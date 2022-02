Video: Lumar Alonso Parra confirmó que está soltero nuevamente

Lumar Alonso Parra confirmó que entró de nuevo a la soltería, sus seguidores se preguntan si volverá con Aida Victoria - Tomada de Instagram @lumaralonsop

Una de las relaciones que nadie se esperaba que terminaran fue la que sostuvieron Aida Victoria Merla y Lumar Alonso Parra. La pareja se mostraba a través de sus redes sociales muy enamorada y de acuerdo con las publicaciones que hacía la influenciadora, era notorio el amor que sentían el uno por el otro. Incluso cuando el empresario estuvo internado en la clínica por covid-19, su ex compartió todo el proceso de recuperación.

Tiempo después, Lumar tomó rumbo hacia Bucaramanga y Aida Victoria se radicó en Medellín, sin embargo, intentaron manejar todo a la distancia, pero esto no les funcionó y decidieron poner punto final a la relación que tuvieron por varios años.

Fotografía tomada de Instagram @AidaVictoriaM

A la barranquillera se le relacionó en el paso del tiempo con Naldy, pero la relación tampoco rindió los frutos deseados, pues según mencionó Aida Victoria, el temperamento de los dos no se prestó para que las cosas siguieran fluyendo.

“Yo viví un idilio, una historia romántica, estaba todo súper bien. Tuvimos choques de carácter, entonces como que ahora estamos en proceso de mirar qué pasa (…) Todo iba bien, todo iba maravilloso, pero de repente tienes choques”, expresó Aida Victoria en sus ‘InstaStories’.

El pasado 11 de enero del año en curso, Lumar Alonso Parra y María José Vargas habrían confirmado su noviazgo, luego de múltiples publicaciones en las que los seguidores de la modelo le preguntaban si estaba en una relación con el exnovio de Aida Victoria Merlano.

Las imágenes fueron compartidas en las historias de Instagram de María José Vargas y replicadas por el portal de entretenimiento ‘Rechismes’, que se encargaron de seguirlos paso a paso en cada una de sus apariciones en público. La prueba fue el clip en el que se les veía muy enamorados, disfrutando de las calles de la ciudad amurallada en Cartagena de Indias.

Lumar Parra y María José Vargas disfrutando de una noche en la ciudad amurallada de Cartagena, cuando confirmaron su relación - Tomada de Instagram @rechismes

Pero el amor no les duró mucho y el pasado 16 de febrero ese mismo portal de chismes se encargó de confirmar la noticia, haciendo eco de la historia que compartió Lumar Alonso en su cuenta de Instagram anunciando que asistiría a un evento en compañía de uno de sus amigos.

“A la gente que me está preguntando si voy a asistir al evento, claro que voy a asistir al evento y con esta soltería más todavía, voy a asistir con mi compadre, amigo y socio”, expresó el empresario.

Aquí el contenido completo de Lumar Parra :

El empresario sostenía una relación amorosa con María José Vargas y destacaba su parecido con Aida Victoria Merlano

En vista de los acontecimientos, los seguidores de Lumar Alonso Parra y Aida Victoria Merlano se preguntan si esta ruptura se debe al anuncio de soltería por parte de la influenciadora barranquillera para intentar recuperar la relación que tuvieron en su momento o simplemente es una coincidencia del destino.

Con más de 322.000 reproducciones y cerca de 5.400 ‘me gusta’, los comentarios no tardaron en aparecer y algunos han generado burlas por lo poco que le duró el idilio y otros señalaron que nunca se confirmó que tuvieran una relación, sin embargo, lamentan la noticia.

“Creo que ella era muy joven para él y no tiene la mente tan abierta como le gustan a él”, “Pero por qué dice lo de la soltería si nadie se lo preguntó”, “Que casualidad, Aida sin Naldy y Lumar soltero, todo esto me huele a estrategia para que el cantante tuviera éxito”, “Es que esas relaciones para olvidar al ex jamás funcionan”, “De lejos se nota que le hace una falta enorme Aida”, entre otros.

