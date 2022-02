Conozca los tarjetones de las consultas interpartidistas

Bogotá. 12 de Enero del 2022. La Registraduría Nacional sorteó la ubicación de los logos de los partidos y movimientos políticos para las elecciones de Congreso de la República. (Colprensa-Sergio Acero)

Este 4 de febrero se cerraron las inscripciones para los candidatos que aspirarán a la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2022. No obstante, no todos los inscritos participarán en las votaciones de primera vuelta, que tendrá lugar el próximo 29 de mayo.

El tarjetón de las presidenciables de mayo será depurado mediante tres consultas interpartidistas que se harán el 13 de marzo, en simultánea con las elecciones para elegir senadores y representantes a la Cámara.

Tras el final de las inscripciones y los convulsionados movimientos dentro de las coaliciones en los últimos días, ya se sabe quiénes y en qué orden aparecerán en los tres tarjetones. Con esta información, la Registraduría presentará el diseño final en los próximos días.

Coalición Centro Esperanza: Galán a la cabeza

Después de los escándalos que protagonizó este grupo político de centro derecha en los últimos días, el número de precandidatos presidenciales por la Coalición Centro Esperanza se redujo a cinco. De todos ellos, dos han sido mandatarios regionales, dos tienen solo experiencia legislativa y uno ha participado en un gabinete ministerial

El primer aspirante del tarjetón será el exsenador Juan Manuel Galán, avalado por el resurgido partido Nuevo Liberalismo. El segundo candidato es el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, quien recibió el visto bueno del partido Alianza Social Independiente (ASI). La tercera y cuarta casilla estarán ocupadas por el exsenador Jorge Enrique Robledo y el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya, quienes tienen el aval del recientemente creado partido Dignidad, cuyo líder natural es Robledo. Las quinta y última casilla será para el exministro Alejandro Gaviria, quien es respaldado por el movimiento Colombia Tiene Futuro y se inscribió por firmas.

Equipo por Colombia, encabezado por una cristiana

La consulta interpartidista del Equipo por Colombia, también llamada Coalición de la Experiencia, también contará con cinco candidaturas. Tres de ellos fueron mandatarios regionales y dos más solo tienen experiencia en el legislativo.

El partido cristiano Mira abre el tarjetón de la otra consulta de centro derecha con la senadora quindiana Aydeé Lizarazo. La segunda cara será la del polémico exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, quien se inscribió con firmas y está respaldado por el movimiento País de Oportunidades. El tercer candidato de este tarjetón es el senador David Barguil, quien recibió el aval único del Partido Conservador Colombiano. El cuarto candidato es Enrique Peñalosa, dos veces alcalde de Bogotá, quien no alcanzó las firmas suficientes y recibió el aval del Partido de La U a último minuto. El último lugar es ocupado por Federico ‘Fico’ Gutiérrez, exalcalde de Medellín, quien se inscribió por firmas y es respaldado por Creemos Colombia.

Pacto Histórico, encabezado por su líder natural

El Pacto Histórico, la coalición de la izquierda, también buscará a su candidato único entre cinco aspirantes. Tres de ellos son líderes comunitarios y dos más tienen experiencia como líderes de entes territoriales. Es la única consulta en la que aparecen mujeres.

El primer candidato del tarjetón será el líder natural de esa coalición, el senador y exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, avalado por el movimiento Colombia Humana. El segundo lugar es para la líder afro Francia Márquez, apoyada por Soy Porque Somos y avalada por el partido Polo Democrático. El tercer lugar del tarjetón será para el exgobernador de Nariño Camilo Romero, avalado por la Unión Patriótica y la Alianza Democrática Amplia (ADA). La cuarta cara es la de la líder indígena wayuu Arelis Uriana, avalada por el partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). El quinto y último lugar está ocupado por el líder cristiano Alfredo Rafael Saade, quien también fue avalado por la ADA.

Los que no están en ningún tarjetón

No todos los candidatos presidenciales se someterán a consultas interpartidistas. Por ejemplo, el candidato Óscar Iván Zuluaga no aparecerá en ninguno de los tres tarjetones del 13 de marzo, ya que el partido Centro Democrático decidió no unirse al Equipo por Colombia.

Los candidatos Íngrid Betancourt, del resucitado partido Verde Oxígeno, y Luis Gilberto Murillo tampoco aparecerán en el tarjetón de la Coalición Centro Esperanza. Íngrid salió tras el encontronazo con Alejandro Gaviria por los cuestionados respaldos que ha recibido. Murillo sintió que estaba figurando como una cuota étnica en el tarjetón y prefirió retirarse de la coalición.

Otros candidatos no aparecerán en ninguna consulta porque se retiraron de la carrera presidencial. Es el caso de Juan Fernando Cristo, Dilian Francisca Toro y Juan Carlos Echeverry.

