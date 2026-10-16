Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional, aceptará salir del equipo en el mercado de pases de invierno del 2026-27: lo vinculan con equipos de la Premier League

Juan Manuel Rengifo, jugador de Atlético Nacional, aceptará cambiar de equipo para el mercado de pases de invierno del 2026 - crédito Luisa González/Reuters

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Juan Manuel Rengifo, futbolista de Atlético Nacional, tiene altas posibilidades de cambiar de equipo durante el próximo mercado de fichajes, entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

Infobae Colombia conocó en la mañana del jueves 15 de octubre que Rengifo está dispuesto a escuchar ofertas que le lleguen a él y al club por sus servicios deportivos. Entre junio y septiembre del 2026, plataformas especializadas en mercado de pases, como Transfermarkt, informaron de intereses por el jugador de clubes como Sporting Braga de Portugal, que el jugador rechazó por su deseo de continuar formándose como futbolista en Atlético Nacional, el equipo donde debutó como profesional el 27 de agosto del 2025.

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Juan Manuel Rengifo debutó a los 21 años con la selección Colombia y a los 20 años con Atlético Nacional - crédito FCF

Los equipos de la Premier League que siguen a Juan Manuel Rengifo

La consulta de este medio en el entorno de Rengifo y su posible cambio de equipo surgió a raíz de una información publicada por Team Talk de Inglaterra, que indicó a Brighton y Newcastle United como los equipos que seguirían de cerca al mediocampista de Atlético Nacional.

“Fuentes cercanas al club han confirmado que los ojeadores de ambos equipos se han mostrado impresionados por el rendimiento del colombiano esta temporada, y que Bournemouth, Brentford y Crystal Palace también están siguiendo de cerca su evolución como parte de su labor de captación de talentos en Sudamérica”, indicó el medio en su sitio web en la noche del miércoles 14 de octubre del 2026.

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La fuente consultada por Infobae Colombia enfatizó que, a pesar de su decisión de ver posible un cambio de equipo para el 2027, Juan Manuel Rengifo está concentrado en la temporada actual con Atlético Nacional en la que está enfrentando la Liga BetPlay 2026-II y la Copa BetPlay.

El informe de Team Talk sobre sobre el interés de equipos de la Premier League en contratar a Juan Manuel Rengifo de Atlético Nacional - crédito Team Talk

Así analizaron a Juan Manuel Rengifo en Inglaterra

Team Talk incluyó en su reporte una descripción del volante colombiano: “Rengifo, de 21 años, se ha consolidado como uno de los jóvenes talentos más destacados del fútbol colombiano. Sus dinámicas actuaciones lo han consolidado como una figura clave para el club de Medellín y han impulsado significativamente su reputación entre los cazatalentos europeos”, expuso.

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Además, no pasó por alto que la selección Colombia de mayores lo convocó, por primera vez, para la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026: “El rápido ascenso del centrocampista también ha sido reconocido a nivel internacional. Rengifo recibió recientemente su primera convocatoria con la selección absoluta de Colombia y debutó por todo lo alto, dando una asistencia en la victoria por 2-0 sobre Perú en Florida a principios de este mes”.

De acuerdo con ese medio de comunicación, esa rápida adaptación que mostró Rengifo a nivel internacional con la Tricolor habría aumentado el interés de los clubes por contar con sus servicios.

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“Entendemos que Rengifo es visto cada vez más como un jugador capaz de fichar por un club extranjero en los próximos 12 meses, y varios clubes están interesados ​​en posicionarse por delante de lo que podría convertirse en una carrera mucho más competitiva por su fichaje", concluyó el informe sobre el jugador.

Juan Manuel Rengifo está tasado en cinco millones de euros - crédito Transfermarkt

¿Cuánto podría cobrar Atlético Nacional por Juan Manuel Rengifo?

Transfermarkt, plataforma especializada en valores de mercado, estimó el precio de Juan Manuel Rengifo en cinco millones de euros (17.849.500.000 de pesos colombianos con la valoración del dolar en 3,569 COP), con corte al 3 de junio de 2026.

Sin embargo, esa cifra no determina necesariamente el monto de una eventual transferencia. El valor final dependería de factores como la duración de su contrato, la competencia entre clubes interesados y las condiciones que Atlético Nacional negocie, incluido un eventual porcentaje sobre una futura venta

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