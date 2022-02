Gustavo Bolívar mandó a Petro a descansar: “No lo podemos reventar”

Senadores Gustavo Petro y Gustavo Bolívar.

Esta semana, el aspirante a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, se convirtió en noticia luego se que se compartiera en redes sociales, de manera masiva, un video en el que se le ve dando un discurso, al parecer, bajo los efectos del alcohol, en Girardot. El tema continúa generando debate y, en horas recientes, Gustavo Bolívar aseguró que el político necesita un descanso en medio de los múltiples compromisos que le exige su agenda de campaña. Petro, en medio de la polémica, comentó que previo a su intervención había tomado un trago que le había caído mal y que se encontraba cansado.

“Petro reconoció su error. Es Humano. En un momento tuve que decidir entre irrespetar a los asistentes con su no presencia o hacerlo con su malestar. Consulté con varios líderes y todos exigieron que Petro se presentara. He acompañado a Petro a más de 100 reuniones y nunca había pasado”, inició diciendo el senador en su cuenta de Twitter. Petro, es de recordar, estuvo recientemente en Europa, esto, de acuerdo con quienes defienden lo ocurrido, hizo que los horarios de sueño y actividad laboral se modificaran en su contra.

“Es un hombre disciplinado. Un lector voraz. Siempre está estudiando. Sugiero que se le baje un poco a la agenda. Necesita descanso, esparcimiento y tiempo con su familia. Aún faltan tres meses de campaña y no lo podemos reventar. Petro presidente 2022″, redactó en un hilo de trinos el también guionista.

Petro es un hombre disciplinado. Un lector voraz. Siempre está estudiando. Sugiero que se le baje un poco a la agenda. Necesita descanso, esparcimiento y tiempo con su familia. Aún faltan 3 meses de campaña y no lo podemos reventar. #PetroPresidente2022 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) February 9, 2022

Gustavo Petro, en la explicación que dio por lo sucedido, ofreció disculpas a los asistentes e este evento. “Es verdad que con el cansancio del viaje a Europa y el cambio de horario, me cayó mal un trago que tome antes del acto de Girardot, en una reunión previa. Le pido excusas a quienes asistieron al acto, que quise cumplir a pesar de mi cansancio”, destacó el líder político. El video llamó la atención, pues además de perder ligeramente el equilibrio mientras da su discurso, se le escucha enredado al hablar.

Este miércoles, luego de hablar respecto a la polémica en sus redes sociales, el político extendió más su versión respecto a lo que sucedió aquel día. En una entrevista con Caracol Radio, aseguró que su cuerpo no ‘dio’ para más y que, en efecto, había cometido una imprudencia que, ahora, en internet, sus detractores no le perdonan.

“También hace parte de otra faceta de las campañas que es un poco desconocida, que yo he venido incluso tratando de alistarme (...) Una campaña larga como esta que hemos comenzado casi desde octubre del año pasado, ese ciclo largo es como los grandes eventos deportivos de larga duración. Hay un tema que es el biorritmo, y eso es diferente en cada persona, pero es fundamental”, comentó en la emisora.

“Y yo hice aquí una imprudencia, es parte de la campaña, pero es imprudente desde el punto de vista físico, y es que he viajado dos veces a Europa y el cambio de horarios… Por ejemplo, me bajé del avión; al otro día, Tunja; tuve que hablar muy poco. Y después en Barranca”, agregó el político en ese medio (...) Sí me tome una cerveza. Una. Yo me subí bien, y de pronto fui empezando a sentir que con el sueño y todo esto (...) Cometí el error”, agregó.

En su entrevista explicó que no es mojigato, pero que este tipo de actitudes no pueden ser. El alcohol, explicó, reproduce el cansancio, lo magnifica, por lo que nadie se puede ‘dar ese lujo’. Aseguró que debe cuidar su biorritmo y que, comete, en ocasiones, el error de creer que su cuerpo todavía es joven. “Uno no se hace a la idea de que las resistencias van disminuyendo y de aquí a junio, si es que llegamos a junio, hay que tener la capacidad de aguantar”, declaró.





