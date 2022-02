Video: Carla Giraldo no se guardó nada y reveló detalles que sus seguidores desconocían

Carla Giraldo (Colprensa-Canal Caracol).

Antes de su participación en ‘MasterChef Celebrity’, la modelo y actriz Carla Giraldo ya destacaba por hacer parte de los elencos de importantes producciones del país, pero luego de ganar la edición colombiana del concurso de cocina más famoso del mundo, se convirtió en una de las famosas más mencionadas: halagos y críticas por su actuar en el relity show hicieron parte de su día a día.

Ahora, Giraldo se ha convertido en toda una estrella de redes sociales, motivo por el cual sus casi dos millones de seguidores en Instagram no se pierden de, por ejemplo, sus dinámicas de ‘preguntas y respuestas’, donde ella aprovecha para revelar varios datos que muy pocos conocían de su vida personal y artística.

Justamente, fue en una de estas actividades donde decidió confesar cinco detalles de su vida. Todo comenzó con esta petición hecha por un seguidor a la que Carla no tuvo reparos en responder en otra historia y con un filtro de tonos oscuros.

Con un tono de picardía en su voz, reveló que una de las cosas que pocos sabían de ella es que bebe café varias veces durante todo el día; acto seguido, indicó que se exaspera con mucha facilidad y, en ese orden, siente rabia al ver desorden en cualquier espacio, no solo de su casa.

Posteriormente, la modelo no pudo completar su top cinco de curiosidades para confesar debido a que no recordó más datos de ese tipo, por lo cual decidió cerrar la respuesta diciendo que ,“no hay quinta mala”, como se aprecia en el video que, si bien ya no aparece en la sección de historias de su cuenta oficial de Instagram, fue reposteada por varios perfiles de entretenimiento como ‘Rastreando famosos’.

Como ocurre cada que Carla Giraldo menciona algo en sus redes, los comentarios no se hicieron esperar, y mientras unos dijeron que es una persona “tóxica”, otros resaltaron su afición al café.

“Mejor dicho es tóxica, todo le da rabia, mal genio y se desespera muy rápido.”; “Fastidio de persona.... cizañera”; “Definición : Impresionantemente desagradable, causa repugnancia”; “Tiene claro como mover las fichas en un reality” y “Si se tira de su propio ego, se mata”, fueron algunas de las réplicas destacadas en el post, que reunió más de 28 mil reproducciones en pocas horas.

Por otro lado, cabe resaltar que Carla Giraldo fue noticia hace varios días al preocupar a sus seguidores por su estado de salud. A través de otra actividad con la caja de preguntas y comentarios, reveló que tenía problemas en uno de sus ojos, al punto de perder la visión.

“No me gusta llamarle enfermedad a una molestia, pero todavía estoy con el ojo adolorido porque se me rayó el 99 % de la cornea. Entonces, no estoy viendo por este ojo”, explicó Giraldo. Además, detalló que esto le ha impedido realizar varias actividades de su día a día.

Incluso, en esa misma dinámica varios no desaprovecharon la oportunidad para consultar su opinión sobre la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’, la cual reunirá influenciadores, comediantes, actores y cantantes en una sola cocina.

Al respecto, Carla manifestó: “No sé, no sé, porque no los he visto. Entonces cuando los vea cocinar y cuando los vea concursar y cuando los vea dar el todo por el todo y se les vea las ganas de ganar les digo cuáles son mis favoritos”, reiteró.

