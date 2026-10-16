El intento de recuperación de la gramilla que se hizo en El Campín se debería repetir en Colombia, “pero con la ejecución correcta”, según experta

Laura Bernal, máster en gestión deportiva, aseguró que el intento de recuperación de la grama que se hizo en El Campín se debería repetir en Colombia bajo ciertos parámetros, y que recintos como el de Wembley son los ejemplos - crédito @laurabernalb/Instagram/Alcaldía de Bogotá/AFP

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El proceso que intentó Sencia para garantizar el buen estado de la gramilla en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá se debería repetir en Colombia. Eso aseguró la colombiana Laura Bernal, máster en Gestión Deportiva Internacional, en aras de lograr el multipropósito en esos escenarios: para entretenimiento, pero también para el deporte, sobre todo el fútbol profesional.

“Mi conocimiento viene de dos lados: la academia y la operación. Estudié una maestría en UCFB (University Campus of Football Business, que traduce al español a Campus Universitario de Negocios del Fútbol), en Londres, cuyo campus funciona en el interior del estadio de Wembley. Allí vi de cerca cómo conviven el fútbol, los conciertos, la NFL y los eventos corporativos y privados en un mismo escenario”, expuso Bernal, en entrevista con Infobae Colombia el jueves 15 de octubre del 2026, sobre su autoridad en el tema.

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En lo operativo, Bernal trabajó con dos compañías de Inglaterra: RWS Global y The Sports Presentation Co. “Empresas de experiencias en vivo y eventos deportivos. Esto me permitió entender la logística real en cuanto a montajes, protección del campo y la coordinación entre todos los actores involucrados”, agregó.

BTS, la agrupación musical japonesa, se presentó en Bogotá durante el viernes 2 y sábado 3 de octubre del 2026- crédito prensa BTS

El contexto: los errores de Sencia hicieron cancelar un partido del fútbol profesional colombiano

El martes 13 de octubre del 2026, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano decidió aplazar el partido entre Millonarios y Once Caldas, válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026. La entidad informó al respecto a las 8:14 p. m., 16 minutos antes de la hora en la que debía iniciarse el juego, 8:30 p. m.: “Nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido. A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación”, indicó a través de su sitio web oficial.

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Esa decisión generó diversas críticas para ese concesionario, por haber asegurado que el estadio iba a estar disponible para el desarrollo del fútbol profesional, después de los dos conciertos de BTS, llevados a cabo el viernes 2 y sábado 3 de octubre.

Sencia intentó un procedimiento que nunca se había realizado en Colombia: quitar la zona vegetal de la gramilla, es decir, el pasto en sí, y sembrar su reemplazo en otros lotes, para que después del concierto fueran transportados al estadio, y que sobre ellos se pudiera llevar a cabo el fútbol profesional.

Y es que BTS utilizó un escenario que nunca se había implementado en el país, que ocupaba casi la totalidad de la gramilla, por lo que, si se colocaba encima del pastal, lo iba a perjudicar de sobremanera. Por eso el intento de Sencia, que defendió Bernal en su concepción, muy a pesar de las críticas.

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La gramilla de El Campín no quedó bien para el partido de Millonarios vs. Once Caldas, pues se levanta con facilidad - crédito Dimayor

El plan de Sencia con el estadio El Campín era bueno, según Bernal

Bajo esa coyuntura, Bernal explicó que Sencia siguió la lógica de grandes y medianos estadios del mundo. En el mismo diálogo con este medio, expuso que esa lógica del procedimiento se llevó a cabo en distintos escenarios; uno de ellos fue precisamente en el estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra.

“El cambio de fondo llegó en agosto de 2023 con los big rolls, es decir, rollos de césped de gran formato. Antes de la Community Shield entre Manchester City y Arsenal, Wembley instaló el campo híbrido que fue llamado “Lay and Play”, cultivado en una granja de césped a cientos de kilómetros del estadio. Se transportaron más de 720 rollos en camiones y, según el jefe de campo Karl Standley, el tiempo para tener el campo listo después de un concierto pasó de hasta cinco semanas a solo cinco días”, ejemplificó Bernal.

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De hecho, contó que no es una tecnología nueva ni exclusiva de los grandes, sino que es una metodología que lleva muchos años en práctica y, con el paso del tiempo, se ha ajustado para que siempre sea mejor.

“Ahora tenemos que aterrizar todo esto a la realidad en Colombia. ¿Cómo se pueden replicar las buenas prácticas a nuestra escala? Es la misma lógica de la granja de césped de Wembley, adaptada a nuestro contexto. Por eso, el plan estratégico era bueno en su visión, pero en el paso a paso de la ejecución se falló y evidentemente no funcionó, lo que le causó un gran daño al fútbol bogotano”, concluyó sobre este punto, en Infobae Colombia.

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La Dimayor revisó la gramilla y confirmó que se debió cancelar el compromiso por el estado del césped, minutos antes de iniciar - crédito Dimayor

¿Qué falencias cometieron Sencia y Equiver S.A.S. en ese procedimiento, según Bernal?

Sencia, como concesionario del estadio Nemesio Camacho El Campín, contrató a Equiver S.A.S. para la adecuación, mantenimiento y conservación del máximo escenario deportivo de los bogotanos.

“Debo dejar claro que para los detalles técnicos están los especialistas, en este caso Equiver S.A.S. Lo que sí puedo inducir es que hubo fallas en el paso a paso de toda esta cadena y en la evaluación del proceso y los tiempos”, comenzó exponiendo Bernal sobre las falencias en la implementación del proceso en la gramilla de El Campín.

Para ella, siempre se deben contemplar las fuertes lluvias de Bogotá y el efecto que la humedad que esto puede tener en la siembra del césped, y sobre todo, entender qué tan rápido se puede avanzar en esa transiciónhaciaa modelos europeos.

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“La idea de traerle progreso a la ciudad es indiscutible, y debe mantenerse, pero aterrizado a nuestra industria. ¿Qué tan rápido se puede avanzar sin caer en errores tan graves como el ocurrido? Es mejor una transición más segura, en la que los resultados se vean gradualmente. Eso significa que el calendario de los conciertos debería ser menor porque la gramilla no está en condiciones de soportar todas las fechas que están agendadas”, explicó Bernal.

El estadio El Campín sigue bajo polémica porque los conciertos han afectado la gramilla y apartado los partidos de fútbol - crédito Contraloría de Bogotá

Es decir, ¿lo que intentó Sencia con Equiver S.A.S. se debería repetir en Colombia?

“Por supuesto, pero con la ejecución correcta”, comenzó diciendo Bernal al responder esta pregunta de Infobae, entendiendo que, explicó ella, en la actualidad, octubre de 2026, un estadio es un negocio de 365 días, es decir, de todo el año.

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Y, para ejemplificarlo, explicó el caso del Tottenham Hotspur. “En el año fiscal cerrado en junio de 2025, alcanzó ingresos récord de £565,3 millones. Su línea comercial, que incluye conciertos, NFL y otros eventos en el estadio, pasó de £227,7 millones en 2023 a £277,1 millones en 2025, y el propio club atribuyó buena parte de ese crecimiento a los eventos en el estadio”.

Ese modelo multipropósito debería ser el camino para que los estadios en Colombia sean sostenibles, según Bernal, pues “un estadio que solo abre unos pocos días al año para el fútbol es un activo subutilizado”.

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Sin embargo, eso hay que hacerlo con unas condiciones mínimas para hacerlo bien, que según Bernal son:

Calendario construido en conjunto con la Dimayor y los clubes.

Ventanas de recuperación definidas antes de vender fechas para conciertos.

Cumplimiento de las cláusulas de calidad del campo en los contratos con los promotores.

Inversión en tecnología de protección y superficies.

Comunicación constante con la hinchada.

Bernal concluyó el diálogo con Infobae Colombia exponiendo que: “El fútbol tiene que seguir siendo el corazón del estadio, no un inquilino más. Para Sencia, el nuevo Campín es la oportunidad de diseñar esto desde cero, con infraestructura pensada para todo el ecosistema del entretenimiento, pero con una administración acorde con el tamaño del proyecto. Hoy por hoy, ellos mismos se han encargado de que su imagen en este sentido sea desfavorable”.