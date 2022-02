Sandra Muñoz contempla la idea de tener dos hijos más

Sandra Muñoz

Sandra Muñoz es una reconocida modelo y actriz que tuvo su mejor época en la década de los 90 cuanto participó de diferentes reproducciones televisivas como ‘O todos en la cama’ y llegó a algunas pasarelas dejando a más de uno suspirando con sus innegables atributos corporales. En los últimos años ha dedicado tiempo al crecimiento de su empresa de vestidos de baño.

Recientemente, en una ronda de preguntas y respuestas, la empresaria resolvió algunas inquietudes de sus seguidores y allí surgió una particular: “¿Otro hijo?”, a lo que ella respondió:

“Quiero 2 más pero ahora no. Más adelante, tal vez el próximo año”, respondió Sandra Muñoz.

Aquí la respuesta de Sandra Muñoz :

La publicación fue replicada por el portal de entretenimiento ‘Rastreando Famosos’, en donde alcanza las 500 interacciones de los usuarios y ha obtenido más de 60 comentarios, entre los que destacan:

“Pero si está bien mayorcita”, “No quieren aceptar que se están envejeciendo. Así sea vea regia, su maduración no se detiene”, “Si ella es feliz, quién soy yo para criticar esa decisión”, “Caramba, pero cuántos años tiene. Por qué esperar más tiempo si ya pasó los 40 años”, “Lo que va a tener son nietos, ya se equivocó”, “Que adopte”, entre otros.

Cabe mencionar que Sandra Muñoz es mamá de tres hijos: Karla, Julián y Alexa, con quienes constantemente comparte algunas fotografías en sus redes sociales y deja ver el gran amor que siente por ellos.

Accidente con una profunda reflexión

El pasado 19 de enero, mientras la influenciadora disfrutaba de un tiempo de descanso en las playas colombianas, fue víctima de un accidente que según relató, le dejó una profunda enseñanza, además, de enviarles un mensaje a todos aquellos que conducen un vehículo ya sea moto o carro.

La modelo se encontraba haciendo su rutina de ejercicios por la orilla de la carretera, cuando se percató que de frente venía una moto, sin embargo, no tuvo la precaución de subirse al andén y la moto la golpeó, no sabe si con el espejo retrovisor o con un bulto que traía el parrillero.

“Me dio mucho susto la verdad y aunque no me pasó nada gracias a Dios, en fracción de segundos te llegan mil cosas a la cabeza, te llegan tus hijos, las cosas por hacer, las personas que amas, te llegan mensajes que te hacen pensar si estás haciendo bien las cosas o estoy perdiendo mi tiempo, no sé, pienso que fue un empujón que Dios me mandó”, agregó la generadora de contenido.

De igual manera, aprovechó para pedirle a sus seguidores que despertaran porque muchas personas pierden el tiempo pensando en algo que no merece que le dediquen tanto la atención y llevándose sus mejores momentos.

“Mi gente linda, díganles a esas personas lo valiosas que son para ustedes y disfruten mucho la vida, disfruten que la vida en un segundo se va. Yo iba caminando por mi vía, me empuja una moto y en un segundo pudo haber sido algo grande, tan fuerte que tal vez ya no estaría acá hablando con ustedes”, expresó entre lágrimas la artista.

