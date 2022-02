Francisca Estévez, protagonista de ‘La Nieta Elegida’ contó más detalles de su experiencia en la telenovela

Francisca Estévez. Foto: Instagram @itsfrancissca

‘La Nieta Elegida’ llegó a su fin el pasado 1 de febrero y siguen conociéndose detalles sobre las experiencias de los actores que hicieron parte de la producción del canal RCN.

Algunos de los papeles que más llamó la atención fue el de su protagonista femenina, Francisca Estévez, quien le dio vida a Luisa. La actriz ya había contando algunos apartes de su camino en la telenovela, a la cual manifestó haber llegado gracias a la insistencia de su mánager, quien la impulsó a hacer un casting para interpretar inicialmente a Vivian Roldán (papel que finalmente interpretó Juliette Pardau). Lo que no esperaba era que su gran talento la llevaría directo al protagónico.

Pues bien, finalizada las emisiones en el canal nacional, la artista dio una entrevista reciente al medio RPC Radio donde aseguró que la experiencia fue todo un reto debido a que fue su primer papel principal.

“Este es mi primer proyecto en Colombia y mi primer protagónico, entonces ha sido muy especial, me tocó con un elenco de primera, demasiado lindo, demasiado talentoso, que me ayudaron mucho en el proceso, las grabaciones, el personaje, ha sido muy importante para mí este proyecto y a la gente le ha gustado mucho, estoy feliz, me ha ayudado mucho también a darme a conocer”, expresó.

Del mismo modo, aseguró que es muy distinta a su personaje, pero destacó algunos atributos de Luisa como su inocencia y su nobleza. “Es mi primer personaje como largo, yo había hecho otros personajes, pero en cine, entonces no era un personaje tan largo como es el de Luisa, entonces obviamente para mí fue un reto...”, agregó.

Asimismo, aseguró que pasó por escenas emocionalmente muy difíciles, que la retaron conforme los días en la producción avanzaban. La actriz finalizó su paso por el medio panameño para dar a conocer algunos de sus gustos:

Su serie favorita es ‘Sex Education’, su película favorita es Ratatouille. Admira a la actriz Najwa Nimri y su comida preferida es la pasta, así como su color predilecto es el morado. Además, entre río, playa o piscina se decide por la playa.

Aprendizajes de su experiencia

Según contó la actriz en una entrevista con el periodista Carlos Ochoa, conocido como ‘La biblia de la televisión’, recibir la noticia de que se había quedado con el protagónico fue toda una sorpresa:

“Un día me llamaron y me dijeron que tenía el papel de Laura, lo cual me pareció muy bueno para comenzar mi carrera aquí en Colombia, pero cuando ya iba a firmar el contrato mi mánager me llama y me dice que me había quedado con el papel de Luisa Mayorga (...) Yo estaba emocionada, pero no sabía cómo hacer el papel de protagonista y así se lo manifesté a mi mamá”.

Por otro lado, Francisca contó que durante su trabajo en ‘La nieta elegida’ logró aprender mucho más sobre su profesión, teniendo en cuenta que la gran mayoría de escenas las hizo junto a Consuelo Luzardo y Margalida Castro, dos de las primeras actrices de televisión en Colombia. De igual manera, destacó el hecho de haber trabajado junto a Carlos Torres y Marcela Benjumea, a quienes admiraba desde hacía mucho tiempo atrás.

La joven de 19 años también comentó que su madre, la actriz Bibiana Navas, fue gran apoyo durante las grabaciones de la producción. No obstante, tenerla como parte del elenco en esta misma producción le significó un gran reto.

