Colombia

Aitana en Colombia: este sería el ‘setlist’ de la “Superestrella” en el Movistar Arena de Bogotá

La cantante catalana actuará este viernes 16 de octubre en el Movistar Arena, como parte de una gira internacional de 43 fechas que presenta una propuesta visual y sonora vinculada con su reciente disco de estudio

Aitana se presentará el viernes 16 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá, como una de las paradas de su 'Cuarto Azul World Tour' - crédito @aitana/Instagram
Aitana se presentará el viernes 16 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá, como una de las paradas de su 'Cuarto Azul World Tour' - crédito @aitana/Instagram
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Aitana Ocaña se presentará este viernes 16 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su Cuarto Azul World Tour, la gira con la que la artista catalana se plantea dar un salto a su carrera consolidándose en los gustos del público a nivel internacional, sobre todo tras un 2025 marcado por récords, nominaciones y conciertos multitudinarios.

El show en la capital colombiana forma parte de un recorrido de 43 fechas por Europa, Norteamérica y América Latina que se extenderá hasta 2027.

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La gira toma su nombre del más reciente larga duración de la cantante, Cuarto Azul, y propone una puesta en escena que combina el universo visual, emocional y sonoro más ambicioso presentado hasta ahora por la artista.

El concierto está programado para las 8:00 p. m. y todavía pueden adqurirse entradas a través de Tu Boleta. Los precios oscilan entre $249.000 y $459.000, dependiendo de la localidad, y descontando el costo del servicio de la tiquetera.

La gira internacional de la cantante comprende 43 fechas en Europa, Norteamérica y América Latina hasta 2027 - crédito @aitana/Instagram
La gira internacional de la cantante comprende 43 fechas en Europa, Norteamérica y América Latina hasta 2027 - crédito @aitana/Instagram

Aitana y Colombia: un vínculo que comenzó con Morat y Sebastián Yatra

La banda colombiana Morat lanzó la canción "Me Mata" el 8 de octubre, tras ser la más votada por sus seguidores para ser su nuevo sencillo - crédito Cristhian Granados cortesía Morat
Una serie de colaboraciones de Aitana con Morat hicieron que la ibérica se volviera más conocida entre el público colombiano - crédito Cristhian Granados cortesía Morat

La relación de Aitana con el público colombiano no es nueva. En septiembre de 2018, la cantante compartió en sus redes sociales fotografías junto a la banda bogotana Morat durante una sesión de grabación en Madrid. De ese encuentro surgió Vas a quedarte, balada incluida en su primer EP, Tráiler.

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La colaboración entre ambos artistas se consolidó meses después con Presiento, lanzado en abril de 2019 bajo el sello de Universal Music Group. El tema obtuvo más de 600 mil reproducciones en Spotify durante sus primeras 24 horas y se convirtió en el debut más fuerte en España de ese año, según consignó Los40 en su día. En 2020, Aitana y Morat completaron una trilogía de colaboraciones con Más de lo que aposté.

A esto se sumó su mediática relación con el también colombiano Sebastián Yatra. Tras conocerse en 2017 cuando coincidieron en Operación Triunfo, el noviazgo inició en 2022, y tras una serie de idas y venidas terminó definitivamente en 2024.

La relación sentimental entre la artista y el cantante Sebastián Yatra finalizó de manera definitiva en 2024 - crédito Europa Press
La relación sentimental entre la artista y el cantante Sebastián Yatra finalizó de manera definitiva en 2024 - crédito Europa Press

Su primer concierto en suelo colombiano llegó en 2023

Aitana pisó por primera vez un escenario colombiano en noviembre de 2023, durante la gira que acompañó el lanzamiento de su tercer álbum, Alpha.

Aquella visita coincidió con un momento personal complejo para la artista: durante el show, se dirigió entre lágrimas al público para señalar que el año había estado marcado por cambios y crecimiento. Un día después del concierto, Sebastián Yatra confirmó la que terminó siendo su primera ruptura sentimental.

El debut de Aitana en los escenarios colombianos se produjo en noviembre de 2023 con su tercer álbum 'Alpha', en el propio Movistar Arena - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
El debut de Aitana en los escenarios colombianos se produjo en noviembre de 2023 con su tercer álbum 'Alpha', en el propio Movistar Arena - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La gira Alpha Tour, que se extendió entre 2023 y 2024, sumó en total 33 shows en ocho países y convocó a cerca de 590 mil espectadores en 27 de esas fechas, de acuerdo con datos recopilados por la plataforma Seatpick.

Para su regreso a Bogotá, Aitana prepara un repertorio que recorre tanto las canciones de su álbum más reciente como temas que se consolidaron como himnos en presentaciones anteriores. Entre los rumores que circulan entre los seguidores está la posibilidad de que la artista invite a Morat a subir al escenario, dado el historial de colaboraciones entre ambos y la base de fanáticos que comparten en el país.

El regreso de la española al país coincide con el éxito internacional de su canción "Superestrella" - crédito @aitana/Instagram
El regreso de la española al país coincide con el éxito internacional de su canción "Superestrella" - crédito @aitana/Instagram

El recinto donde se presentará la cantante atraviesa, además, un proceso de transición: el contrato de patrocinio que le dio el nombre de Movistar Arena venció a fines de octubre de 2026, por lo que el escenario buscará una nueva denominación comercial de cara a 2027, aunque para esta presentación conserva su nombre actual.

A continuación, el posible setlist de Aitana en el Movistar Arena de Bogotá, el próximo 16 de octubre:

  • 6 DE FEBRERO
  • SEGUNDO INTENTO
  • DUELE UN MONTÓN DESPEDIRME DE TI
  • NO TE HAS IDO Y YA TE EXTRAÑO
    • (MÁS)
  • TRANKIS
  • CUARTO AZUL
  • CUANDO HABLES CON ÉL (con Chiara Oliver)
  • Los Ángeles
  • miamor
  • AQYNE
  • 24 Rosas
  • GRAN VÍA (versión de Quevedo)
  • DESDE QUE YA NO HABLAMOS
  • MÚSICA EN EL CIELO
  • Vas a quedarte
  • Mon amour
  • LAS BABYS
  • LUZ DE LA MAÑANA (INTERLUDE)
  • EN EL CENTRO DE LA CAMA
  • EX EX EX
  • LÍA
  • LA CHICA PERFECTA
  • CONEXIÓN PSÍQUICA

Encore:

  • SUPERESTRELLA

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