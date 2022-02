Tía de Maluma rompe en llanto al verlo en el escenario cantando junto a Jennifer López

Tomada de Instagram @yudyarias

Este viernes 11 de febrero la tía de Maluma, Yudy Arias, compartió en su cuenta de Instagram con gran emoción la presentación del antioqueño junto a Jennifer López, con motivo del estreno de la película ‘Marry me’ – Cásate conmigo en español – producción en la que el colombiano comparte set con una de las estrellas de Hollywood, Owen Wilson.

Arias aprovechó su asistencia a la presentación del intérprete de ‘Hawaii’ junto a la diva del Bronx para dedicarle unas emotivas palabras, que acompañó con un video del evento junto a una fotografía de Juan Luis Londoño cuando apenas comenzaba su carrera como cantante, recorriendo algunas emisoras del país para dar a conocer su música.

“No he estado en muchos instantes emocionantes de tu carrera que desearía haber estado, pero me quedo con haber estado en el comienzo creyendo en ti y seguir viendo el mismo brillo de los sueños en tus ojos! TE AMO ❤️✨ hicimos historia bebé”, escribió Yudy Arias en su publicación de Instagram.

Aquí el contenido completo de Yudy Arias :

El cantante se encuentra promocionando su película 'Marry me' en la que participa junto a la Diva del Bronx y Owen Wilson

El clip ya supera las 32.000 interacciones de los seguidores de la tía de Maluma, y cuenta con mensajes de admiración de parte de personalidades de la farándula colombiana como Mara Cifuentes, Juan Pablo Llano, Carolina Cruz, Maleja Restrepo y el propio Maluma, quien comentó: “Ay hp, nadie nos quita lo bailado, sin ustedes NADA”.

Tomado de Instagram @yudyarias

“Todos fuimos testigos, grande”, “Emocionante”, “La tía más linda y dedicada. Tú eres luz”, “Me consta tu dedicación a la carrera de tu sobrino”, “Que felicidad, muy merecido, es un logro para toda la familia”, “Ay Yudy bella, es tu muchacho, allí lo pusiste, sólo tú sabes el corazón que le ha puesto”, entre otros.

Le puede interesar: Colombia registra 181 fallecidos por complicaciones derivadas del covid-19, este 11 de febrero

Y es que el colombiano no solamente ha tenido una exitosa carrera en la industria musical pues recientemente hizo parte de la película animada ‘Encanto’ de Disney, en la que se narra la historia de una familia liderada por su abuela que a través de una vela mágica recibe dones para cada uno de los integrantes.

Y ahora comparte escenario con J. Lo en una película cuya promoción no ha pasado inadvertida pues en la gira de medios el colombiano se atrevió a proponerle a López matrimonio frente a las presentadoras del programa ‘Today with Hoda & Jenna’, quienes al unísono le pidieron a la artista que no aceptara.

La actriz y cantante no cedió a los encantos del cantante paisa y en esta oportunidad recibió un rotundo no

El clip que originalmente fue hecho para la plataforma de TikTok, muestra a Maluma vistiendo un gabán en color verde esmeralda sobre un conjunto de pantalón y camisa blanca, que hacen un match perfecto. De uno de los bolsillos, el cantante antioqueño saca una pequeña caja en color negro que contenía un anillo en su interior.

Allí, se acerca lentamente a Jennifer y le dice: “Jenn, ¿Marry me?”, a lo que la actriz y cantante, temerosamente sonríe y atrás de ella aparecen las conductoras del programa de televisión que, entre gritos y gestos con su mano, dicen: “Noooo, no, no, no”.

SEGUIR LEYENDO: