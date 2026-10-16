Johanna Fadul y Juanse Quintero anunciaron que la actriz está en embarazo tras la dolorosa pérdida de sus hijas: “Nuestro milagro más bonito”

La actriz Johanna Fadul y el cantante Juanse Quintero dieron a conocer la noticia de su embarazo desde la playa y emocionaron a sus fans - crédito Johanna Fadul / Instagram

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La actriz Johanna Fadul y el actor, presentador y cantante Juanse Quintero anunciaron que esperan un bebé. La pareja compartió la noticia a través de una publicación conjunta en Instagram, donde apareció en una playa con una ecografía y una prenda infantil, sorprendiendo a sus seguidores más fieles que acompañaron el proceso de la pérdida de sus hijas gemelas.

El mensaje que acompañó las fotografías hizo referencia al camino que han recorrido como pareja y a la expectativa por la llegada de su primer hijo: “Hay capítulos que pensamos que no volveríamos a escribir… hasta que Dios nos sorprende”, escribieron en sus cuentas oficiales.

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En las imágenes, Fadul y Quintero posaron abrazados junto al mar. El anuncio también incluyó un video de la pareja, que recibió mensajes de felicitación de seguidores, colegas y figuras del entretenimiento colombiano.

“Hoy nuestro amor crece, nuestros sueños vuelven a tomar forma y una nueva vida viene en camino. Nuestro milagro más bonito. ¡Vamos a ser papás!”, añadieron en el texto de la publicación.

Los artistas colombianos confirmaron en Instagram que iniciarán una nueva etapa como padres - crédito johannafadul / Instagram

La pérdida de Antonella y Anabella marcó su historia familiar

Hace más de una década, cuando la actriz cursaba el séptimo mes de un embarazo de gemelas, la pareja recibió un diagnóstico que comprometió la salud de las bebés. Según ha contado Fadul en entrevistas y publicaciones posteriores, una de las niñas presentó una complicación cerebral asociada a una transfusión feto-fetal, una condición que puede ocurrir en embarazos de gemelos que comparten placenta.

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La segunda bebé también sufrió complicaciones médicas y ninguna logró sobrevivir. El proceso llevó a Fadul y Quintero a buscar acompañamiento para afrontar el duelo, una experiencia de la que la intérprete volvió a hablar públicamente en septiembre de 2025.

“Días antes del episodio me habían hecho ecografía, estaban perfectas, de hecho, medían prácticamente lo mismo y pasa que un día me despierto y no las siento. Ahí dije: ‘tan raro’”, explicó la actriz en ese momento y agregó que después de varias conversaciones con especialistas decidieron inducir el parto: “Tuvimos el espacio para cargarlas, para conocerlas, para estar con ellas”.

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Del mismo modo, explicó que el sufrimiento fue bastante tras volver a la realidad: “En la clínica yo estaba en shock, estaba pasmada, no entendía lo que estaba pasando, el día que me dan de alta fue como si me hubieran tirado de 100 metros y hubiera caído en la tierra”.

Antonella y Anabella siguen en el corazón de sus padres - crédito @johannafadul/ Instagram

Fadul había aclarado que no existían problemas de fertilidad

En una ocasión anterior, la actriz respondió a especulaciones sobre una posible dificultad para concebir. En un video publicado en redes sociales, aclaró que ella y su esposo no habían tenido más hijos porque no era una decisión que hubieran tomado hasta ese momento, no por un diagnóstico de infertilidad.

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Ahora, el embarazo abre un nuevo capítulo para la pareja, que eligió definir la llegada de su bebé como “nuestro milagro más bonito” y tanto sus amigos como sus seguidores de redes sociales no dudaron en enviarles buenos deseos para este proceso de gestación.

La pareja se mantiene vigente y con mucho amor pese al pasar de los años - crédito johannafadul / Instagram

Cabe mencionar que Fadul y Quintero iniciaron su relación en 2013 y se casaron por lo civil en noviembre de 2015. Aunque se conocieron años antes, cuando ella tenía 18 años y él 15, el vínculo amoroso surgió después de un reencuentro.

Desde entonces, ambos han compartido parte de su vida familiar y profesional ante el público. Fadul ha desarrollado una carrera en televisión, al igual que Quintero que ha trabajado como actor y cantante, por lo que su relación se convirtió en una de las más seguidas por los seguidores de la farándula colombiana.

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Actualmente, Fadul tiene 41 años y Quintero, 38. La pareja ha hablado en diferentes momentos sobre las experiencias que han atravesado juntos, entre ellas el duelo por la muerte de sus gemelas, Antonella y Anabella, un episodio que transformó sus planes familiares.