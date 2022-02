Presidente Iván Duque aseguró que la extradición de Aída Merlano “es un deber”, pero no aceptará chantajes de Maduro

No se aceptarán chantajes de Venezuela con la criminal Aida Merlano, deben extraditarla: Duque. Fotos: REUTERS (Hannah McKay) / EFE (Rayner Peña)

En su visita de Estado a Luxemburgo, que se adelante desde esta semana, el presidente Iván Duque se refirió al caso de corrupción electoral que ventiló Aída Merlano, a quien calificó con duros términos y a quien aprovechó para dejarle un duro mensaje.

En su pronunciamiento, el primer mandatario criticó al régimen venezolano, al que acusó de querer chantajear al Gobierno de Colombia por la presencia de la exsenadora conservadora en su territorio. Además, dijo que no cederá ante esas insinuaciones.

“Se ve una actitud tendenciosa de la dictadura de Venezuela, de tratar de utilizar la presencia de ella, para chantajear, nosotros no nos sometemos a ningún chantaje”, expresó el presidente Duque.

Alejandro Char dice que su relación con Aída Merlano fue “un error” y que no financió campañas. Fotos: Colprensa y Archivo.

Así mismo, reiteró que su gobierno hizo todas las gestiones para traer a Merlano a su país para judicializarla. “Cuando Aida Merlano se fugó, no solamente nosotros pusimos una recompensa muy alta, sino que nosotros también hicimos un llamado a que esta delincuente sea extraditada a Colombia”, sostuvo Duque, a su vez que dejó otra advertencia.

“Claramente su extradición es un deber, esto no pude ser un chantaje ni es una negociación, tiene que ser devuelta para que esté a disposición de las autoridades colombianas, adicionalmente lo ha solicitado la Corte Suprema de Justicia de Colombia”, señaló.

Y agregó: “La Fiscalía General de la Nación en su momento ha hecho el mismo llamado de extradición, claro que (Aida Merlano) tiene que estar disponible a las autoridades colombianas y claro que se tiene que llegar al fondo de la investigación sobre su conducta”, aseveró el mandatario.

Cabe recordar que este caso se ha tomado la opinión pública, luego de que entre todas las acusaciones que ha presentado Aída Merlano a la Corte Suprema de Justicia por compra de votos, de parte de Alejandro Char para la ganar la Alcaldía de Barranquilla, se filtraron unos chats con mensajes de amor entre los políticos colombianos y unas explosivas declaraciones.

Las conversaciones muestran que existió una relación entre Merlano y Char. En los mensajes en los que abunda el amor y el afecto también se pueden ver fotos románticas de la pareja.

En las conversaciones que tiene la Corte Suprema de Justicia como pruebas, abundan las expresiones de afecto: “Todo para ti, hermosa, amor, mi vida, mi amor, corazón, amándote a diario”, hacen parte de las frases que Char usaba en las conversaciones con Merlano.

En uno de los mensajes revelados se puede leer un chat del jueves 31 de diciembre, aparentemente, de 2015, Álex Char le escribió a Merlano: “Amor mío… desearte lo mejor en el 16 es poco para lo que quiero para ti… Decirte además que tienes en mí una persona que te quiere y aprecia como el que más… Este año que pasó me sentí muy afortunado porque te conocí, quiero que sepas que me has hecho feliz y quisiera que nuestra relación siga fortaleciéndose con los años (...) Me siento afortunado de haberte conocido y quiero que sientas que en mí tienes a una persona que te admira inmensamente (...) Donde estés, mi cariño, amor y todo mi sentimiento para ti”.

Inclusive, denunció el pasado fin de semana, en diálogo con la revista Cambio, que Char habría hecho múltiples delitos para callar sus explosivas declaraciones. Con respecto a su fuga, que se dio en 2019, ante la Corte dijo que esta fue coordinada por miembros de la familia Char y Gerlein. Señaló puntualmente a Julio Eduardo y Margarita Eugenia Gerlein, hijos de Julio Gerlein; a Arturo y Alex Char y a Fuad Char, padre de estos últimos.

Merlano denunció que un abogado de los hermanos Char la habría buscado para que no declarara contra ellos. Incluso, aseguró que su vida y la de su familia corre peligro por no acceder a las presiones de los clanes que hoy está acusando de incurrir en corrupción electoral.

SEGUIR LEYENDO: