Gran pérdida para la selección Colombia: Yerry Mina estará ausente dos meses por lesión

En rueda de prensa previa al partido entre el Everton vs Leeds United, Frank Lampard, entrenador de los ‘Toffees’ confirmó la fuerte lesión que sufrió el defensor Yerry Mina durante el partido ante el Newcastle United. El tiempo de la lesión dejará por fuera al jugador colombiano de los partidos de Eliminatoria Sudamericana contra Venezuela y Bolivia.

“Yerry Mina tiene una desafortunada lesión que probablemente estará entre ocho y diez semanas por fuera. Es una lesión fuerte alrededor de su cuadriceps. Es decepcionante para todos. En la semana que he estado aquí me he dado cuenta de que es un gran líder en el grupo y uno de los mejores jugadores para nosotros, obviamente, así que es una gran baja”, expresó el director técnico en la rueda de prensa.

El defensor central venía de anotar gol en la FA Cup ante el Brentford. Este fue el primer gol de Yerry en el 2022 y además significó la primera anotación en la era de Frank Lampard a cargo del Everton FC. Con ese son siete los goles del defensor central con el equipo inglés en 87 partidos jugados.

Junto a Mina, el entrenador inglés deberá lidiar con la ausencia de Demarai Gray, lesionado en el mismo partido, Vitalii Mykolenko, Fabian Delph, Abdoulaye Doucoure (ingle), Ben Godfrey y Tom Davies, ambos lesionados en los isquiotibiales.

La pesadilla de Yerry Mina con las lesiones: casi un año ausente con el Everton

Las lesiones se han convertido en un verdadero calvario para Yerry Mina. En agosto del 2018 el defensor colombiano fichó por el Everton luego de un discreto paso por el Barcelona y una gran actuación con la Selección Colombia en el Mundial de Rusia, donde marcó tres goles. Sin embargo, desde su arribo al fútbol de Inglaterra, ya son 12 los problemas físicos que acumula.

Este listado de lesiones, que son reportados por el portal Transfermarkt, se continuó ampliando el pasado lunes, cuando el nacido en Guachené, Cauca, tuvo que ser sustituido al minuto 35′ durante el partido contra el Arsenal por la fecha 24 de la Premier League. Lo particular: esto se produjo en su regreso, tras haber estado dos meses por fuera de las canchas.

Lo cierto es que el defensor colombiano, entre los días que ha estado ausente por cuenta de las lesiones en el Everton, acumula casi un año sin jugar. Son 10 problemas físicos en total: esta cantidad representó estar ausente por 294 días y en 35 partidos diferentes. Problemas en los muslos, pantorrillas, el pie, la rodilla y golpes forman parte del historial que hoy no le permite a Mina consolidarse en Inglaterra.

