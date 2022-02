‘Yo me llamo’: ‘Christian Nodal’ abandonó la competencia por decisión unánime

Amparo Grisales fue la encargada de anunciar el eliminado de 'Yo me llamo' por decisión unánime. En la imagen se aprecia el rostro de decepción de la 'diva' en la presentación del imitador. Tomada de Canal Caracol en vivo

Para los jurados de ‘Yo me llamo’, la noche de eliminación es una de las más difíciles porque deben decidir cuál de los participantes sentenciados es el que menos reúne las características del artista que interpretaron en competencia. En esta oportunidad, los que debieron demostrar que tenían el paquete completo fueron ‘Bruno Mars’, ‘Andy Montañez’, ‘Christian Nodal’ y ‘Carlos Gardel’.

El primero que se presentó en el escenario fue ‘Bruno Mars’, quien tuvo una de las clases más complicadas en toda su participación, pues puso a prueba su capacidad vocal con un fuerte entrenamiento físico saltando lazo mientras cantaba.

El imitador se salvó una vez más de la eliminación en 'Yo me llamo', su presentación no destacó pero le sirvió para salvarse. Tomada de Canal Caracol en vivo

Con la canción ‘Valerie’, el imitador tampoco logró encontrar el quiebre en la garganta que tanto le pide Amparo Grisales, además, de seguir empujando los agudos vocales, pero esto no le restó puntos a su presentación.

“Son detalles para que sigas puliendo, me faltó más sueltitos entre la canción, no sólo al final. Buscar esos detallitos mínimos, pero son muy importantes, tu look me encantó, el pelo me encantó, el vestido me encantó”, le recalcó Amparo Grisales.

La presentación de Andy Montañez fue más pausada y gustó a los jurados quienes decidieron darle una nueva oportunidad. Tomada de Canal Caracol en vivo.

Del pop/rock la noche saltó al ritmo latino de ‘Andy Montañez’. En esta oportunidad el imitador debió ejecutar una prueba con diferentes sabores de alimentos en los cuales encontró el punto perfecto del ritmo que debe tener en sus presentaciones. Con la canción ‘El Swing’, el concursante ejecutó una presentación impecable y por fin logró disminuir el acelere que lo caracteriza por la emoción que le genera estar frente al jurado.

“Hoy para mí le mermó muchísimo al acelere, él ya entendió que nosotros no podemos seguir aplaudiendo su locura cuando estamos buscando el doble perfecto y creo que lo estás haciendo muy bien”, le indicó Yeison Jiménez.

Por su parte, Amparo Grisales y César Escola le indicaron que debe recurrir a las técnicas de maquillaje de la escuela para que su caracterización sea mucho más perfecta.

El siguiente turno fue para ‘Christian Nodal’, quien tuvo entre sus manos el reto de cantar el cover de ‘Si nos dejan’, y al momento de recibir la asesoría por parte de la entrenadora de técnica vocal, hubo un leve enfrentamiento ya que le llamó la atención porque no se concentraba y no corregía los errores que ella le marcaba.

El imitador descrestó en esta presentación pero un error por la barba y el mal comportamiento con la entrenadora, le costaron la salida. Tomada de Canal Caracol en vivo.

“Ese momento con la profe está tenaz porque todo lo que uno reciba le sirve para retroalimentar su show y si él todo se lo va a tomar personal, no se va a aguantar absolutamente nada de lo que le digan, entonces para qué está acá”, expresó Julieth Mejía, quien acompañó al artista en el escenario

Otro de los llamados de atención que recibió el participante fue por su apariencia física, pues en la versión original del tema musical, Nodal no tenía barba y el imitador no acató la recomendación de quitársela por completo.

“Mejoras tu actuación, mejoras en la voz, pero se te olvidan detalles que tú crees que los pasamos por alto y resulta que aquí estamos al detalle, estudiamos mucho los personajes, los tres, cada uno desde un punto de vista diferente, así que yo hubiera afeitado la barba, el bigote y te parecerías mucho más todavía en esta instancia del concurso que buscamos la perfección”, le indicó la diva de los colombianos.

El llamado de atención también vino de parte de César Escola, quien además de indicarle que a él también se le dificulta cuando le marcan los puntos en los que están fallando, es necesario que escuche para mejorar y que lo aplique para cualquier situación de la vida.

El imitador hizo caso a las recomendaciones del jurado para conseguir el tono de voz que deseaban y continúa su camino en competencia. Tomada de Canal Caracol en vivo.

Cerró con broche de oro las presentaciones de la noche de eliminación en ‘Yo me llamo’, el concursante encargado de imitar a Carlos Gardel, quien recordó cómo lo marcó la violencia cuando era muy joven y se enfrentó a una clase de exteriorización con Moisés Angulo para dejar de lado el escudo en el que se ha refugiado.

Entre lágrimas, recordó la zozobra que vivió en su juventud, el bullying y el rechazo que marcó su adolescencia en el colegio cuando, por su apariencia física, lo hicieron a un lado y de adulto, también sintió falta de apoyo cuando empezó en el mundo de la música.

Con la canción ‘Tomo y obligo’, el jurado lo elogió por prestarle atención a las recomendaciones de los entrenadores para su beneficio, tal como se lo dijo el maestro César Escola:

“Colocaste la voz donde se te pidió, interpretaste como tiene que ser interpretado este tango, fue el último tango que él cantó en el balcón de la Radio La Voz en 1935 en Bogotá y al día siguiente fallece en Medellín y estas sorpresas son las que nos gustan porque el participante para bolas y no se quiere ir. Te felicito”.

Finalmente, el jurado tomó la decisión de eliminar por votación unánime a ‘Christian Nodal’ y esta fue la explicación.

“Todavía no han logrado la perfección que queremos pero estuvieron muy bien. Tuvimos que irnos a los programas y a todo el tránsito de ustedes por el programa de ‘Yo me llamo’ y en cada presentación, la evolución y el avance que ha dado cada participante, quién ha tenido logros o quien se ha estancado”, señaló Amparo Grisales.

