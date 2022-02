Avianca no volará más a Manizales: le contamos los motivos

Desde este lunes, Avianca dejó de operar en el Aeropuerto de La Nubia, en Manizales. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera

Desde este lunes 14 de febrero, Avianca dejó de ofrecer vuelos hacia Manizales, capital del departamento de Caldas. El cambio en lasc aracteristicas de los aviones permitidos, así como un bajo flujo de pasajeros son los principales motivos para abandonar la rutas de viaje al aeropuerto de La Nubia, aseguró la aerolínea.

Juan Martín Zuluaga Tobón, gerente del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas Inficaldas, una dependencia de la bogernación del departamento, fue quien dio a conocer la noticia en entrevista con Caracol Radio. “En Manizales y otras ciudades del país, a partir de febrero, específicamente a partir del 14 de febrero en Manizales dejará de operar Avianca en su servicio aéreo Manizales-Bogotá-Manizales”, aseguró en primer lugar.

Pese a que la medida ha tomado por sorpresa a muchos usuarios, esta es una decisión que Avianca venía estudiando desde el año pasado. El detonante de fondo, explicó la empresa aérea, es la salida de su flota del conjunto de aeronaves ART 42 y 72, los cuales, por su menor tamaño, eran las únicas que podían aterrizar en el aeropuerto de Manizales.

Los nuevos aviones ya no cuentan con las condiciones suficientes para tomar tierra en la pista de La Nubia, la cual cuenta con una pista de 1.480 metros de longitud por 20 de ancho. Estas proporciones son muy inferiores frente a los aeropuertos de otras ciudades principales. Por ejemplo en El Dorado, de Bogotá, las medidas son de 3,800 m de largo; y en el José María Córdova (Medellín), 3,557 m.

Las determinaciones, según precisó Zuluaga, serán temporales, a la espera de asignar las rutas a otros operadores: “Esto significa una coyuntura temporal mientras, a través de la Aeronáutica Civil en un trabajo que venimos haciendo desde el segundo semestre del año pasado, se asignan nuevas rutas a otros operadores, y podamos nuevamente restablecer el servicio de comunicación con la ciudad de Bogotá, e inclusive tener un número mayor de rutas, logrando mantener la competitividad de la región”.

Así se despide @Avianca de #Manizales. Ahora la ciudad queda en manos de @EasyflyVuelos ¿Le hará falta la aerolínea a la ciudad? ¿Esto le gusta a los administradores del @AeroMatecana ? pic.twitter.com/8K2ZQ6hq3D — Laura Usma Cardona (@Laurau_c) February 14, 2022

¿Qué aerolíneas quedan operando a Manizales?

A partir de ahora, y hasta nuevo aviso, EasyFly será la única empresa autorizada para ingresar y salir de la capital de Caldas con las habituales rutas de Medellín y Bogotá. Algunos meses atrás, Avianca había comenzado acuerdos con dicha aerolínea.

Los diálogos forman parte del acuerdo de código compartido que ambas entidades firmaron en noviembre del 2021, y con el cual los viajeros podrán realizar conexiones entre ambas aerolíneas en 20 trayectos nacionales adquiriendo un solo tiquete. De acuerdo con las compañías aéreas, el objetivo del convenio es ofrecerles a sus usuarios más destinos regionales a menor precio.

Con la alianza, Avianca buscará llegar a nuevos destinos del país de la mano de EasyFly, un operador experto en las rutas aéreas a nivel regional, lo que permitirá mejorar la conectividad en las zonas más apartadas de Colombia , como por ejemplo en trayectos como Arauca - Nueva York, según explicó en su momento el presidente de EasyFly, Alfonso Ávila, en diálogo con Blu Radio.

En los últimos tiempos, las quejas contra Avianca han sido una constante en el país. La incomodidad de las sillas, los elevados costos y el servicio al cliente son algunos de los aspectos por los que la población ha expresado su inconformismo. Recientemente se conoció, por ejemplo, que el viceministro de Agricultura, Juan Gonzalo Botero, se sumó a los reclamos por el funcionamiento de la aerolínea.

De acuerdo con su relato, en entrevista con RCN Radio, el problema fue que una de las empleadas no le permitió viajar con su silla eléctrica: “Después una espera de más de 40 minutos, donde nadie me atendía. Llega una funcionaria de la aerolínea y me dice que no puedo viajar porque no hay espacio para la silla. Esta ahora sí es la tapa. Avianca ha desmejorado el servicio. Viajo dos veces a la semana. ¿Qué va a pasar con las personas que tienen movilidad reducida?”.

