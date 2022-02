Denuncian plan para asesinar al ingeniero que entregó videos con los que se evidenció compra de votos para Aida Merlano

La excongresista colombiana Aida Merlano es escoltada por efectivos de las fuerzas de seguridad venezolanas antes de una audiencia en un tribunal en Caracas, Venezuela, 6 de febrero, 2020. Palacio de Miraflores Vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES EST A FOTOGRAFíA FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO

Miguel Ángel del Río, el apoderado de la prófuga y controvertida congresista Aida Merlano, del Partido Conservador, quien fue condenada por compra de votos en las pasadas elecciones de 2018, denunció que se fraguó un plan para asesinar al ingeniero que proporcionó los videos con los que se evidenciaron las acusaciones contra la otrora senadora.

“Hay un plan orquestado en el barrio Rubí de Soledad para asesinar a Edwin Martínez, ingeniero que entregó los videos de las cámaras en la sede de Aida Merlano donde miembros de la policía manipularon pruebas para incriminarla. Es urgente proteger su vida y la de los testigos”, trinó el jurista.

En el periódico El País de Cali citaron un aparte de la denuncia que, aseguran, interpuso el ingeniero, quien está cobijado con el beneficio de detención domiciliaria, tras el proceso contra Merlano.

“Recibí una llamada y me habló una mujer que me dijo que ella me conocía y que el 8 de febrero de 2022, en el Barrio Rubí de Soledad (Atlántico), en horas de la noche, se reunieron varias personas y concertaron atentar contra mi vida”, destacaron en el diario vallecaucano.

Agregó en la misma que estas personas creen que el ingeniero le sigue proporcionado videos a Merlano para el proceso que se inició ante la Corte Suprema de Justicia en contra de los otros implicados en los señalados fraudes electorales de esa época.

“Ese grupo de personas habían decidido quitarme la vida porque en su parecer, ellos creen que el suscrito es quien le está entregando los videos e imágenes que la exparlamentaria Aida Merlano Rebolledo está suministrando a la Corte Suprema de Justicia en la denuncia que está realizando. Que esas personas saben dónde ubicarme”, agregó en su denuncia.

Trino del abogado Miguel Ángel del Río en la que denuncia las amenazas al testigo del caso de compra de votos en contra de Aida Merlano. Foto: Captura de pantalla de Twitter

En ese medio de comunicación también destacaron otras declaraciones del abogado Del Río en las que afirmó que esos registros audiovisuales eran claves para el proceso en el que representa a la exsenadora.

“Es altamente grave lo que está ocurriendo, porque a través de esos testimonios es que se pueden fundamentar las declaraciones de la señora Aida Merlano. Vamos a llegar hasta el final para establecer que aquí no solamente existen las mafias electorales, sino que ellas están presionando a los testigos para que no puedan declarar contra miembros de la Policía Nacional que presuntamente manipularon evidencia probatoria ese 11 de marzo del 2018”, agregó.

En el diario La Libertad destacaron también que la vida del mismo Del Río también estaría en peligro, por lo que el apoderado del jurista, Juan Trujillo, indicó que fue necesario acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Acudimos a la CIDH para solicitarle que adopte medidas cautelares con el fin de que se requiera al Estado Colombiano que adopte todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad del doctor Miguel Ángel del Rio”. destacaron en ese medio de comunicación de las declaraciones de Trujillo.

El abogado señaló que Del Río solo cuenta con un vehículo sin blindaje y que también está sin escoltas, pese a los llamados a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que le refuercen la seguridad.

“Con sus denuncias por corrupción estatal y compra de votos y ahora la defensa de Aida Merlano, el abogado es uno de los principales enemigos públicos de un sector muy poderoso del país, razón por la cual es urgente fortalecerle su esquema de seguridad”, concluyó el apoderado del abogado Del Río.





