Foto: Elogios y críticas recibió Lincoln Palomeque por la obra de caridad que compartió en redes

En redes sociales, el cucuteño Lincoln Palomeque no solo destaca por compartir diferentes momentos con sus hijos, Salvador y Matías, sino que también sorprende a sus millones de seguidores cuando da a conocer su participación en alguna serie o telenovela, como ocurrió con ‘Café, con aroma de mujer’, telenovela que el actor promocionó de manera constante a través de su cuenta de Instagram.

Precisamente, en esta plataforma compartió recientemente un gesto que fue aplaudido por buena parte de su audiencia y que no acostumbra a subir. Mediante varias ‘InstaStories’, el actor reveló que la ropa que ya no usa la donará a quienes más la necesitan y dicho anuncio lo acompañó de un emotivo mensaje.

“Hay que aprender a desprenderse de cosas materiales”, dijo Lincoln, confesando de paso que a él le cuesta mucho realizar esa tarea; sin embargo, precisó que su sentido de empatía puede más que su impedimento para desarraigarse de sus cosas materiales.

“A mí siempre me ha costado, pero hay gente que lo necesita”, concluyó el artista cucuteño.

Aquel video, que ya no está disponible en la sección de historias de su perfil de Instagram, fue reposteado por varias cuentas de entretenimiento como ‘Colombia me gusta’, reuniendo casi 30 mil ‘me gusta’ y decenas de reacciones, muchas de ellas felicitando al artista por su obra, en tanto que otros cuestionaron el hecho de publicar en redes este tipo de acciones.

Lincoln Palomeque y su gesto que fue apludido y cuestionado. FOTO: Vía Instagram (colombiamegusta)

“No hay necesidad de publicar lo que se da”; “si tuviera gran corazón no lo habría publicado”; “¡¡No debió mostrarlo!! Lo que tu mano izquierda da, que lo No lo sepa la derecha”; “Que done, pero tiempo para verlo en fotos con sus hijos” y “¡¡Eso no se publica!! Cada año para Diciembre recojo en mi Casa ropa de todos, y la donamos, ¿y quién sabe esto? Solo Dios y quien la recibe”, fueron algunas de las reacciones destacadas.

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz disipan rumores de una supuesta separación

En diálogo con la presentadora Mar Sura, Palomeque empezó dando algunas pistas sobre lo ocurrido, en principio, con su carrera actoral: estuvo cerca de ocho meses sin trabajar durante 2020 por cuenta de la pandemia. Sumado a eso, los prolongados periodos de cuarentena le impidieron ejecutar los proyectos televisivos que tenía pendientes para ese entonces.

Asimismo, relató cómo eran los protocolos de bioseguridad, diciendo de manera irónica que es un profesional en las pruebas de hisopado. “A mí me hacían dos pruebas semanales en ‘Café’ durante siete meses, y después me metí en La reina del sur -otra producción- otros siete meses y ahí eran tres semanales: lunes, miércoles y viernes”, dando a entender que estuvo lejos de su hogar por más de un año.

Por otra parte, la presentadora vallecaucana indicó en diálogo con ‘Lo sé todo’ las razones por las que ha estado distanciada de su pareja, entregando una versión similar a la de Palomeque: “Ha sido un tiempo difícil para él porque ha estado grabando. Pasan nueve, 12 o 15 días en los que no nos vemos”, pero a pesar del distanciamiento agradeció porque él continuó ejerciendo su carrera actoral a pesar de las restricciones y la crisis por el parón de las producciones audiovisuales.

De momento, Cruz continúa descrestando a sus millones de seguidores en Instagram con las fotos y videos que comparte tanto de Salvador como de Matías, mostrando que está muy pendiente del crecimiento de ambos.

