Finagro cambia de presidente por cuarta vez en 2026: Édgar Chalhoub llega con apuesta por el crédito rural

Édgar Chalhoub Succar fue designado presidente de Finagro, entidad que canaliza recursos de financiación para el campo colombiano - crédito Finagro

Guardar

La financiación de los productores rurales y el fortalecimiento de las herramientas de crédito serán algunos de los principales desafíos de la nueva administración del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). La entidad busca facilitar el acceso a recursos para impulsar la productividad agrícola y respaldar el crecimiento de los negocios vinculados al campo.

Para avanzar en ese propósito, la junta directiva eligió a Édgar Chalhoub Succar como presidente de la institución. El ejecutivo llega al cargo con experiencia en la agroindustria exportadora y en la dirección de compañías dedicadas a actividades como la producción de flores, banano y aguacate.

PUBLICIDAD

Chalhoub buscará fortalecer el crédito de fomento de largo plazo y facilitar el acceso de los productores rurales a recursos financieros - crédito Presidencia

Su nombramiento se produce después de varios cambios en la dirección de Finagro durante 2026. Chalhoub reemplazará a Ricardo Morris Sarmiento, que ejercía como presidente encargado desde agosto y continuará vinculado a la entidad como vicepresidente financiero.

La trayectoria empresarial del nuevo presidente de Finagro

Chalhoub cuenta con más de dos décadas de experiencia en cargos directivos dentro de empresas del sector agroindustrial. A lo largo de su carrera ha participado en procesos de expansión de negocios y estructuración financiera, con responsabilidades en Colombia, Ecuador y Panamá.

Antes de llegar a Finagro, se desempeñó como CEO de South American Fruits. Previamente, ocupó la presidencia ejecutiva de Banasan durante más de una década, periodo en el que lideró iniciativas de crecimiento empresarial y gestionó procesos de financiación con entidades bancarias.

PUBLICIDAD

Su formación académica incluye estudios de Administración Financiera y de Empresas, además de una maestría en Administración de Empresas (MBA) del Inalde Business School de la Universidad de La Sabana. También cursó Administración de Empresas con énfasis en negocios internacionales en Florida International University, en Miami, Estados Unidos.

El nuevo presidente de Finagro cuenta con más de dos décadas de experiencia en la agroindustria exportadora de flores, banano y aguacate - crédito @Finagro/X

La experiencia del nuevo presidente en la relación entre el sector agroindustrial y el sistema financiero será uno de los elementos que acompañarán su gestión. Finagro tiene entre sus funciones canalizar recursos de crédito, garantías e instrumentos de financiación dirigidos a las actividades agropecuarias del país.

Al asumir el cargo, Chalhoub planteó como objetivo fortalecer el papel de la institución en el desarrollo productivo rural y ampliar las alternativas de financiación para los diferentes eslabones de las cadenas agropecuarias. “Finagro tiene que ser el motor financiero de un campo que produce más y mejor. Trabajaremos con bancos, cooperativas y gremios para acelerar la inclusión financiera, la rebancarización, la transformación productiva y el crecimiento de la agroindustria. Nuestro objetivo es promover un crédito de fomento de largo plazo que se ajuste a los ciclos productivos de todas las cadenas agropecuarias del país”, afirmó.

PUBLICIDAD

Crédito de largo plazo y garantías para los productores

Entre las prioridades anunciadas está simplificar los procedimientos para acceder al crédito agropecuario. La intención es facilitar que los productores obtengan financiación y cuenten con instrumentos que respondan a las particularidades de sus actividades.

Otro frente será el fortalecimiento del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), mecanismo que respalda operaciones crediticias y contribuye a que más productores rurales puedan acceder al sistema financiero. La nueva administración también buscará ampliar las líneas de financiación de largo plazo y desarrollar alternativas flexibles que tengan en cuenta los ciclos productivos de cada actividad.

Estos objetivos se plantean mientras el sector agropecuario enfrenta los efectos del fenómeno de El Niño y avanza la transformación del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, liderada desde el Ministerio de Agricultura. En ese escenario, Finagro deberá ajustar sus herramientas a las necesidades de los productores y a las condiciones de las distintas actividades agrícolas y pecuarias.

PUBLICIDAD

A septiembre de 2026, Finagro había desembolsado más de $40,2 billones en crédito de fomento agropecuario, un crecimiento real del 7% frente a 2025 - crédito Ministerio de Agricultura

Las cifras de desembolsos muestran la dimensión de las operaciones de la entidad. A septiembre de 2026, Finagro había canalizado más de $40,2 billones en crédito de fomento agropecuario a través de bancos y cooperativas.

Según la información de la institución, el monto representa un crecimiento real del 7% frente a 2025. Estos resultados constituyen el punto de partida para Chalhoub, que tendrá el desafío de ampliar el alcance de la financiación, fortalecer las garantías y facilitar el acceso a recursos para productores y empresas del campo colombiano.