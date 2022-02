Candidato a la Cámara por Santander, David Guerrero, es señalado de abusos contra mujeres

Ahora, el futuro político de David Guerrero está en las manos de las autoridades del Partido Alianza Verde, Danna Leal, en su comunicado asegura que le ha pedido al comité de ética y al de mujeres para que adelanten las investigaciones necesarias y que se actúe con total rigor.

Al candidato a la Cámara de Representantes por Santander, David Guerrero, lo han señalado de por lo menos seis casos de abuso sexual hacia mujeres en los últimos días. Las denuncias han aparecido a través de las redes sociales.

Uno de los relatos de las presuntas víctimas del candidato por el Partido Alianza Verde, dice así. “Hace de dos años, le arrendé una habitación de mi casa sin conocerlo, una madrugada abrí los ojos y él estaba en la puerta. Entró, aprovechó mi somnolencia y se metió en la cama, mientras me abrazaba me decía lo tierna que yo era. Sentí pánico y asco, David”.

Y al parecer ese sería el modus operandi de Guerrero. Otra de sus víctimas relató una historia muy similar, durante una jornada de limpieza que realizaron. “Ya mientras dormía, él comenzó a acercarse y de manera muy insistente decía, solo será esta noche, nadie se va a enterar. Me abrazaba sin permiso, me tocaba y muchas veces tuve que quitarle la mano. Me sentí súper identificada con la chica”.

Le puede interesar: Crece posibilidad de que la Alianza Verde se separe tras las elecciones del 2022

Por su parte, el candidato que impulsa temas ambientales en su departamento, salió a defenderse de los comentarios de las mujeres que lo han salpicado en las redes, “primero invito a las personas que crean que en algún momento se hayan visto afectadas por mis palabras o mi actuar a que inicien o radiquen las correspondientes denuncias y así poder responder antes éstas como lo determina la ley.”

Dayana Corzo ha sido la persona que ha levantado la bandera en contra de las acciones de Guerrero y fue ella la primera en hablar de su experiencia con el candidato al congreso. Al mismo tiempo, está impulsando un plantón el próximo lunes 14 de febrero en el parque San Pio de Bucaramanga a las 2 de la tarde.

Guerrero se refirió a ella en su comunicado de defensa. “En 12 años de presencia en las redes sociales, jamás he tenido señalamientos de acoso o comentarios negativos (...) pero a un mes de llegar a la Cámara de Representantes, se hacen denuncias por medio de una persona que no representa la justicia ni la moral en Colombia, hablo de Dayana Corzo”.

Por otro lado la fundadora de la Alianza Verde y cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Santander, Luz Danna Leal, también se refirió a las acusaciones de su compañero de partido.

“Como mujer y como candidata he defendido el papel de la mujer en la vida pública, al igual que he conminado al Estado y todas las demás autoridades en una verdadera protección de todas nosotras con una justicia efectiva que no sea otra victimaria más en ningún caso. Invito a quienes acusaron por las redes sociales al candidato a que hagan la respectiva denuncia formal ante las autoridades”.

“Elevamos nuestra solidaridad hacia las presuntas víctimas de estos hechos bochornosos. Frente a estos hechos ocurridos estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación realizando labores investigativas donde se requiere un querellante legitimo que denuncie formalmente frente a estos hechos”, afirmó a BLU Radio, Andrea Blanco, secretaria de la Mujer y Equidad de Genero de la Gobernación de Santander.

Ahora, el futuro político de David Guerrero está en las manos de las autoridades del Partido Alianza Verde. Danna Leal, en su comunicado asegura que se ha dirigido al comité de ética y al de mujeres para que adelanten las investigaciones necesarias y que se actúe con total rigor.

SEGUIR LEYENDO