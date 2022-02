“Esos son los resultados cuando gobierna la izquierda”: Zuluaga continúa su enfrentamiento con el alcalde de Cali

En la foto: Óscar Iván Zuluaga. ( Colprensa - Diego Pineda)

En la última semana se ha incrementado la confrontación entre el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y el alcalde de la capital del Valle del Cauca, Jorge Iván Ospina, quien protestó por el vocabulario del aspirante del Centro Democrático.

Oscar Iván Zuluaga, señaló que tan pronto llegara a la presidencia queria hacer un consejo de seguridad en Cali para demostra que “el que manda aquí soy yo” y que si el alcalde de la ciudad, Ospina, no estaba de acuerdo “lo mandamos a la mierda”. El revuelo se tomó las redes sociales, donde muchos aseguraron que no era la manera de expresar sus ideas, teniendo en cuenta que estaba compitiendo por el máximo cargo público del país, y aunque otros apoyaron la moción, el alcalde Ospina salió a responder las palabras de Zuluaga.

Inicialmente, el vídeo que publicó Jorge Iván Ospina tenía bloqueadas las respuestas en su cuenta de Twitter, no obstante, Óscar Iván Zuluaga salió al paso en cuanto a las declaraciones que pedían una rectificación en lo dicho, sin embargo, el candidato hizo caso omiso a esto y revalidó su comentario, además de aprovechar para hacer campaña política y lanzar una indirecta a Gustavo Petro, pues el líder del Centro Democrático hizo la comparativa entre la gubernatura de Ospina, y lo que podría ser un eventual gobierno de Petro.

Zuluaga, señaló: “Como ministro de Hacienda trabajé hombro a hombro con todos los alcaldes del país sin importar su partido, todos los municipios recibieron recursos para obras y servicios. Los niveles de violencia y desolación alcanzados durante la administración del alcalde Ospina, son inaceptables. No es algo personal, pero con este señor, Cali ha tenido una falta de gestión y aumento en la delincuencia nunca antes vistos, él no hace ni dice nada frente a eso, pero se ofende por una palabra que le hace completo mérito a la situación, pero bueno, esos son los resultados cuando gobierna la izquierda, miremos en el espejo de Cali, lo que opina hizo con esta hermosa ciudad es lo que Petro haría con el país”.

Continúa la contienda entre Zuluaga y Ospina

Tras la respuesta, aún no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de Ospina ni de Petro, pues la agenda de ambos estuvo copada. A pesar que las aseveraciones de Zuluaga son temerarias en caso de que llegue a la presencia, aparentemente todo seguirá moviéndose de la misma manera, y a pesar que las palabras del aspirante a la presidencia no son las más adecuadas, no hay arrepentimiento por esto y por el contrario existe la reafirmación.

Ospina y sus detractores

El alcalde Jorge Iván Ospina se ha caracterizado por no tener la mejor relación con el Gobierno Nacional, pues en época de Paro, rechazo las operaciones realizadas por las autoridades que venían desde Bogotá, ya que consideraba que se estaba vulnerando el derecho de los caleños a expresar su inconformidad, sin embargo, está claro que la ciudad vivió un caos bastante complejo que era difícil de controlar.

A su vez, como secuela de la protesta de los ciudadanos, fue derribado en su momento, el monumento en honor a Sebastián de Belalcazar, conquistar de la sultana del Valle. Desde Bogotá si pidió respeto por este símbolo, pero Ospina resaltó que tenía que resaltarse la ancestralidad de los pueblos originarios, por lo tanto, apoyaba la acción de la comunidad, además de enviarle un mensaje al ministro Diego Molano, en donde afirmaba que él se ocupara de Bogotá, porque en Cali mandaban los caleños.

SEGUIR LEYENDO: