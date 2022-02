“Me despedí con un besito en la mejilla”: Gustavo Petro habló sobre su reunión con la alcaldesa Claudia López

Gustavo Petro y Claudia López. / Fotos: Colprensa

El líder de la Colombia Humana Gustavo Petro, confirmó que tuvo una reunión con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y otros miembros del partido verde en la cual acordaron un pacto de no agresión y de convivencia, de cara a las elecciones que se avecinan. El pre candidato por parte del Pacto Histórico consideró no hubo una participación en política por parte de la alcaldesa lópez ya que no pidió votar por él, ni fijó una posición sobre su aspiración, sino que simplemente invitó a relajar las declaraciones públicas y a no pelear abiertamente.

Acerca de un posible futuro en la presidencia el candidato Petro ve obligatorio llevar una buena relación con la capital de la ciudad, por lo cual mencionó: “Si nos ponemos a pelear y yo voy a ser el presidente y ella la alcaldesa, porque lo será por un tiempo, pues lo que nos va a pedir la ciudadanía es: ‘trabajen juntos, cohabiten’ porque lo que no se solucionan son los problemas de la ciudadanía, no los problemas de Petro o de Claudia”, dijo el miembro del Pacto Histórico añadiendo jocosamente “ahí me despedí con un besito en la mejilla”.

También fue anunciada la creación de un frente amplio con significativos sectores de la Alianza Verde para dirigir en el territorio nacional. La reunión también contó con la participación de los congresistas Inti Asprilla, León Fredy Muñoz; el copresdiente de la Alianza Verde, Carlos Ramón González; el precandidato presidencial Camilo Romero, entre otros.

Precisamente el otro pre candidato del Pacto Histórico, el ex gobernador de Nariño Camilo Romero comentó: “Es una convocatoria a todo el partido Alianza Verde que sabe y entiende que estamos en el lado correcto de la historia, es aquí donde está el cambio de verdad. El propósito es hacer una gran convergencia en torno a un acuerdo fundamental”, mencionó Romero.

De cara a las elecciones de este próximo domingo 29 de mayo, el panorama describe la intención de voto en tres sectores alejados del tradicionalismo habitual. Gustavo Petro, el voto en blanco y Rodolfo Hernández lideran la intención de voto para estos comicios.

En los resultados de La Gran Encuesta, realizada por la firma YanHaas S.A. para La FM, RCN Radio, RCN Televisión y La República. Gustavo Petro, el Voto en Blanco y Rodolfo Hernández, comparte podio en los primeros tres lugares de la extensa lista de candidatos y les sacan ventaja a pesos pesados como Sergio Fajardo, Óscar Iván Zuluaga o Juan Manuel Galán.

Entorno a los resultados arrojados por la encuesta el líder de la Colombia Humana opinó “Hay un impacto ojalá se mantenga y es un dato político que hay que escuchar. Esa ciudadanía está expresando eso en Bogotá, me parece que es conveniente ese pacto de convivencia, mientras la ciudadanía se expresa y determina qué quiere”, señaló Gustavo Petro.

El pre candidato presidencial también fue enfático en aclarar que la alcaldesa no esta participando en ningún proceso político y lo que simplemente se estaba realizando era una reunión de convivencia “No es participación política porque ella no estaba diciendo que me iba a apoyar o que iba a tomar posición política respecto a la campaña mía, simplemente hablamos de los problemas bogotanos y que no nos pusiéramos a pelear abiertamente porque el mensaje que hay quedar, en caso de que la ciudadanía determine de que el presidente sea Petro es que los dos gobiernos trabajen”, señaló.

La alcaldesa López es recordada porque a principio de año realizó un comentario en contra la campaña del uribismo, por lo que instalaron una denuncia por presunta participación política de la mandataria local.

