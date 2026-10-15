Endry Cardeño reveló un secreto de la apariencia de Laisa en ‘Los Reyes’: “De todo el barrio, la más popular”

La actriz aseguró que el cambio no fue pensado por la producción, pero indicó que fue un acierto total en el éxito de la novela - crédito Endry Cardeño / TikTok

Guardar

La actriz y estilista colombiana trans Endry Cardeño reveló que el característico tono rojo rubí del cabello de Laisa, su personaje en la exitosa novela Los Reyes, nació de una decisión que tomó por cuenta propia durante las grabaciones.

La intérprete explicó que modificó el color de manera gradual para no alterar la continuidad de la producción, hasta consolidarlo como uno de los rasgos más recordados de la producción emitida por el Canal RCN.

PUBLICIDAD

En una publicación dirigida a sus seguidores de TikTok, Cardeño recordó que el color de cabello de Laisa tenía un significado personal para ella desde antes de conseguir el papel, pues ya había usado tonos similares en momentos importantes de su vida, entre ellos un concurso de belleza al que se presentó en 1996.

Sin embargo, cuando regresó a Colombia desde Europa para integrarse al elenco, llevaba el cabello negro. Al llegar al país, la producción consideró que ese tono no correspondía con la apariencia que buscaban para el personaje: “En el momento de llegar a Colombia con el cabello tan negro, a la producción no le gustó, le parecía que me veía malvada”.

PUBLICIDAD

La actriz es recordada por una de las novelas más icónicas del país - crédito @endrystar/X

Una experiencia de discriminación marcó su regreso al país

Endry Cardeño contó que fue enviada a una peluquería de alto nivel por la producción para cambiar su imagen, pero allí tuvo una experiencia que calificó como uno de sus primeros encuentros con la discriminación por ser una mujer trans: “La pasé bastante mal. Mi primer encuentro con la discriminación, porque claramente en este tipo de peluquerías de caché no están acostumbrados a ver personas trans en sus instalaciones. Así que el personal me lo hizo sentir con sus miradas, actitudes, desconfianza”.

Además, consideró que el resultado del procedimiento no fue el esperado. Tras salir de ese salón, acudió a otra peluquería, donde asumió el control del trabajo que quería para su cabello valiéndose de su experiencia como estilista.

PUBLICIDAD

La artista, que acumula más de dos décadas de trayectoria en el mundo de la belleza, explicó que el nuevo proceso incluyó decoloraciones y mechas para aclarar la base. Después aplicó una tintura color chocolate, una decisión que inicialmente respondía a la expectativa de la producción sobre cómo debía verse Laisa.

Al día siguiente, dijo, varias personas del equipo celebraron el resultado obtenido por quienes habían trabajado previamente en su apariencia. Cardeño explicó que no quiso desmentir esa impresión, aunque después precisó que el cambio definitivo del personaje todavía no se había llevado a cabo, pues tenía en mente algo más.

PUBLICIDAD

El carisma de Endry Cardeño se tomó las pantallas y años después sus seguidores siguen atentos a sus publicaciones - crédito Colprensa

‘Laisa’ cambió de vida y Endry consideraba que su cabello debía acompañar esa transformación

El rojo rubí en el cabello apareció cuando Laisa Reyes atravesó una transformación dentro de la historia. La familia protagonista dejaba atrás su vida humilde y se instalaba en el norte de la ciudad tras acceder a una fortuna. Laisa, a su vez, alcanzaba fama y tenía su propio programa de televisión.

“Yo no entendía ella cómo iba a seguir teniendo un tono de cabello color chocolate cuando era tan exuberante, tan exótica, tan molto chic y no tenía un tono de cabello que la representara. Bueno, pues si el personaje iba a cambiar de estrato, merecía como una especie de cambio de look”, expresó.

PUBLICIDAD

Antes de hacer el cambio, la actriz trans fue consciente de que la producción debía conservar la continuidad visual entre escenas, una exigencia central en las grabaciones de una telenovela.

Ante ese límite, la intérprete comenzó a llevar el color hacia el rojo de forma casi imperceptible: “Yo decidí, de una manera caprichosa, pero muy inteligente, empezar a cambiar el color del cabello de Laisa de una manera muy paulatina”.

La estrategia despertó las sospechas de la persona encargada de vigilar la continuidad, pues le preguntó si se había cambiado el tono del cabello a lo que ella respondió que se trataba de un efecto de la iluminación, teniendo en cuenta que las grabaciones habían pasado de exteriores a interiores. También atribuyó las variaciones al uso de secador, pinzas y lavados.

PUBLICIDAD

“Al final esto quedó así. Así que yo fui la autora intelectual del icónico tono de cabello de la tía Laisa, de todo el barrio, la más popular. Esa fui yo. Y amé, porque la gente recuerda mucho a Laisa por su color de cabello. Y eso es algo que me gusta mucho, porque el color de Laisa también es mi color”, puntualizó.

La actriz Endry Cardeño fue la encargada de moldear el personaje - crédito Endry Cardeño/Instagram

Tanto la apariencia como la actitud de Laisa hicieron destacar a un personaje trans en la televisión nacional. Los Reyes, adaptación colombiana de la novela Los Roldán, llegó a la pantalla de RCN en 2005 y presentó a Laisa como hermana del protagonista dentro de una familia que obtenía dinero de forma inesperada.

PUBLICIDAD

Laisa fue uno de los primeros personajes trans con presencia central en una telenovela colombiana de horario estelar. El personaje de Endry Cardeño se distinguió por su humor y por alejarse de representaciones habituales que vinculaban a las mujeres trans exclusivamente con ambientes marginales.