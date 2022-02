Maestro ofreció dinero a una madre para que retirara a su hija con autismo del colegio en Barranquilla

La madre lamenta que ni con una tutela ha podido garantizar el derecho a la educación de Alejandra, para que sea tratada con igualdad y sin señalamientos. EFE/ Rodrigo Sura

Alejandra, de ocho años de edad, oriunda de Barranquilla, está diagnosticada con autismo. En su colegio se destaca porque tiene un alto desempeño en matemáticas, lectura e idiomas. Sin embargo, ha tenido que enfrentar el bullying por su enfermedad, incluso uno de los maestros de su colegio le ofreció dinero a su madre para que la retirara y la llevara a otra institución.

Su madre, Eneriette Herrera , afirma que su hija recibe burlas y señalamientos por parte de sus compañeros y profesores. Lamenta que ni con una tutela ha podido garantizar el derecho a la educación de Alejandra, para que sea tratada con igualdad y sin señalamientos.

“Yo manifesté la discapacidad de mi hija y al día siguiente me llamaron para decirme que tenía que ir por la niña porque ellos no podían manejar su comportamiento. Me dijeron tome a su hija y si no me la medica no se la podemos recibir”, relató Eneriette Herrera.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Barranquilla anunció su intervención, pues la menor tuvo que volver a casa luego de iniciar el calendario escolar por los tratos que recibía la menor por parte de sus compañeros, lo que preocupaba a su madre.

Además, Eneriette aseguró no tener respalda en el plantel para que hubiese un acompañamiento especial.

Alumno golpeó a un maestro que le pidió que se cortara el cabello, en Valledupar

Un estudiante de noveno grado de la Institución Educativa Pedro Castro Monsalve , en Valledupar, protagonizó un acto de violencia en contra del coordinador del colegio, por las reiteradas insistencias por parte del adulto para que el joven se cortara el cabello.

Juan Daniel Montenegro Gutiérrez , de 15 años, se atrevió a cachetear al coordinador, Aldo Morales, grabar el hecho y luego subir el ataque en sus redes sociales.

Después de varias discusiones, el estudiante accedió a esta solicitud, asistió con su padre al colegio, y cuando se creía que el tema estaba superado, el alumno se regresó en busca del profesor, y lo agredió sin dejar su celular grabando.

“Fue un momento de ira del cual yo exploté por el seguimiento que venía recibiendo desde hace mucho tiempo por parte del profesor. Desde el año pasado que retornamos de la virtualidad, el coordinador se disgustaba por mi corte de cabello, exigiéndome que debía venir con un corte formal, sin embargo esta año cuando regresamos al colegio persistió, negándome el ingreso al aula”, expresó Juan Daniel, en unas declaraciones al diario El Pilón.

El joven de 15 años, aseguró que le devolvieron sus documentos y no podría seguir con su educación en la institución: “simplemente me entregaron los papeles y me dijeron que no podía seguir estudiando, yo quiero seguir, soy un niño de bien”.

Por su parte, Fredy Montero, rector del Instpecam , confirmó que ellos actuaron formalmente y fue la madre quien solicitó dichos papeles.

“La madre de familia vino y retiró voluntariamente al estudiante, fue libre proceso, la madre lloró y todo, que le daba pena, le daba vergüenza”, relató Freddy.

En su defensa, la madre de Juan, María Alejandra Gutiérrez Peña , resaltó que ella fue citada y posterior a eso le entregaron los documentos, “yo firmé sin saber, ellos me dijeron tiene que sacar unas copias, ellos todo me lo dieron porque yo no lleve plata, me entregaron todo y uno a veces comete el error de no leer”.





