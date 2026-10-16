Pixies, banda legendaria del rock alternativo, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Pixies sumó a Colombia a su gira latinoamericana de 2027. Será la fecha de cierre luego de visitas en Chile, Perú, Argentina y Brasil - crédito cortesía Páramo Presenta

Guardar

De cara a 2027, los anuncios de conciertos en Colombia vienen demostrando una clara orientación hacia el rock alternativo. Nombres como Jet, Placebo, o los que figuran en la alineación del próximo Festival Estéreo Picnic como Fontaines D.C., Kasabian, The War On Drugs, The Neighbourhood o Cage The Elephant son algunos de los más destacados durante los anuncios que se vienen produciendo desde finales de septiembre.

Ahora se suma un nuevo nombre, que se cuentra entre los más influyentes en configurar la etiqueta de rock alternativo, así como en inspirar la creación de grupos determinados a ir contracorriente de las tendencias dominates de su tiempo.

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales, la banda Pixies anunció su regreso a Colombia con un concierto que formará parte de su gira por Latinoamérica que la agrupación de Boston amplió recientemente a nueve fechas en seis países, entre marzo y abril del próximo año. Programado para el 17 de abril de 2027 en el Movistar Arena de Bogotá, será la primera vez que la banda estadounidense se presenta en ese recinto.

Pixies se presentará por primera vez en el Movistar Arena de Bogotá, el 17 de abril de 2027 - crédito cortesía Páramo Presenta

La boletería estará disponible en dos etapas a través de Tu Boleta. La preventa para usuarios de Movistar (ahora Tigo) comenzará el viernes 16 de octubre a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta el lunes 19 de octubre a las 9:59 a. m., momento en que arrancará la venta general con todas las formas de pago.

PUBLICIDAD

Los precios, con servicio incluido, parten de $264.000 en Platea durante la primera etapa y llegan hasta $600.000 en Tribuna Fan Sur. En el segundo piso, los valores oscilan entre $300.000 y $408.000 según el sector y la etapa de venta. La organización advirtió que los precios pueden variar de acuerdo con la disponibilidad y la demanda.

El concierto en Bogotá será el cierre de una gira latinoamericana que la banda comandada por Black Francis fue ampliando de manera paulatina. Inicialmente anunciaron en agosto pasado tres fechas iniciales en Santiago de Chile (29 de marzo), Buenos Aires (4 de abril) y São Paulo (9 de abril). Este jueves 15 de octubre, el grupo confirmó seis presentaciones adicionales que llevaron el recorrido a nueve shows: Frutillar, Chile (25 de marzo); Montevideo, Uruguay (2 de abril); Curitiba, Brasil (7 de abril); Brasília, Brasil (11 de abril); Lima, Perú (15 de abril), y Bogotá.

PUBLICIDAD

Pixies: la pasivo-agresividad como arma creativa, y sus visitas anteriores a Colombia

Uno de los mayores éxitos de la banda de Boston, incluido en su álbum 'Doolittle' (1989) - crédito 4AD

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Pixies se formó en Boston y construyó un lenguaje musical propio basado en el contraste entre melodías delicadas y estallidos de guitarras distorsionadas, estructuras impredecibles y letras que, durante sus mejores años, oscilaron entre el surrealismo de sus inicios y la fascinación con los ovnis.

Liderada por Black Francis y acompañado de los guitarrazos inusuales de Joey Santiago, los golpes del baterista Dave Lovering y, sobre todo, las líneas sencillas pero contagiosas de su bajista Kim Deal —que también aportaba las segundas voces en muchos de los temas de la banda—, Pixies publicó discos considerados fundamentales para que el rock alternativo hiciera su tránsito del nicho al estrellato internacional, siendo los más reconocidos Surfer Rosa (1988) y Doolittle (1989), por ayudar a definir el sonido que dominaría la escena musical a finales de los años 80 y principios de los 90.

PUBLICIDAD

Los álbumes posteriores, Bossanova (1990) y Trompe le Monde (1991), consolidaron una discografía que sigue como referencia para músicos y seguidores del género. La banda se disolvió en 1993 por diferencias creativas entre Francis y Deal, y se reunió en 2004. En 2012 Deal abandonó la formación y fue reemplazada inicialmente por Kim Shattuck, que a los pocos meses fue despedida y sustituida por Paz Lenchantin.

En 2014, Pixies se presentó por primera vez en Colombia, formando parte del Festival Estéreo Picnic - crédito Colprensa

Esta formación fue la que visitó Colombia en dos oportunidades. Primero en 2014, cuando la agrupación debutó en el país dentro de la alineación del Festival Estéreo Picnic. Ocho años después, en 2022, la banda regresó para ofrecer su primer concierto en solitario en territorio nacional, realizado en el Chamorro City Hall. Lenchantin dejó la banda en 2024, por lo que su lugar para el regreso del grupo a Bogotá sería ocupado por Emma Richardson.

PUBLICIDAD

La influencia del grupo trascendió sus propios discos. La alternancia entre pasajes melódicos y guitarras distorsionadas, con cambios abruptos de intensidad, contribuyó a moldear una forma distinta de entender el rock, cuyo impacto se percibió en el sonido de bandas como Nirvana, Weezer o, en años más recientes, Interpol o Silversun Pickups.

Canciones como Where Is My Mind?, Here Comes Your Man, Monkey Gone To Heaven, Gouge Away, Velouria, Bone Machine, Planet Of Sound o Debaser se convirtieron en referentes de su repertorio y en parte clave para comprender el impacto del rock alternativo en el panorama musical.

PUBLICIDAD