Video: Daiky Gamboa respondió a Dani Duke sobre la confesión de la última pelea de la influenciadora

El pasado martes 8 de febrero se conoció la respuesta de Dani Duke acerca de su última pelea, en la que confesó que había sido con Daiky Gamboa por cuenta de un leve accidente que este último tuvo con el carro de Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, pues la novia del pereirano aseguró que el manager de Karol G había estrellado el carro y no lo informó.

“Con la última persona que pelee fue con Daiky porque chocó la camioneta de mi novio y no dijo la verdad”, reveló la influenciadora antioqueña en sus ‘InstaStories’.

El tema no terminó ahí, pues Daiky Gamboa respondió lo que realmente ocurrió con la camioneta de La Liendra en una ronda de ‘preguntas y respuestas’ en su cuenta oficial de Instagram, cuando un usuario lo interrogó: “¿Qué es lo mejor que puedes hacer para crecer como persona?”.

El creador de contenidos no tardó en responder:

“Reconocer tus errores y aprender sobre ellos, usted por ejemplo llega y llama a su amigo al que le estrelló el carro y le dije: ‘Hey si te estrellé el carro, lo mandé a arreglar sin decirte, te lo quería entregar perfecto pero te diste cuenta. Lo siento, ¿cuánto es?”.

Aquí el contenido completo con la respuesta de Daiky Gamboa :

El influenciador antioqueño resolvió algunas inquietudes en sus 'InstaStories' y allí surgió la curiosa pregunta

Las palabras del creador de contenido, que en su cuenta de Instagram ya supera el 1.6 millones de seguidores, fueron replicadas por el portal de entretenimiento ‘Rechismes’, que se encarga de difundir la información que comparten las celebridades en sus redes sociales, y alcanzan las 250.000 reproducciones y más de 8.200 usuarios han indicado que les gusta el clip.

Acercándose a los 300 comentarios, algunos han indicado que no están de acuerdo con sus declaraciones y por el contrario, debió informar de lo ocurrido a tiempo y otros celebran que halla reconocido su error, algo tarde, pero fue honesto también.

“Muy bien, no es solo reconocer los errores sino también reparar”, “No importa que él lo estrelle, la el carro se desvaloriza por haber tenido el accidente”, “Que mala maña de andar montado en lo ajeno”, “En eso terminan las amistades de la gente tan superficial y materialista”, “Tenías que decirle a La Liendra antes de mandarlo a arreglar para no dar pie a malos entendidos”, entre otros.

Que dijo La Liendra del regalo de Daiky Gamboa

El pasado 26 de enero el reconocido generador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, compartió la frustración que le produjo un obsequio entregado por Daiky Gamboa, indicando que era “el regalo más innecesario” ya que el libro que le regaló estaba completamente escrito en inglés.

“Primero, un libro, el libro más innecesario del mundo, un libro de TikTok. O sea, uno cómo regala un libro de TikTok. Lo segundo, regáleme el libro de TikTok, vamos a ver qué puedo hacer y qué puedo aprender, pero está en inglés. Me regaló un libro Daiky de Tik Tok en inglés”, puntualizó el generador de contenido.

Las críticas que recibió el pereirano no tardaron en aparecer, pues varios usuarios de redes sociales le mencionaron que para esos casos era necesario el estudio de un nuevo idioma, haciendo referencia a la ocasión en la que salió indicando que para él no era importante estudiar y entregarle un cartón que no le serviría de nada a su mamá.

