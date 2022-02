Cali: reportan 145 ataques de abejas durante 2022

Evite ser picado: no ahuyente bruscamente al insecto si se posa sobre usted, no toque ni trate de tumbar el panal, evite el uso de fragancias dulces y aléjese de los basureros.

Los habitantes de las principales ciudades de Colombia están disfrutando del tiempo soleado que se vive durante los primeros meses del año. La temporada seca es perfecta para hacer actividades al aire libre y transitar por las calles, cuando se depende del transporte público.

Los insectos también disfrutan de la temporada seca, porque en estos días las aguas profundas ascienden a la superficie en un proceso llamado afloramiento o surgencia. El clima cálido y húmedo estimula la reproducción de la abeja reina, quien es seguida por un enjambre que le construirá una nueva colmena en la que pueda desovar tranquilamente.

El problema comienza cuando la abeja reina decide que una cancha de fútbol, un poste de luz, un establecimiento comercial o una pared en la casa de una persona son buenos lugares para establecer una colmena. Los humanos, asustados y sin conocimiento ni implementos para manejar una colmena de abejas, tratan de manipularlas, golpearlas y hasta quemarlas para sacarlas de sus espacios.

En ese momento, las abejas tratan de defender a la reina y sus huevos de los invasores, mediante picaduras agresivas a los humanos o mascotas que pueden ser muy dolorosas y —en caso de alergia— fatales. Según el equipo de Bomberos de Cali, se han atendido 145 emergencias con colonias de abejas durante este 2022.

La emergencia más reciente tuvo lugar en el sector de Cañaverales, en el centro comercial Santiago Plaza. Al lugar llegaron empleados de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) para hacer una reparación en un transformador, el cual estaba sobre un poste de luz donde también había un panal de abejas.

Según el sargento Luis Fernando Murillo, coordinador de emergencias del sector sur de los Bomberos de Cali, las abejas se molestaron por el ruido y el movimiento de los técnicos mientras hacían su trabajo, por lo cual salieron del panal para defenderse. A su vez, algunas abejas fueron vistas volando alrededor del centro comercial y de otros locales cercanos.

Al lugar llegaron cuatro bomberos en un camión y una ambulancia con dos paramédicos, quienes se hicieron cargo de las cuatro personas que resultaron lesionadas tras el ataque. Como el trabajo en el transformador no estaba terminado, fue necesario interrumpir el servicio de electricidad de todo el sector y cerrar el centro comercial mientras el equipo de bomberos podía trasladar el enjambre de forma segura y se terminaba el trabajo comenzado.

¿Cómo se mueve un panal de abejas?

Si usted se llega a encontrar con un panal de abejas en su casa u oficina, tenga en cuenta que estos insectos son imprescindibles para la existencia de las plantas, porque en sus cuerpos transportan polen y nutrientes imprescindibles. Además, pese a que hayan aparecido en su casa sin invitación, las abejas están en peligro de extinción. Eso pone en riesgo la seguridad alimentaria de la humanidad.

Por eso, y porque ellas tratarán de defenderse, es importante que no las lastime ni haga movimientos bruscos cerca de ellas. Si una abeja lo pica, liberará una feromona que invitará a otras abejas a hacer lo mismo. Evite ser picado: no ahuyente bruscamente al insecto si se posa sobre usted, no toque ni trate de tumbar el panal, evite el uso de fragancias dulces y aléjese de los basureros.

Las abejas solo se retirarán gentilmente de un lugar si su reina es movida con gentileza. Ese proceso requiere que usted sepa cómo luce una abeja reina en comparación con las obreras. También toma tiempo para que la mayoría encuentre a la reina y se instale en un nuevo sitio; si la reina es retirada muy rápido y lejos, las obreras se confundirán y morirán.

Mover un panal de abejas sin lastimarlas requiere experiencia, equipos y preparación. Por eso, si hay un enjambre de abejas cerca de usted y preferiría retirarlo, llame al 123 para que los organismos competentes se hagan cargo de la situación.

