En video | Así motivó Franco Armani, capitán de Atlético Nacional, a James Rodríguez y sus compañeros antes de enfrentar al DIM

La arenga de Franco Armani en el camerino previo al partido frente al DIM por los cuartos de final de la Copa BetPlay - crédito Atlético Nacional/YouTube

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Franco Armani, arquero y uno de los capitanes de Atlético Nacional, motivó a sus compañeros antes del clásico ante el Deportivo Independiente Medellín (DIM) por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026.

El arquero y capitán habló en el camerino, con James Rodríguez y el resto del plantel reunidos antes del partido de eliminación directa en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

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Las imágenes fueron publicadas por Atlético Nacional en su canal oficial de YouTube el jueves 15 de octubre de 2026, como parte de un video sobre la jornada del encuentro. El material mostró la llegada de los futbolistas al estadio, la presencia de los hinchas y los minutos previos al clásico.

Y es que Nacional venció 3-2 a DIM el miércoles 14 de octubre y se clasificó a las semifinales de ese torneo. La serie de cuartos se disputó a partido único, por lo que el ganador avanzaba y el perdedor quedaba eliminado.

Franco Armani fue el capitán de Atlético Nacional en el enfrentamiento ante el Deportivo Independiente Medellín en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Franco Armani remarcó que el clásico se definía en un solo partido

Antes de la salida al campo, el vestuario de Nacional se llenó de aplausos, cánticos y gritos de aliento. En ese contexto, Franco Armani tomó la palabra para referirse a la importancia del compromiso ante el rival de la misma ciudad.

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“Vamos, que es lindo partido, aquí estamos, siempre juntos, muchachos, partido único. No lo dejemos pasar porque no hay mañana, viejo. Estos son los partidos que marcan historia y que le quedan a la hinchada y que nos quedan a cada uno de nosotros. Entonces, salgamos y hagamos lo que tenemos que hacer. Confiemos en cada uno de nosotros, ¿eh, viejo? Somos hermanos dentro de la cancha, nos apoyamos. Dale, que todo va a salir bien. Bendiciones. ¡Nacional!”, dijo.

Medellín fue criticado porque, en el primer tiempo, iba perdiendo 2-0 ante Atlético Nacional - crédito Colprensa

Nacional sacó ventaja en el primer tiempo y resistió la reacción del DIM

Atlético Nacional construyó una diferencia de 2-0 antes del descanso. César Haydar abrió el marcador y Frank Fabra convirtió en contra de su propio arco para ampliar la ventaja del conjunto dirigido por Lucas González.

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El DIM reaccionó en el segundo tiempo. Agustín Martegani descontó de penal a los 63 minutos, pero Andrés Felipe Román anotó el tercer gol de Nacional a los 65.

Martegani volvió a marcar a los 70 minutos y dejó el resultado en 3-2. Independiente Medellín buscó el empate en el tramo final, aunque Nacional sostuvo la diferencia y aseguró su pase a las semifinales.

Así está el camino de la Copa BetPlay de cara a conocer su campeón de la edición 2206 - crédito Dimayor

Hinchas de Nacional explicaron su vínculo con el club

La producción audiovisual también reunió testimonios de aficionados que explicaron por qué acompañan al equipo. Los hinchas no fueron identificados por nombre en el video publicado por Nacional.

“Del verde porque me lo enseñaron mis viejos, porque es una tradición que viene por herencia y porque esto, más que representar un club, representa a todo un país”, expresó uno de ellos.

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Otro aficionado señaló: “Porque Nacional es el más grande y a lo largo de los años lo ha demostrado. Desde muy niño me trajeron al estadio a alentar a mi equipo y me enamoré de los colores”.

“Porque es un equipo que queremos desde pequeños y al que le damos todo el amor”, afirmó otro seguidor. Un cuarto hincha agregó: “Porque nuestros papás nos enseñaron a querer esta institución y estos colores”.

Atlético Nacional espera rival en las semifinales de la Copa BetPlay 2026, que saldrá del enfrentamiento entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, que también se definirá a partido único, duelo que está programado para el miércoles 21 de octubre en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, con hora pendiente por confirmar por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

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