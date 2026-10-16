Conciertos en El Campín de Bogotá correrían riesgo: tutela busca tumbar los eventos musicales por el estado de la cancha

Sencia se había encargado de recuperar el césped, con el apoyo del Idrd, pero la lluvia y el poco tiempo de trabajos provocó que no quedara bien - crédito Dimayor

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Sigue la polémica con respecto a la gramilla del estadio El Campín de Bogotá, que provocó todo un escándalo por la cancelación del partido Millonarios vs. Once Caldas antes de iniciar, debido al incumplimiento del administrador Sencia con respecto al tiempo para recuperar el césped después del concierto BTS y los procesos que abrió el Distrito por posible incumplimiento.

Se sumó ahora una acción de tutela que busca la cancelación de los próximos conciertos en El Campín, puesto que hay varias presentaciones en lo que queda de 2026 y podría no dar espacio para los trabajos en el gramado ni para los clubes que disputan sus encuentros del fútbol colombiano, en su recta final.

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De otro lado, la Contraloría de Bogotá también inició su auditoría para verificar el cumplimiento del contrato de APP entre Sencia y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, para “establecer las posibles consecuencias económicas derivadas de la indisponibilidad del estadio”.

Tutela en El Campín

Una de las preocupaciones con el escenario deportivo es la realización de conciertos en lo que queda del año, pues son seis presentaciones, una de ellas con tres días de conciertos seguidos, y con contratos millonarios con los organizadores y artistas, así que no hay espacio para aplazamientos o cancelaciones.

Pese a eso, la veeduría de control ciudadano, Vercontrol, presentó una tutela con el objetivo de que se suspendan los conciertos en el estadio El Campín, para proteger la cancha en su proceso de recuperación y tener una autorización para su uso nuevamente.

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Esta es la acción de tutela ciudadana para suspender los conciertos en El Campín, hasta que la cancha no esté en buenas condiciones - crédito @UltimaHoraCR/X

La acción judicial fue radicada para que la Alcaldía de Bogotá y el Idrd, “dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, suspendan la realización de conciertos y eventos no deportivos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín que requieran estructuras sobre la cancha, hasta que la grama se encuentre en condiciones técnicas aptas para el fútbol profesional”.

Uno de los puntos de la tutela es que se tenga un concepto técnico de la Dimayor o de “un experto en céspedes deportivos, antes de autorizar cualquier nuevo evento sobre la cancha”, así como exigir al Distrito que obligue a Sencia que cumpla con “su obligación contractual de mantener la grama, como mínimo, en el estado en que la recibió en octubre de 2024, e informe al despacho las medidas adoptadas”.

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Después de la cancelación de Millonarios vs. Once Caldas, la gramilla de El Campín continúa en proceso de recuperación y sembrado - crédito Contraloría de Bogotá

También se le ordenó a la Secretaría de Ambiente de Bogotá “que evalúe el impacto de los eventos masivos sobre la cobertura vegetal, el suelo, el ruido y los residuos en el estadio, y que establezca las medidas de recuperación y prevención que deban cumplirse antes de autorizar nuevos eventos”.

Conciertos que siguen en El Campín (datos de boletería, según Caracol Radio):

Fonseca: 24 de octubre. SOLD OUT

Ryan Castro: 31 de octubre. SOLD OUT

Los Tigres del Norte: 7 de noviembre. 90% de aforo

Juntos de Nuevo: 21 de noviembre. 75% de aforo

Karol G: 4, 5 y 6 de diciembre. SOLD OUT

Indagación preliminar de la Contraloría

La Contraloría de Bogotá abrió el miércoles 14 de octubre una indagación preliminar para determinar si el mantenimiento y la operación del estadio El Campín, incluido el deterioro de la gramilla, pudieron afectar el patrimonio público y dejar el escenario sin condiciones para partidos de fútbol.

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La Dirección de Reacción Inmediata de la Contraloría hizo una visita administrativa para revisar la cancha y la documentación entregada por la concesionaria y el Idrd. El organismo busca establecer si existieron irregularidades con incidencia fiscal.

La Contraloría inició la auditoría para aclarar el cumplimiento de contrato por parte de Sencia con el Distrito - crédito Contraloría de Bogotá

La revisión se concentrará en las obligaciones previstas en el contrato de concesión de 2024, entre ellas la disponibilidad de El Campín para actividades deportivas, el mantenimiento del césped y la responsabilidad sobre los costos de recuperación o reemplazo de la gramilla.

También examinará la supervisión ejercida por el Idrd y la interventoría vinculada al contrato. El análisis incluirá el seguimiento al mantenimiento y al cambio de la cancha, además de la justificación de los pagos realizados con recursos públicos.

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La indagación evaluará si la indisponibilidad del estadio, los aplazamientos o las cancelaciones de partidos pueden ocasionar consecuencias económicas para el Distrito. Entre las contingencias figuran eventuales reclamaciones, indemnizaciones u otros compromisos que afecten recursos distritales.