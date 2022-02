Video: “Yo paso a saludarlos así porque me siento una retro chimba”, Jessica Cediel envía mensaje a sus críticos

Tomada de Instagram @jessicacedielnet

Jessica Cediel se ha caracterizado en sus salidas a través de sus redes sociales por mostrarse tal cual es y así lo ha venido haciendo los últimos meses, en los que se ha dejado ver sin maquillaje y con unos atuendos bastante sencillos, diferentes a los que utilizaba comúnmente en sus apariciones en programas de televisión.

El pasado 1 de febrero la presentadora decidió responder a las críticas que recibió por mensaje directo en la que algunos la señalaban de no utilizar ropa mucho más producida, pues siempre se le veía con los mismos tops de un solo tono, negros y blancos.

Allí respondió: “La verdad es que yo no compro mucha ropa. Para ser honestos, tengo otras obligaciones que para mí son más importantes que comprar ropa (…) como que el presupuesto lo destino para otras cosas en este momento de mi vida y pues ahí perdonarán si me ven siempre con la misma”.

Al parecer, las críticas no terminaron allí y por eso este jueves 3 de febrero reapareció en sus ‘InstaStories’ con un contundente mensaje para todos aquellos que se han dedicado a recordarle que es una celebridad y debe comportarse como tal, por lo que le han hecho énfasis nuevamente en sus apariciones sin maquillaje.

“Yo paso a saludarlos así porque me siento una retro chimba, me encanta como me veo sin maquillaje, gracias a Dios no necesito ni maquillaje, ni filtros, ni producción para verme bien”, aseveró la comunicadora.

Le puede interesar: Video: Colombia enfrentará a Paraguay en la semifinal de la Copa América de Futsal 2022

Pero el mensaje no terminó allí, pues aseguró que las personas que critican desde el otro lado de las pantallas son las más feas por dentro y esto hace que en su exterior esto se presente de la misma manera.

“Las mujeres que somos seguras de nosotras mismas, que alentamos a las demás, que admiramos la belleza de las demás, somos mujeres seguras. Cuando usted es segura de usted misma, la vida brilla y la belleza también, así que pilas pues para todas las criticonas, se esconden en los perfiles falsos hablando mierda de los demás”, concluyó Cediel.

Cabe mencionar que la modelo apareció en sus redes sociales sin ningún tipo de producción porque según mencionó, se encontraba en una de sus sesiones de baile como parte de su entrenamiento.

Aquí el video completo de Jessica Cediel :

La presentadora se ha caracterizado por dejarse ver al natural sin temor a las críticas que recibe de parte de sus seguidores en redes sociales

Las declaraciones de Cediel rápidamente generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios de redes sociales, pues en el portal de entretenimiento ‘Rechismes’, encargado de replicar el contenido que difunden las celebridades, ha logrado más de 51.000 reproducciones y se acerca a los 1.800 ‘me gusta’ de los seguidores.

Por otra parte, entre los comentarios que han depositado los internautas algunos están de acuerdo con la posición de la presentadora pues las mujeres tienen el derecho de decidir si salen con filtros o si no se maquillan, otros apuntan a que es una respuesta un tanto ofensiva y a la defensiva.

“Por qué les afecta eso, si uno quiere usar miles de filtros pues cada quien”, “Hermosa si está”, “Nunca sale de la casa en cada indirecta que hace”, “Le cayó agüita a todas las criticonas”, “Es bella sin maquillaje y con maquillaje se ve mucho más hermosa”, “Ella es lo más lindo de Colombia”, “Y si no le afecta entonces por que sale a aclararlo”, “Se ve mal a otras mujeres criticando entre ellas para hacer sentir menos a otras”, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: