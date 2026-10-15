Fonseca llevará su nueva gira a Medellín en 2027: fecha, lugar y precios de boletería

Fonseca se presentará en Medellín el 6 de febrero de 2027 en la DAVIarena como parte de su nueva gira internacional - crédito Paola España Comunicaciones

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El cantautor colombiano Fonseca se presentará en Medellín el 6 de febrero de 2027, en la DAVIarena, como parte de Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour, una gira internacional que reunirá las canciones de su álbum número 11 y los éxitos de más de dos décadas de carrera que lo transformaron en una figura indispensable del pop latino.

La ciudad será, junto con Bogotá, la única escala colombiana incluida en el anuncio inicial del recorrido. La gira comenzará en el estadio El Campín de la capital colombiana el 24 de octubre de 2026, y luego pasará por escenarios de Latinoamérica y Estados Unidos hasta abril de 2027.

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Medellín y Bogotá son las únicas ciudades colombianas incluidas en el anuncio inicial del recorrido de la gira - crédito cortesía Breakfast Live

El nuevo ciclo llega después de la conclusión de Tropicalia Tour, que cerró con entradas agotadas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México en abril de 2026. La presentación en Medellín está programada para el 6 de febrero del año siguiente en la DAVIarena.

La preventa exclusiva para clientes de Davivienda para esa fecha comenzará este mismo jueves 15 de octubre, mientras que la venta general se habilitará a partir del sábado 17 de octubre.

La preventa de entradas para el concierto en Medellín comenzará el 15 de octubre de 2026 y la venta general el 17 de octubre - crédito cortesía Breakfast Live

Cabe señalar que es el cuarto evento confirmado en el recinto de la capital antioqueña para el próximo año, luego de anunciarse en los días anteriores presentaciones de Carlos Vives, Laura Pausini y Melendi, durante el primer semestre de 2027.

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El Campín agotó entradas para el primer concierto en estadio de la carrera de Fonseca

El espectáculo de apertura de la gira, bautizado Fonseca en la Casa, ya tiene todas sus entradas agotadas. Será la primera vez que el cantautor bogotano se presente en un estadio en más de 25 años de trayectoria, un hito que él mismo definió con carga emocional al elegir su ciudad natal como punto de partida.

“Hoy solo puedo decir GRACIAS! #LaCasa está llena. Nos vemos el sábado 24 de octubre en el estadio El Campín de mi Bogotá del alma #SoldOut (sic)”, escribió Fonseca en sus redes sociales al confirmar el lleno total.

El bogotano Fonseca confirmó que vendió todas sus entradas para el concierto en el Estadio El Campín el 24 de octubre de 2026 - crédito @fonsecamusic/IG

El concierto contará con un enfoque familiar e incluirá zonas libres de alcohol dentro del recinto. Sin embargo, el anuncio del sold out llegó en medio de una polémica por el estado de la gramilla del estadio.

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El director del Instituto de Recreación y Deportes (Idrd) de Bogotá, Daniel García, advirtió que podría evaluarse la cancelación o el aplazamiento de la presentación si el césped no se recuperaba a tiempo, después de que la Dimayor suspendiera un partido de fútbol profesional por las condiciones del terreno de juego.

No obstante, la organización del evento indicó que la programación de conciertos en el estadio continuará con normalidad y que no se ha solicitado la cancelación de los espectáculos ya confirmados.

Un álbum de 12 canciones y colaboraciones latinoamericanas

La gira Antes Que El Tiempo Se Vaya está integrada por 12 canciones. Fonseca lo definió como uno de los trabajos más personales de su trayectoria, centrado en la experiencia, las emociones, las raíces y la necesidad de vivir el presente.

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El disco incorpora colaboraciones con artistas de distintas generaciones y estilos: Juanes, Rawayana, Rubén Blades, Manuel Medrano, Río Roma y Nanpa Básico. El repertorio amplía los cruces entre música tropical, pop y sonidos tradicionales colombianos que han marcado la carrera del cantante.

La producción fue nominada al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y a los Premios Billboard de la Música Latina como Álbum Tropical del Año. Las canciones VENGA lo que VENGA y Nunca Me Fui también recibieron nominaciones en los Latin Grammy como Mejor Canción Tropical.

Fonseca cuenta con nueve Latin Grammy y consolidó una trayectoria en directo basada en la combinación de sus nuevas composiciones con los temas que acompañaron distintas etapas de su carrera.

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Estas son todas las fechas confirmadas del recorrido

Estas son las fechas para la gira latinoamericana de Fonseca, empezando por Bogotá - crédito Prensa Fonseca

El Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour contempla las siguientes paradas, con la posibilidad de que se sumen nuevas ciudades en las próximas semanas:

24 de octubre de 2026 – Bogotá, Colombia (Estadio El Campín) — AGOTADO

22 de noviembre de 2026 – San Salvador, El Salvador

29 de noviembre de 2026 – Ciudad de Panamá, Panamá

6 de diciembre de 2026 – Medellín, Colombia

17 de enero de 2027 – Santiago, Chile

18 de enero de 2027 – Buenos Aires, Argentina

7 de febrero de 2027 – San Pedro Sula, Honduras

8 de febrero de 2027 – Managua, Nicaragua

14 de febrero de 2027 – San José, Costa Rica

15 de febrero de 2027 – Ciudad de Guatemala, Guatemala

28 de febrero de 2027 – Atlanta, Estados Unidos

1 de marzo de 2027 – Washington D.C., Estados Unidos

5 de marzo de 2027 – Nueva York, Estados Unidos (Radio City Music Hall)

7 de marzo de 2027 – Miami, Estados Unidos (Kaseya Center)

8 de marzo de 2027 – Orlando, Estados Unidos (Kia Center)

13 de marzo de 2027 – Dallas, Estados Unidos

14 de marzo de 2027 – San José, Estados Unidos

15 de marzo de 2027 – Los Ángeles, Estados Unidos (YouTube Theater)

16 de octubre de 2027 – Quito, Ecuador (Estadio Olímpico Atahualpa)