Falleció a los 90 años la científica colombiana Ángela Restrepo

Ángela Restrepo fue una autoridad mundial en el estudio del hongo Paracoccidioides brasiliensis. Foto: tomada de @Banrepcultural, twitter.

En la noche del 3 de febrero falleció la microbióloga Ángela Restrepo Moreno, una de las científicas más importantes del país y una autoridad mundial en el estudio del hongo Paracoccidioides brasiliensis.

La doctora Restrepo falleció a los 90 años, poniéndole punto final a una amplia trayectoria profesional en la que se desempeñó como científica, investigadora y profesora. Su trabajo aportó a la microbiología y a la micología médica.

Fue cofundadora de la Corporación para Investigaciones Biológicas en Medellín (CIB), un centro de investigación científico fundado en 1970 para la producción y divulgación de conocimiento para la salud humana.

Restrepo, además, desarrolló durante los años 60 los métodos de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades causadas por hongos. También se enfocó en enseñar a los estudiantes de medicina y bacteriología, también al personal de salud de los hospitales en padecimientos de micosis.

La microbióloga Ángela Restrepo, nacida en Medellín el 28 de octubre de 1931, fue reconocida en vida con doctorados Honoris Causa de la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana.

También fue miembro honorario de las principales sociedades científicas internacionales en su campo y recibió varios premios y reconocimientos por su contribución científica.

La CIB, a través de Twitter, lamentó la noticia y señaló que: “su legado seguirá formando generaciones de científicos con un propósito luminoso de sentido: la ciencia al servicio de la vida”.

En sus estudios se interesó por el hongo paracoccidioides brasiliensis porque la enfermedad que produce (paracoccidioidomicosis) solo se presenta en América Latina y con su trabajo contribuyó a un mejor entendimiento de este padecimiento que afecta principalmente a hombres adultos que se dedican a la agricultura.

También fue la única mujer en la Misión de Sabios, entre 1993 y 1994, en la que participó con Gabriel García Márquez, Manuel Elkin Patarroyo, Rodolfo Llinás, entre otros, y que le propusieron al país una ruta de educación para catapultarse hacia el desarrollo.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió al fallecimiento de la colombiana ponderando sus grandes aportes a la comunidad científica colombiana.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ángela Restrepo. Investigadora, científica y pionera en el campo de la microbiología en Colombia. El Ministerio de Salud acompaña a su familia y compañeros de la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia”.

Con su fallecimiento, la comunidad científica pierde a una pionera. Moisés Wasserman, bioquímico y exrector de la Universidad Nacional lamentó la noticia:

“Acabo de enterarme de la tristísima noticia de la muerte de la Dra Ángela Restrepo Moreno. Pionera de la ciencia en Colombia, persona de extraordinaria inteligencia y gran bondad. Sus logros son incontables. Nos hará mucha falta”, escribió vía Twitter.

Por su parte el director del Hospital Pablo Tobón Uribe, Andrés Aguirre apuntó : “Testigos de lo que fue una gran científica, maestra y toda una dama. Duele su partida. Gracias a ella por sus enseñanzas y legado”.

La científica Restrepo se graduó de bachiller en 1951, no había dónde estudiar microbiología en Medellín, y estudió Bacteriología, después hizo un máster en la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, también hizo un doctorado y a su regreso a Colombia comenzó a hacer diagnósticos de enfermedades causadas por hongos y microbios en un pequeño cuarto que el Hospital Pablo Tobón Uribe les prestó a ella y a otros investigadores. Esa fue la semilla de la Corporación para Investigaciones Biológicas.

Ángela Restrepo fue una autoridad mundial en el estudio del hongo Paracoccidioides brasiliensis. También es reconocida por haber sembrado la semilla de la investigación en una veintena de médicos y microbiólogos que hoy tienen estudios de doctorado y que la consideran como su mamá, tanto en la ciencia como en la vida.

En una entrevista en el programa Colombia tiene su Ciencia, Restrepo contó cómo nació su pasión por la microbiología gracias a un microscopio dorado de su abuelo de la época de Pasteur.

“Yo enloquecía a mis tías preguntándoles cuando pequeña, ¿qué es eso?, ¿qué es eso dorado allá?; eso es un microscopio, me contestaban ellas. Y para qué sirve, volvía y preguntaba, y me decían que era para ver cosas chiquitas, los microbios que el abuelo cura con sus remedios, me contestaban. Esa pregunta la hice cuando tenía seis años y desde ahí las palabras microscopios y microbios quedaron grabadas en mi cabeza”.

