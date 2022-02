Dani Duke rompió el silencio y se refirió a su video íntimo con la Liendra: “Siempre he sido abierta con mi sexualidad”

Dani Duke responde luego que se filtrara video íntimo con La Liendra. Foto: @daniduke

Dani Duke y La Liendra son una de las parejas más reconocidas en las redes sociales y en los últimos días han dado mucho de qué hablar luego de que se conociera en las redes sociales un video íntimo que, de acuerdo con la información que han brindado, habría sido filtrado por una persona que lo tomó del celular de la influenciadora. Los dos hablaron de lo sucedido y explicaron qué fue lo que sucedió.

“Para nadie es un secreto que se filtró un video de mi novia y yo en la intimidad. Estamos demasiado sorprendidos. Es un video que teníamos para nosotros dos, algo que como pareja habíamos hecho. Y una persona malintencionada, con mucha maldad, le cogió el celular a mi novia y lo que hizo fue sacar el video y filtrarlo en las redes sociales”, aseguró La Liendra en sus redes sociales.

y agregó, “me duele porque Daniela no merece esto (...) Para mí esta mujer que tengo al lado es una princesa, es una dama, es una empresaria, excelente amiga y novia. Y como novio me duele ver cómo alguien pudo haber expuesto la intimidad de ella y yo de esa forma”.

El video circuló rápidamente en las redes sociales y muchas personas comentaron sobre esto, incluso otros influenciadores como Nicolás Arrieta que dijo: “¿No se han dado cuenta que la gente cuando comienza a perder las visitas y la atención se inventa cosas como de que le cierran la cuenta o tienen un video íntimo por ahí? ¡Así que mucho ojo, tengan cuidado y no se ahoguen!”.

Y advirtió a las personas para que no descarguen ni compartan el vídeo privado, ya que corren el riesgo de cometer un delito. “Hay una influenciadora en México que terminó presa por decir que tenía contenido privado de otra persona, que aparte era menor de edad, así que no compartan ni descarguen este video, no se arriesguen a tener un delito encima por una estupidez de este tamaño”.

“Ningún ser humano es dueño de la intimidad de otro”.

Dani Duke, quien fue tendencia por varias horas en las redes sociales, se refirió a lo sucedido y con dos publicaciones en las Historias de Instagram, dejó en claro su opinión con respecto al video. Aseguró que ya “se están tomando acciones legales” y criticó la postura de muchos usuarios que los han criticado por lo que pasó, “vivimos en una sociedad doble moralista”.

“Siempre he dicho que lo que ven en mis redes sociales de mí, es lo que hay. Por ejemplo, cuando me opero, lo comparto, si viajo lo comparto y cuando no quiero compartir algo simplemente no lo hago. Siempre he sido abierta con mi sexualidad y he compartido en varias ocasiones lo mucho que lo disfruto, así que no veo el por qué les sorprende ver a una pareja en uno de sus momentos íntimos. No es una situación que yo hubiese querido, pero tampoco es algo que pueda cambiar. Violentaron mi intimidad y ya se están tomando acciones legales, porque ningún ser humano es dueño de la intimidad de otro”, afirmó Dani Duke.

“No creo que sea necesario decir que las mujeres son quienes más atacan a otras mujeres o que vivimos en una sociedad doble moralista, porque eso ya lo sabemos y el hecho que yo lo diga, no va a cambiar en las cosas. No pretendo educar ni cambiar el mundo, pretendo continuar con mi vida como siempre lo he hecho, de una manera tranquila y con la convicción de que jamás he hecho daño a nadie. Para las personas que realmente les interesa cómo estoy, estoy muy bien, con mucha calma y llena de amor de todas las personas que me rodean, Y por último, les deseo a todos 100 años de buen sexo”, agregó la influenciadora.

