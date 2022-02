Gustavo Petro responde a Uribe sobre la ‘propuesta’ de entrar en el Pacto Histórico

Foto: Prensa de Gustavo Petro

Desde hace varias semanas el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez recorre diferentes zonas del país en víspera de las elecciones para el Congreso de la República y posteriormente las presidenciales.

A través de un video que Uribe compartió en sus redes, contó el momento en que un joven de Girón le grito “paraco”. El exsenador aseguró que, en forma de broma, le respondió que la única manera de que no lo sigan tildando de paramilitar es uniéndose al movimiento político que encabeza Gustavo Petro.

“Al repartir esta carta mis compatriotas de San Juan de Girón, en Santander, que amablemente me ha recibido, un joven me gritó Uribe paraco, yo le dije: hombre mi abrazo”, relató Uribe en el video.

Posteriormente, aseguró que todos los ladrones y corruptos que se han sumado al movimiento político de Petro han dejado de ser señalados por los delitos que cometieron en el pasado. Y fue entonces cuando, al parecer en forma de sátira, dijo que si él se unía a Petro iban a dejar de señalarlo como un paramilitar.

Pues, este 6 de febrero se conoció la respuesta del senador y candidato por el Pacto Histórico estuvo en Tunja en un evento público, donde como es costumbre, atrajo a miles de sus seguidores.

Durante el acto político, Petro aseguró al exsenador Álvaro Uribe, que él piensa garantizar la seguridad de su familia y no hay necesidad de que entre al Pacto Histórico para que se le respeten sus derechos.

“Por qué no hablar con Uribe. Yo le voy a garantizar al señor Uribe a sus hijos, a su esposa y a su familia, que no los vamos a perseguir, no les vamos a chuzar los teléfonos, no les vamos a montar procesos judiciales. No les vamos a embargar los sueldos, no les vamos a embargar los bienes.

El candidato de izquierda aprovechó para asegurar que él no expropiará a nadie y defenderá la juventud, los campesinos y la niñez.

Nosotros no expropiamos, los que expropiaron, los que le quitaron fueron otros, los que se llevaron los dineros del Internet de la juventud y de la niñez campesinas. Y los que se llevaron los dineros de la universidad pública y los que se llevaron los dineros de la educación en general a comprar tanques de guerra a comprar aviones y bombas. Al joven no lo dejaban entrar a la universidad y entonces después le arrojaban una bomba. Una sociedad suicida sería el que sigue ese camino nosotros no expropiamos nosotros no le quitamos la vida 6.402 jóvenes de Colombia

En su intervención, también aseguró que sus opositores fueron quienes le quitaron tierras y oportunidades de trabajo a los colombianos e incluso quebraron miles de empresas que dejaron a millones sin empleo.

“Quitaron tierras, quitaron casas quitaron las oportunidades de trabajar y quebraron 600.000 empresas de 1.800.000. Me decía la periodista en el debate, ‘pero es que eran microempresas’, sí, claro, pero ahí había tres millones de trabajadores sobre todo trabajadoras y jóvenes. Salieron a la calle, al hambre y porque prefirieron llevarse el dinero público a los banqueros y enriquecerlos más en medio de la pandemia en medio de la enfermedad decidieron llevarse el dinero público a las EPS, no al hospital, no a la médica, no a la enfermera, sino el gran dueño financiero de la EPS”, sentenció Gustavo Petro.

