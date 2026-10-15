Colombia

Fonseca llevará su nueva gira a Medellín en 2027: fecha, lugar y precios de boletería

El artista sumó fecha en la capital antioqueña como parte de su ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour’, que pasará por arenas de toda Latinoamérica hasta octubre de 2027

'Antes Que El Tiempo Se Vaya': Fonseca presenta un álbum con 12 canciones y múltiples invitados - crédito Paola España Comunicaciones
Fonseca se presentará en Medellín el 6 de febrero de 2027 en la DAVIarena como parte de su nueva gira internacional - crédito Paola España Comunicaciones
Guardar

El cantautor colombiano Fonseca se presentará en Medellín el 6 de febrero de 2027, en la DAVIarena, como parte de Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour, una gira internacional que reunirá las canciones de su álbum número 11 y los éxitos de más de dos décadas de carrera que lo transformaron en una figura indispensable del pop latino.

La ciudad será, junto con Bogotá, la única escala colombiana incluida en el anuncio inicial del recorrido. La gira comenzará en el estadio El Campín de la capital colombiana el 24 de octubre de 2026, y luego pasará por escenarios de Latinoamérica y Estados Unidos hasta abril de 2027.

PUBLICIDAD

Medellín y Bogotá son las únicas ciudades colombianas incluidas en el anuncio inicial del recorrido de la gira - crédito cortesía Breakfast Live
Medellín y Bogotá son las únicas ciudades colombianas incluidas en el anuncio inicial del recorrido de la gira - crédito cortesía Breakfast Live

El nuevo ciclo llega después de la conclusión de Tropicalia Tour, que cerró con entradas agotadas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México en abril de 2026. La presentación en Medellín está programada para el 6 de febrero del año siguiente en la DAVIarena.

La preventa exclusiva para clientes de Davivienda para esa fecha comenzará este mismo jueves 15 de octubre, mientras que la venta general se habilitará a partir del sábado 17 de octubre.

La preventa de entradas para el concierto en Medellín comenzará el 15 de octubre de 2026 y la venta general el 17 de octubre - crédito cortesía Breakfast Live
La preventa de entradas para el concierto en Medellín comenzará el 15 de octubre de 2026 y la venta general el 17 de octubre - crédito cortesía Breakfast Live

Cabe señalar que es el cuarto evento confirmado en el recinto de la capital antioqueña para el próximo año, luego de anunciarse en los días anteriores presentaciones de Carlos Vives, Laura Pausini y Melendi, durante el primer semestre de 2027.

PUBLICIDAD

El Campín agotó entradas para el primer concierto en estadio de la carrera de Fonseca

El espectáculo de apertura de la gira, bautizado Fonseca en la Casa, ya tiene todas sus entradas agotadas. Será la primera vez que el cantautor bogotano se presente en un estadio en más de 25 años de trayectoria, un hito que él mismo definió con carga emocional al elegir su ciudad natal como punto de partida.

“Hoy solo puedo decir GRACIAS! #LaCasa está llena. Nos vemos el sábado 24 de octubre en el estadio El Campín de mi Bogotá del alma #SoldOut (sic)”, escribió Fonseca en sus redes sociales al confirmar el lleno total.

----
El bogotano Fonseca confirmó que vendió todas sus entradas para el concierto en el Estadio El Campín el 24 de octubre de 2026 - crédito @fonsecamusic/IG

El concierto contará con un enfoque familiar e incluirá zonas libres de alcohol dentro del recinto. Sin embargo, el anuncio del sold out llegó en medio de una polémica por el estado de la gramilla del estadio.

El director del Instituto de Recreación y Deportes (Idrd) de Bogotá, Daniel García, advirtió que podría evaluarse la cancelación o el aplazamiento de la presentación si el césped no se recuperaba a tiempo, después de que la Dimayor suspendiera un partido de fútbol profesional por las condiciones del terreno de juego.

No obstante, la organización del evento indicó que la programación de conciertos en el estadio continuará con normalidad y que no se ha solicitado la cancelación de los espectáculos ya confirmados.

Un álbum de 12 canciones y colaboraciones latinoamericanas

La gira Antes Que El Tiempo Se Vaya está integrada por 12 canciones. Fonseca lo definió como uno de los trabajos más personales de su trayectoria, centrado en la experiencia, las emociones, las raíces y la necesidad de vivir el presente.

El disco incorpora colaboraciones con artistas de distintas generaciones y estilos: Juanes, Rawayana, Rubén Blades, Manuel Medrano, Río Roma y Nanpa Básico. El repertorio amplía los cruces entre música tropical, pop y sonidos tradicionales colombianos que han marcado la carrera del cantante.

La producción fue nominada al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y a los Premios Billboard de la Música Latina como Álbum Tropical del Año. Las canciones VENGA lo que VENGA y Nunca Me Fui también recibieron nominaciones en los Latin Grammy como Mejor Canción Tropical.

Fonseca cuenta con nueve Latin Grammy y consolidó una trayectoria en directo basada en la combinación de sus nuevas composiciones con los temas que acompañaron distintas etapas de su carrera.

Estas son todas las fechas confirmadas del recorrido

Fonseca
Estas son las fechas para la gira latinoamericana de Fonseca, empezando por Bogotá - crédito Prensa Fonseca

El Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour contempla las siguientes paradas, con la posibilidad de que se sumen nuevas ciudades en las próximas semanas:

  • 24 de octubre de 2026 – Bogotá, Colombia (Estadio El Campín) — AGOTADO
  • 22 de noviembre de 2026 – San Salvador, El Salvador
  • 29 de noviembre de 2026 – Ciudad de Panamá, Panamá
  • 6 de diciembre de 2026 – Medellín, Colombia
  • 17 de enero de 2027 – Santiago, Chile
  • 18 de enero de 2027 – Buenos Aires, Argentina
  • 7 de febrero de 2027 – San Pedro Sula, Honduras
  • 8 de febrero de 2027 – Managua, Nicaragua
  • 14 de febrero de 2027 – San José, Costa Rica
  • 15 de febrero de 2027 – Ciudad de Guatemala, Guatemala
  • 28 de febrero de 2027 – Atlanta, Estados Unidos
  • 1 de marzo de 2027 – Washington D.C., Estados Unidos
  • 5 de marzo de 2027 – Nueva York, Estados Unidos (Radio City Music Hall)
  • 7 de marzo de 2027 – Miami, Estados Unidos (Kaseya Center)
  • 8 de marzo de 2027 – Orlando, Estados Unidos (Kia Center)
  • 13 de marzo de 2027 – Dallas, Estados Unidos
  • 14 de marzo de 2027 – San José, Estados Unidos
  • 15 de marzo de 2027 – Los Ángeles, Estados Unidos (YouTube Theater)
  • 16 de octubre de 2027 – Quito, Ecuador (Estadio Olímpico Atahualpa)

Temas Relacionados

FonsecaMedellínDaviArenaConciertos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Megaferia de Empleo de Bogotá dejó 18.000 vacantes, la mayoría para jóvenes y sin experiencia: así continuará el proceso de contratación

En charla con Infobae Colombia, el subsecretario de Desarrollo Económico explicó que la entidad hará seguimiento a quienes requieran reforzar su perfil y continuará con jornadas semanales de intermediación en las localidades, apoyada por una oficina móvil que recorre la ciudad con ofertas y orientación

Megaferia de Empleo de Bogotá dejó 18.000 vacantes, la mayoría para jóvenes y sin experiencia: así continuará el proceso de contratación

Gobierno De la Espriella liquidará el programa de Petro que habría dejado 29.000 kilómetros de vías sin intervenir y prepara los ‘Caminos del Tigre’

El director del Invías, Juan Camilo Ostos, expuso ante la Cámara de Representantes el balance de la iniciativa y explicó los motivos del proceso de liquidación. La nueva estrategia contempla obras de rehabilitación, mantenimiento y construcción en diferentes corredores del país

Gobierno De la Espriella liquidará el programa de Petro que habría dejado 29.000 kilómetros de vías sin intervenir y prepara los ‘Caminos del Tigre’

La Fiscalía inspeccionó la Dirección de Bomberos por posible corrupción en contratos de $62.000 millones para atender la emergencia por lluvias

La diligencia fue adelantada luego de que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, remitiera a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría una auditoría sobre cuatro contratos para adquirir equipos destinados a atender la situación registrada a comienzos de 2026

La Fiscalía inspeccionó la Dirección de Bomberos por posible corrupción en contratos de $62.000 millones para atender la emergencia por lluvias

Cayó ‘Doble Cero’, presunto cabecilla del Clan del Golfo, señalado por secuestros y ataques contra la fuerza pública, en Antioquia

El operativo conjunto entre el Ejército y la Policía permitió detener a un supuesto jefe de la subestructura Uldar Cardona Rueda, investigado por homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados en varios municipios de la región

Cayó ‘Doble Cero’, presunto cabecilla del Clan del Golfo, señalado por secuestros y ataques contra la fuerza pública, en Antioquia

Inravisión denunció presuntos sobrecostos en adquisición de unidad móvil que valió más de $11.000 millones en el Gobierno Petro

El Sistema de Medios Públicos denunció que se invirtieron $9.000 millones en equipos audiovisuales para el vehículo que estaban en $7.000 millones en el mercado

Inravisión denunció presuntos sobrecostos en adquisición de unidad móvil que valió más de $11.000 millones en el Gobierno Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos no descansa y ya estaría preparándose para sumarse a un nuevo proyecto actoral: esto se sabe

Carmen Villalobos no descansa y ya estaría preparándose para sumarse a un nuevo proyecto actoral: esto se sabe

Esposa de Carlos Calero publicó emotivo mensaje en el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama: “Dejé de guardar la vida para después”

Karina García avivó dudas sobre su relación con Kris R: “Quiero que hablemos”

Andrea Valdiri ya tendría un nuevo romance con un exparticipante de ‘El Desafío’: esta es la pista que circula en redes sociales

Fonseca anunció su gira ‘Antes que el tiempo se vaya’ por Latinoamérica después de su presentación en ‘El Campín’: estas son los países confirmados

Deportes

Yerry Mina recibió apoyo de un referente del Cagliari por las críticas del DT Luciano Spaletti: lo llamó “un verdadero defensor”

Yerry Mina recibió apoyo de un referente del Cagliari por las críticas del DT Luciano Spaletti: lo llamó “un verdadero defensor”

Fuad Char, dueño del Junior de Barranquilla, se mostró preocupado por el presente del equipo: “Muriel ha errado 3 penales en 3 partidos seguidos”

Once Caldas demandaría el partido contra Millonarios, aplazado por el mal estado de la grama de El Campín: por qué motivo

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

Técnico campeón con el Junior opinó sobre la crisis deportiva que vive el bicampeón de Colombia: “Está pasando por un momento complejo”