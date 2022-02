Egan Bernal: “Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo”

Egan Bernal muestra los avances de su recuperación Foto: @Eganbernal

Egan Bernal se ha convertido en la inspiración de muchas personas. Su fortaleza mental y física quedó en evidencia luego de haber sufrido un grave accidente en el que casi pierde la vida. Tuvo fracturas, y debió ser operado en varias ocasiones en su columna, por lo que estuvo en la unidad de cuidados intensivos por algunos días. Sin embargo, salió de la clínica caminando y en sus redes sociales ha dejado ver sus enormes avances en su recuperación. El bogotano es todo un ejemplo.

El ciclista del Team INEOS ha utilizado sus redes sociales para dar a conocer detalles de cómo va su recuperación. En la última publicación subió un video en el que, pese a que solo han pasado algunos días desde que salió de la Clínica La Sabana, ya se encuentra realizando sus primeros pedalazos en una bicicleta estática. Junto al video también compartió una frase:

Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo

El ciclista colombiano era uno de los grandes favoritos a ser protagonista de la temporada luego de haber conquistado el Giro de Italia en 2021. Para este año tenía como gran objetivo de la temporada era el Tour de Francia, competición que ganó en el 2019. Ahora, Bernal deberá estar centrado por completo en su recuperación debido a que, como el mismo aseguró, casi pierde la vida.

En la publicación que realizó, varios ciclistas y amigos del corredor se han manifestado para enviarle un mensaje de apoyo, como es el caso de Rigoberto Urán que le escribió: “Uffff que belleza parcero vamos”. Jarlinson Pantano también se manifestó con algunos emojis.

Mensajes de aliento de Egan Bernal

Las redes sociales se han convertido en ese vínculo que tiene el campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia para dar a conocer su situación luego del grave accidente. Cuando muchos se preguntaban por su estado de salud, una publicación en Instagram dio alivio y dejó ver la gravedad de lo que había sucedido esa mañana en la carretera cuando se estrelló con un bus que se encontraba estacionado.

“Después de haber tenido un 95 % de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta hacer. Hoy quiero agradecer a Dios, a la Clínica Sabana, a todos sus especialistas por hacer lo imposible, a mi familia, @mafemotas , amigos y a todos utds por sus deseos”, afirmó.

Unos días después publicó, “casi me mato, pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Esta siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío. Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien. Así que ahora a recuperar y hacer de esto otro... I’M BACK!! And let’s rock”.

Tras confirmarse su salida de la clínica envió un corto mensaje en el que decía: “feliz de volver a nacer”, y unos pocos días más tardes ya se podía evidenciar sus enormes avances en su recuperación cuando mostró que ya podía caminar. “Mis primeros pasos”.

Egan dio su apoyo a la campaña de donación de Estaban Chaves

Pese a que no se encuentra completamente recuperado de salud, Egan Bernal sigue demostrando su voluntad para ayudar a las causas más nobles. En este caso, el corredor Esteban Chaves, se encuentra buscando donaciones en su fundación y el dinero que se recaude será utilizado para operar a niños y jóvenes en el país que tienen problemas ortopédicos. Esta iniciativa la está realizando junto a la Fundación Cardio Infantil.

Chaves confirmó que recibió la camiseta de Egan Bernal con la que ganó el Giro de Italia, autografiada y esta será rifada por las personas que realicen una donación. “EGAN ha sido una de las primeras personas que se ha sumado a nuestra campaña de donación 2022.

Y agregó, “gracias EGAN por tu colaboración y por ayudarnos a seguir #multiplicandosonrisas.Así como Egan, todos podemos sumarnos además, por cada $100.000 pesos donados pueden participar en la rifa de esta camiseta del Giro de Italia firmada por el mismo Egan Bernal”.

