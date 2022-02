“Dos oruguitas”, interpertada por Sebastián Yatra, para la banda sonora de “Encanto”, nominada a los Oscar

El próximo 27 de marzo se entregarán los premios en el Dolby Theathre de Los Ángeles, Estados Unidos Foto: Instragram @sebastianyatra

Este martes, la Academia de Hollywood reveló los nominados para la edición número 94 de los Premios Óscar. La nominación a mejor canción llegó por parte de la pieza interpretada por Sebastián Yatra, ‘Dos oruguitas’, en la película de Encanto.

El próximo 27 de marzo se entregarán los premios en el Dolby Theathre de Los Ángeles, Estados Unidos.

El nombre de la producción de Disney, inspirada en la familia Madrigal aparece en la categoría Mejor canción original, por ‘Dos oruguitas’, compuesta por el puertoriqueño Lin-Manuel Miranda, e interpretada por el colombiano Sebastián Yatra.

'Dos Oruguitas', nominada a mejor canción Foto: Twitter @TheAcademy

Una de las primeras nominaciones que se dieron a conocer fue en la categoría Mejor Banda Sonora. Entre los cinco aspirantes para llevarse el galardón de la película animada, inspirada en las tradiciones colombianas.

Encanto también fue nominada a Mejor Película animada, categoría en la que compite con ‘Flee’, ‘Luca’, ‘The Mitchells vs The Machines’ y ‘Raya and the Last Dragon’.

La película más nominada para esta edición fue ‘El poder del perro’ con 12 nominaciones, seguida de ‘Dune con 10 y Belfast’, con siete y ‘No miren arriba’, protagonizan por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, recibió cuatro nominaciones.

‘No se habla de Bruno’, canción insignia de ‘Encanto’ llega al primer puesto de la lista ‘Hot 100′ de Billboard

La canción, cuyo nombre original es ‘We don’t talk about Bruno’ y que hace parte de la banda sonora del largometraje animado inspirado en Colombia, sigue cosechando logros. Recientemente se conoció que ya está en el primer lugar de la lista ‘Hot 100′ de la firma Billboard.

Vale recordar que hace apenas unas semanas la música de este largometraje entró al histórico listado, algo que no ocurría desde 2019 cuando ‘Frozen 2′ entró al selecto ranking. Y es que ‘No se habla de Bruno’, en menos de un mes, ha recaudado más de 158 millones de visualizaciones en el canal musical de Disney en YouTube; asimismo, en Spotify ha alcanzado más de 76 millones de reproducciones y un total de siete mil descargas.

Ni hablar de lo viral que se ha hecho este soundtrack en TikTok, donde hace parte de miles de bailes y otros retos virales relacionados a ‘Encanto’. Por otra parte, la canción fue grabada en español e inglés, y ambas versiones fueron hechas por el cantante Mauro Castillo y la actriz Carolina Gaitán.

Desde 1995 una canción de una película de Disney no lograba tanto éxito.

