita ver más allá de nuestra realidad y reconocer que la libertad de decisión de todas las mujeres colombianas es más importante que nuestra opinión personal al respecto. Podemos apoyar el derecho a decidir y aún así nunca abortar. Que nunca más una mujer muera por un aborto clandestino es un gran logro para todas. Te mando un abrazo”.

Al igual que la cantante, muchas otras mujeres aparecieron en los comentarios recalcando que la maternidad deseada no es condenada por quienes están a favor de que las mujeres puedan decidir si traer o no hijos al mundo. “Despenalización no es sinónimo de invitación”; “Desde la comodidad de una maternidad deseada es muy fácil decirlo”, le respondieron algunas.

En Twitter las reacciones por la publicación de Taliana Vargas también se hicieron sentir. La periodista y antes actriz de contenido para adultos, Amaranta Hank, le recordó a la modelo que “las mujeres que han muerto por procedimientos clandestinos no nacieron con tus comodidades. No es lo mismo llorar por no tener para un pañal y una leche, que ir a Usa a comprarles ropa cada verano”.

Taliana Vargas sube videos de su embarazo y protesta por el aborto. No Taliana, las mujeres que han muerto por procedimientos clandestinos no nacieron con tus comodidades. No es lo mismo llorar por no tener para un pañal y una leche, que ir a Usa a comprarles ropa cada verano. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) February 22, 2022

“Claro nena como tú tuviste el embarazo que quisiste, cuando quisiste, con quien quisiste y con toda la calma del mundo”; “Taliana Vargas es el vivo ejemplo de una persona hablando desde su privilegio”; “El aborto no se despenalizo por mujeres como Taliana Vargas, sino por la campesina que no tiene acceso a un sistema de salud, por la mujer vulnerable ante una violación, por aquellas que quieren DECIDIR”; se lee en algunas de las publicaciones en la red social.

