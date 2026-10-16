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Internacional de Bogotá clasificó a la semifinal de la Copa BetPlay 2026 y espera rival entre América de Cali y Barranquilla

El miércoles 21 de octubre, en un duelo programado para las 3:00 p. m. en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico, el equipo capitalino conocerá a quien enfrentará en la siguiente instancia

Internacional de Bogotá clasificó a las semifinales de la Copa BetPlay 2026 al ganarle 4-1 a Llaneros - crédito @interbogotaoficial/Instagram
Internacional de Bogotá clasificó a las semifinales de la Copa BetPlay 2026 al ganarle 4-1 a Llaneros - crédito @interbogotaoficial/Instagram
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Internacional de Bogotá avanzó a las semifinales de la Copa BetPlay 2026, también conocida como Copa Colombia, tras imponerse 4-1 ante Llaneros el jueves 15 de octubre en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

El equipo capitalino se convirtió en el segundo clasificado a la instancia de los cuatro mejores del torneo, después de que Atlético Nacional lo hiciera el miércoles 14 de octubre al eliminar al Deportivo Independiente Medellín.

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El partido comenzó con un escenario adverso para el conjunto bogotano. Llaneros, que llegó a Techo con la intención de sostenerse en competencia, abrió el marcador mediante un remate de media distancia de Néider Ospina. Sin embargo, Internacional reaccionó antes del descanso, revirtió el resultado y consolidó una diferencia que amplió en la segunda mitad.

Con este triunfo, Internacional de Bogotá quedó a la espera del ganador de la serie entre América de Cali y Barranquilla FC, programada para el miércoles 21 de octubre. El vencedor de ese cruce será su rival en una de las semifinales, que se disputará en encuentros de ida y vuelta.

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Llaneros abrió el marcador en el Metropolitano de Techo

Llaneros golpeó primero en Bogotá y obligó al equipo local a modificar el desarrollo del encuentro. Ospina encontró espacio fuera del área y sacó un remate de media distancia que terminó en el fondo de la red para poner el 1-0 a favor del equipo de Villavicencio.

La anotación cambió el panorama de Internacional de Bogotá, que debía buscar la remontada en su estadio. El conjunto capitalino adelantó sus líneas y asumió el control de la pelota en procura de encontrar espacios en la defensa visitante.

Con las anotaciones de Caballero, Dájome, Boné y Julio, el equipo bogotano eliminó al de Villavicencio, que solo tuvo la anotación de Ospina - crédito @interbogotaoficial/Instagram
Con las anotaciones de Caballero, Dájome, Boné y Julio, el equipo bogotano eliminó al de Villavicencio, que solo tuvo la anotación de Ospina - crédito @interbogotaoficial/Instagram

Durante varios minutos, Llaneros intentó sostener la ventaja y aprovechar las transiciones ofensivas. No obstante, el equipo bogotano comenzó a generar más aproximaciones y consiguió igualar el partido cuando restaban poco más de diez minutos para el entretiempo.

Ronaldo Júnior anotó el 1-1 a los 32 minutos y abrió el camino para la reacción de Internacional. El empate dio impulso al cuadro local, que mantuvo la presión sobre el arco defendido por Romaña y encontró una nueva oportunidad pocos minutos después.

Internacional remontó con tres goles antes del descanso

A los 36 minutos, Facundo Boné convirtió el segundo gol de Internacional de Bogotá desde el punto penal. El futbolista eligió el sector izquierdo del arco, mientras que Romaña se lanzó hacia el lado contrario. La definición permitió que el equipo capitalino pasara al frente en un tramo decisivo del primer tiempo.

El tercer tanto llegó antes del descanso. Cristian Dájome amplió la diferencia con un remate de larga distancia dirigido al ángulo derecho del arco de Llaneros. Con esa anotación, Internacional de Bogotá se fue al vestuario con una ventaja de 3-1.

Sebastián Guerra, arquero de Barranquilla, afirmó que su equipo intentará replicar ante América de Cali, lo que hicieron ante Millonarios y Junior - crédito @sebastianguerra1/@americadecali-Instagram
Sebastián Guerra, arquero de Barranquilla, afirmó que su equipo intentará replicar ante América de Cali, lo que hicieron ante Millonarios y Junior - crédito @sebastianguerra1/@americadecali-Instagram

El equipo local revirtió un marcador adverso y anotó tres veces en menos de 15 minutos. La secuencia de goles cambió por completo el partido y dejó a Llaneros con la necesidad de descontar durante el segundo tiempo para mantenerse con opciones.

La ventaja también le permitió a Internacional afrontar el complemento con mayor control. Llaneros debía adelantar sus líneas en busca de un nuevo gol, mientras que el conjunto bogotano disponía de espacios para atacar a través de recuperaciones y jugadas rápidas.

Caballero selló el 4-1 en el segundo tiempo

En la segunda parte, Internacional de Bogotá completó la goleada mediante una acción de contraataque. Sanguinetti lideró la jugada ofensiva y asistió a Johan Caballero, quien definió para establecer el 4-1 definitivo en el Metropolitano de Techo.

El cuarto gol cerró una noche en la que el cuadro capitalino mostró capacidad de reacción tras el tanto inicial de Llaneros. El resultado le dio la clasificación a semifinales y confirmó su presencia entre los cuatro equipos que continúan en la lucha por el título de la Copa BetPlay.

La otra semifinal todavía tiene un clasificado definido. Atlético Nacional aseguró su lugar entre los cuatro mejores tras imponerse 3-2 ante Medellín. Su adversario saldrá de la llave entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, una serie que, de acuerdo con la información disponible hasta el 15 de octubre, aún no tenía fecha programada.

Así está el camino de la Copa BetPlay de cara a conocer su campeón de la edición 2206 - crédito Dimayor
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