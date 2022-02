Harold Preciado fue lapidario contra el presidente del Cali por su salida

Harold Preciado con el Deportivo Cali Twitter - @HaroldPreciado

El vigente campeón de Colombia atraviesa un momento importante, entorno a la recuperación de varios jugadores tras las bajas sufridas en el inicio de temporada, la salida de grandes referentes ha provocado inestabilidad en el equipo que intenta mejorar resultados, sin embargo, desde el aspecto financiero y de contratación hay polémicas que han surgido en las últimas horas. Uno de los referentes del título del año anterior salió del equipo, pero todo apunta a que no fue en los mejores términos.

Harold Fabián Preciado se pronunció en el programa Zona Libre de humo de Carlos ´Petiso´ Arango explicando un poco de los detalles de su salida hacia el equipo Santos Laguna de Torreón en México, la salida del jugador ha generado malestar en algunos hinchas pues todos lo señalan de haber partido por el factor dinero, sin embargo, su llegada desde el fútbol chino en el año anterior, fue considerada como un acto de amor al equipo, pues rebajó su sueldo en más de la mitad de lo que ganaba el gigante asiático.

En cuanto a los detalles su contrato con el Santos, se sabe que firmó por tres años y la oferta fue bastante tentativa por parte del equipo de Coahuila de Zaragoza, Preciado destacó: “Hablé con el presidente del club, me pinto buenas cosas, la verdad es una oferta interesante, la estudié con mi familia y acepté.”.

Entretanto, la baja del jugador ha tenido distintos colores, pues si bien, hay dolor en varios hinchas que le desean lo mejor en su nuevo equipo, hay otros que rechazan la operación y tildan de “pesetero” al delantero tumaqueño que llegó a la cantera y salió campeón con el club en dos oportunidades por liga. Preciado aclaró que todo estaba acordado desde su llegada, el goleador enfatizó: “Yo antes de volver al Cali, había hablado con el presidente, yo le fui claro que quería volver para salir campeón, pero que si salía campeón y llega una oferta buena, que me dejara salir, por eso fue que se puso en el contrato la cláusula de salida”.

Uno de los temas que causo molestia en el jugador fue que no hubo una contrapropuesta por parte del Deportivo Cali, por lo tanto, el jugador intuyó que no había un interés por su permanencia en el equipo, Harold sostuvo: “Igualmente, cuando llegó a la oferta no recibí ni un mensaje del presidente, ni una llamada a ver cuál era la situación, entonces para mí como que no le importó si yo salía del equipo. Nunca me llegó ningún mensaje, todo lo manejó mi empresario porque ellos a mí no me mandaron ni un mensaje a ver cuál era la situación, qué podíamos hacer para ver si yo podía seguir en el equipo, pero no hicieron nada de eso”.

Quizá, algunos asumen que abstención de la oferta por parte del azucarero se debía a la forma en que se iba el jugador y las pocas ganancias que obtenía el club por la transacción, esto posiblemente generó molestia dentro de la directiva, Preciado Villareal argumento: “¿Por qué van a estar molestos? Yo llegué y se pudo salir campeón, porque ellos en los cuatro años que estuvieron no habían peleado ni una final. Por lo menos si al presidente le interesara que yo me quedara en el equipo, tenía que por lo menos enviar un mensaje decirme que está pasando llamarme, pero en ningún momento pasó eso, primero salió a dar entrevistas que hablar conmigo y eso me molestó”.

Preciado como diamante del Cali

Según Marco Caicedo, es poco el usufructo que obtiene el conjunto verdiblanco por la salida del jugador, sin embargo, Preciado fue lapidario con su contraargumento, pues realizó un balance de sus dos etapas en el club y las ganancias que le dejó a este por distintos conceptos, el también jugador de la Selección Colombia señaló: “Yo creo que le molestó mucho porque según él yo no le dejo ni un peso al club, pero qué peso le voy a dejar si salí campeón en 6 meses. De los últimos 20 años ¿qué jugador en el Deportivo Cali le ha dado 2 títulos, 7 millones de dólares y 3 millones por Libertadores?, no hay ningún jugador”.

